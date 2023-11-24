«علي بابا» ورحلة العودة إلى المستقبل

بعد أشهر من إعلانها إعادة هيكلة جذرية قررت مجموعة ((علي بابا)) التكنولوجية الصينية تغيير اتجاهها، في رهان آخر على دفع الذكاء الاصطناعي لقاطرة نموها، رغم تهديد قيود واشنطن لإمكانات وصولها للمعالجات الضرورية للذكاء الاصطناعي.

وتخلى إيدي يونغ مينغ وو، الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة، مؤخراً، عن تحول كبير في استراتيجية ((علي بابا)) كان سلفه دانيال تشانغ أعلن عنه في مارس الفائت، حين شدد على أن المجموعة، التي تقود التجارة الإلكترونية أنشطتها لن تفكك إمبراطوريتها بتقسيم الأعمال السحابية.

وأخبر وو محللين في أول نقاش للنتائج المالية خلال ولايته أن حقبة الذكاء الاصطناعي هذه ستشهد ((نمواً ضخماً للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، والطلب على الحوسبة السحابية)).

وتابع: ((سيكون التقارب العميق بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية محفزاً مهماً لتطورنا المستقبلي))، لكن المستثمرين ركزوا على المخاطر الجوهرية وراء التحول الكامل والمفاجئ للتوجه، فباعوا أسهم ((علي بابا)) في نيويورك، فانخفضت القيمة السوقية للمجموعة بقرابة 20 مليار دولار في يوم، أي بخمسة أضعاف أحجام التداول العادية، وبنسبة 9 % من سعر السهم.

وقال دنكان كلارك، مؤسس شركة الاستشارات ((بي دي إيه))، التي تتخذ من بكين مقراً لها: ((كانت علي بابا رمزاً للقمع الصيني لشركات الإنترنت، وإذا كانت تأمل في أن تكون رمزاً للتحوّل الصيني فإننا لا نرى ذلك يحدث)).

وتأتي خطوة وو بإلغاء عملية فصل المجموعة السحابية، بالتزامن مع إرجاء خطط إدراج سلسلة المتاجر ((فريش هيبو))، مناقضة لجوانب رئيسة في عملية إعادة هيكلة المجموعة إلى ست وحدات منفصلة، والمعلنة في مارس، ضمن جهود التصدي لتراجع أسعار الأسهم.

وألمحت القيادة الجديدة للمجموعة إلى فترة أخرى من الاستثمارات، تهدف إلى تقوية بنيتها الأساسية السحابية للذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه الاستراتيجية في مواجهة القيود، التي تفرضها الولايات المتحدة على الرقائق، والتي أصبحت أكثر صرامة في أكتوبر، حيث حذرت المجموعة من أنها ((ستؤثر للغاية وبصورة سلبية)) على قدرتها على ((تقديم منتجات وخدمات، وعلى الأداء في ضوء العقود القائمة)).

ومن شأن إبقاء ((علي بابا)) على أعمالها السحابية السماح لها بالاحتفاظ بمخزونها الثمين من رقائق ((إنفيديا))، والتي لم يعد بمقدورها شراءها وجلبها إلى داخل البلاد، ما يتيح لـوو أن يقرر كيفية تجهيز القوة الحوسبية اللازمة للذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات.

هناك بالفعل دلائل على اضطرارها لاتخاذ خيارات صعبة بشأن مواردها المحدودة، وأفاد شخصان على صلة وثيقة بوحدة ((علي بابا)) السحابية بأن المجموعة توقفت عن قبول أغلب العملاء الجدد للخدمات السحابية، التي تشغلها المعالجات القوية لشركة ((إنفيديا)).

وأضاف المصدران أن ندرة رقائق ((إنفيديا)) أحدثت توترات داخلية، مع تنافس الأقسام الداخلية للحصول على القوة الحاسوبية، وفيما يتعلق بالعملاء الحاليين هناك خطط لزيادة أسعار استئجار وحدات معالجة الرسوميات، بما يتراوح بين 30 % و50 %.

ولدى تعرضه لضغوط من جانب محللي ((وول ستريت))، بشأن خطط ((علي بابا)) لبناء أعمالها السحابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل الإمدادات المحدودة من المعالجات المتطورة، صرح وو بأن الأمر يمثل مشكلة ألقت بظلالها على السوق الصينية برمتها، وأن ((علي بابا)) كانت في أفضل وضع لتوفير حلول لعملائها، على حد زعمه.

وأوضح وو أن القيود الأمريكية على الصادرات تؤدي لاعتماد المجموعات الصينية على ((رقائق عديدة مختلفة)) للقوة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي.

وأضاف: ((سيزيد هذا من أهمية الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي))، متابعاً: ((في ضوء هذا الوضع لدى عملاؤنا حاجة أكبر كثيراً لمنصة حوسبة سحابية، توفر لهم حلاً متكاملاً وشديد الفعالية، مما يسهل التطوير والاستخدام، ويحميهم من المشكلات الشائكة ذات الصلة برقائق الذكاء الاصطناعي)).

ويرى تشارلي تشاي، المحلل لدى ((86 ريسيرش))، أن التمتع بوحدة سحابية مرتبطة بأعمال التجارة الإلكترونية المدرة للأرباح من شأنه منح الوحدة وقتاً لبناء منصة حوسبة سحابية للذكاء الاصطناعي تعمل على رقائق مصنعة محلياً.

وقال تشاي: ((لن تكون هناك ضغوط من المستثمرين في الخارج، لكن مثل هذا التحول سيستغرق وقتاً طويلاً، وسيتطلب استثمارات هائلة، ولن يدر إيرادات كثيرة على المدى القريب)).

وتشابهت تحذيرات ((علي بابا)) بشأن تأثيرات القيود الأمريكية على أعمال الحوسبة السحابية، مع تحذيرات سابقة لـ((تنسنت)) المنافسة.

وقال مارتن لاو، رئيس الشركة، لدى مناقشة النتائج المالية: إن أكبر الشركات الصينية من حيث القيمة السوقية يتوفر لديها ما يكفي من رقاقات ((إنفيديا)) لمواصلة تدريب نموذجها للذكاء الاصطناعي ((لجيلين مقبلين على الأقل))، لكنها تحتاج ((لاستكشاف طرق لتستفيد على نحو أكثر كفاءة من الرقائق للذكاء الاصطناعي)).

ويأتي رهان وو على النمو المرتفع المدفوع بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في مواجهة عوائق آخذة في الازدياد، بعد فترة طويلة عصيبة عانتها الوحدة، فقد عانت ((علي بابا)) من نمو فاتر للإيرادات، فضلاً عن مشكلة في توقيع عقود مع كيانات كبيرة مملوكة للدولة، والتي تفضل التمتع بتجهيزات سحابية خاصة بها لتتوفر لها سيطرة أكبر عليها.

وصرح رئيس مجموعة تكنولوجية صينية مدرجة في ((ناسداك)) تستخدم خدمات ((هواواي)) و((علي بابا)): ((المنافسة على أشهدها في المجال السحابي))، وأردف: ((تتنافس فرق المبيعات لديهم على الأسعار كل يوم)).

وفاقمت التصريحات المرتبكة بشأن الوحدة ومكانتها في المجموعة الأوسع، من أعباء المستثمرين في ((علي بابا))، وطيلة أعوام قبل إعلان فصل الوحدة اعتبر الرئيس السابق للمجموعة تشانغ أن الأعمال السحابية محورية لمستقبل ((علي بابا))، لكنه واجه مشكلات في القيام بشيء ما في هذا الاتجاه، وكان من المقرر أن يظل تشانغ على رأس الوحدة السحابية، لكن شخصين على صلة وثيقة بالوضع، كشفا عن إجباره على المغادرة فجأة في سبتمبر، حينما تولى وو قيادة دفة المجموعة، وقال شخص على صلة وثيقة بتشانغ: ((كان هناك صراع للقوى)).

ولفت روبن تشو، المحلل لدى ((بيرنستين))، إلى أن الرسائل غير المترابطة بشأن رحيل تشانغ أربكت المستثمرين، مضيفاً: ((عزز ذلك تصور المستثمرين بشأن انعدام التنظيم الداخلي في علي بابا)).

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