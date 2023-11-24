«برنت» يرتفع قبل اجتماع «أوبك+» لبحث الإنتاج

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، أمس، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، بينما يحاول المتعاملون التكهن بما إذا كان تحالف ((أوبك+)) سيتوصل إلى اتفاق يفضي إلى المزيد من تخفيضات الإنتاج.
وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، بما يعادل 0.23 % إلى 81.61 دولاراً، بعد أن انخفضت 0.7 % عند التسوية في الجلسة السابقة.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتاً، أو 0.58 % إلى 76.65 دولاراً، مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء، ولم تكن هناك تسوية للخام الأمريكي، أول من أمس ، لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة.
ويتجه الخامين لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في 5 أسابيع، بدعم توقعات بأن تحالف أوبك+، قد يقلص الإمدادات.
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