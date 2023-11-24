«برنت» يرتفع قبل اجتماع «أوبك+» لبحث الإنتاج

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، أمس، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، بينما يحاول المتعاملون التكهن بما إذا كان تحالف ((أوبك+)) سيتوصل إلى اتفاق يفضي إلى المزيد من تخفيضات الإنتاج.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، بما يعادل 0.23 % إلى 81.61 دولاراً، بعد أن انخفضت 0.7 % عند التسوية في الجلسة السابقة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتاً، أو 0.58 % إلى 76.65 دولاراً، مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء، ولم تكن هناك تسوية للخام الأمريكي، أول من أمس ، لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة.

ويتجه الخامين لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في 5 أسابيع، بدعم توقعات بأن تحالف أوبك+، قد يقلص الإمدادات.

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