-->

Saturday, 25 November 2023 04:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«برنت» يرتفع قبل اجتماع «أوبك+» لبحث الإنتاج

11/24/2023 7:26:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، أمس، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، بينما يحاول المتعاملون التكهن بما إذا كان تحالف ((أوبك+)) سيتوصل إلى اتفاق يفضي إلى المزيد من تخفيضات الإنتاج.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، بما يعادل 0.23 % إلى 81.61 دولاراً، بعد أن انخفضت 0.7 % عند التسوية في الجلسة السابقة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتاً، أو 0.58 % إلى 76.65 دولاراً، مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء، ولم تكن هناك تسوية للخام الأمريكي، أول من أمس ، لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة.

ويتجه الخامين لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في 5 أسابيع، بدعم توقعات بأن تحالف أوبك+، قد يقلص الإمدادات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN24112023000110011019ID1107482898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث