الإمارات والفلبين تستشرفان الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية

ترأس معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفداً إماراتياً رفيع المستوى، في زيارة رسمية إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، لاستكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، وبناء الشركات بين مجتمعي الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين في القطاعات ذات الأولوية.

تأتي الزيارة على خلفية ازدهار العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والفلبين، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها في النصف الأول 2023 بنسبة 19.4 %، لتصل إلى 500 مليون دولار، كما تأتي الزيارة عقب الإعلان عن إطلاق المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي ستضيف زخماً كبيراً للتجارة البينية والتدفقات الاستثمارية المتبادلة.

لقاءات

وخلال الزيارة، التقى الصايغ والزيودي، يرافقهما محمد عبيد سالم القطام الزعابي سفير الدولة لدى الفلبين، وعبدالله سلطان العويس نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، العديد من كبار مسؤولي الحكومة الفلبينية، بما في ذلك إنريكي أ. مانالو وزير الخارجية، وألفريدو باسكوال وزير التجارة والصناعة، والسكرتير التنفيذي الفلبيني لوكاس بيرسامين وسكرتير وزارة الداخلية والحكم المحلي بنيامين أبالوس جونيور، حيث ناقشوا التقدم المحرز في محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين، وآخر مستجدات استضافة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية فبراير المقبل.

وخلال المحادثات مع أليساندرو أو. سيلز وكيل وزارة الطاقة لقطاع التنقيب والإنتاج أكد الجانبان التزامهما بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، وتطرقوا إلى الجهود المبذولة لدعم أهداف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، الذي سيعقد بمدينة إكسبو في دبي.

وشارك الصايغ والزيودي في منتدى الأعمال الإماراتي- الفلبيني، الذي ضم نخبة من كبار مسؤولي الشركات والمستثمرين من كلا البلدين لتعزيز التعاون في القطاع الخاص. وخلال الحدث أشاد الوزيران بالعلاقات المتميزة بين الجانبين، واستعرضا فرص التعاون واسعة النطاق في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة النظيفة والسياحة والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد الصايغ أن منتدى الأعمال الإماراتي الفلبيني يوفر فرصة فريدة لقادة الأعمال من الجانبين لاستكشاف فرص التعاون، وبناء الشراكات، وتأسيس مسارات جديدة للمشاريع المشتركة.

وأضاف: ((قطعت الإمارات والفلبين شوطاً طويلاً في تعزيز شراكتها الاقتصادية، حيث نجحت الجهود المتبادلة في تسهيل تدفق الاستثمارات والتعاون البناء في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك)). وأشار إلى أن الإمارات تواصل بناء شراكات تجارية واستثمارية وتنموية مع الشركاء الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم، مما يخلق فرصاً جديدة في الصناعات المستقبلية.

حوافز

من جانبه ركز الزيودي على المزايا والحوافز العديدة، التي توفرها بيئة الأعمال الحيوية في الإمارات للشركات والمستثمرين الفلبينيين، بما يشمل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية عالمية المستوى، والقدرات اللوجستية المتقدمة والبيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للنمو.

وأضاف: ((تعتبر الفلبين شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات، بتجارة بينية غير نفطية، وصلت قيمتها إلى نصف مليار دولار في النصف الأول من 2023، كما يتشارك البلدان الرؤية والطموح نحو تطوير اقتصاد مرن ومتنوع وقادر على تحقيق النمو المستدام طويل الأجل في البلدين)). وأشار إلى أن الفلبين تمتاز بموقع استراتيجي مهم في جنوب شرق آسيا، وهي دولة غنية بالموارد الطبيعية والمواهب المتميزة والإمكانات الكبيرة، مما يوفر مجموعة واسعة من الفرص للشركات الإماراتية، والتي جرى استكشاف العديد منها خلال منتدى الأعمال الإماراتي- الفلبيني.

وقال: ((في ظل توفر العديد من مجالات التعاون للقطاع الخاص في البلدين نتطلع إلى استفادة مجتمعي الأعمال من الفرص الواعدة في اقتصادي الدولتين في المستقبل القريب)).

وسلط منتدى الأعمال الإماراتي- الفلبيني الضوء على فرص الاستثمار والتعاون في قطاعات عدة، شملت النقل والسياحة والنقل البحري والخدمات اللوجستية والاتصالات والتمويل. واختتم المنتدى بتوقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وغرفة التجارة والصناعة الفلبينية، وقعها عبدالله سلطان العويس نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجورج ت. بارسيلون رئيس الغرفة الفلبينية.

وخلال وجوده في الفلبين أجرى معالي ثاني الزيودي أيضاً محادثات ثنائية مع معالي فريدريك جو، المستشار الرئاسي للشؤون الاستثمارية والاقتصادية في الفلبين، كما أجرى سلسلة من الزيارات الميدانية إلى مؤسسات فلبينية رائدة، لاستكشاف فرص المشاريع المشتركة في القطاعات ذات النمو المرتفع.

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