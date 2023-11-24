غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً خارجياً في نيجيريا

افتتحت غرفة دبي العالمية؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً جديداً في مدينة لاغوس النيجيرية، وهو المكتب السابع للغرفة في القارة الأفريقية، والـ28 للغرفة حول العالم، ما يعكس جهود الغرفة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في دبي ونيجيريا.

جاء افتتاح المكتب الجديد بحضور بابا جيدي سانو أولو، حاكم ولاية لاغوس النيجيرية خلال فعاليات منتدى الأعمال الذي نظمته غرفة دبي العالمية على هامش زيارة بعثتها التجارية إلى لاغوس، والتي تضم 15 شركة من دبي تمثل 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة. ونجحت الغرفة خلال المنتدى الذي حضره أكثر من 230 مشاركاً في تنسيق أكثر من 195 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات دبي ونظرائها في السوق النيجيرية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي خلال افتتاح المكتب: يعد افتتاح مكتبنا الجديد في لاغوس علامة فارقة لغرفة دبي العالمية، حيث تعتبر السوق النيجيرية من أكبر الأسواق الأفريقية، وتتيح لتجار دبي إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق في وسط وغرب القارة السمراء. ومما لا شك فيه أن افتتاح المكتب الجديد يعكس التزامنا التام بتحقيق أهداف مبادرة ((دبي جلوبال)) التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتأسيس 50 مكتب تمثيل تجاري لدبي حول العالم بحلول 2030.

ولفت إلى أن افتتاح مكتب لاغوس ينسجم أيضاً مع أهداف مبادرة ((آفاق جديدة للتوسع الخارجي)) والتي تركز على تنظيم بعثات خارجية لمساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي في أسواق مجزية، مؤكداً التزام غرفة دبي العالمية بتطبيق أولوياتها الاستراتيجية، وقيادة جهود القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

علاقات

من جهته، أشاد حاكم ولاية لاغوس النيجيرية بالعلاقات التجارية الثنائية التاريخية مع الإمارات والتي تعود إلى أكثر من 40 عاماً، مشيراً إلى أن الصادرات النيجيرية إلى الإمارات تشمل الذهب في حين تستورد نيجيريا من الإمارات أجهزة وسيارات ومجوهرات.

وشدد على أن الشراكة مع الإمارات يمكن أن تكون محفزاً للنمو والابتكار والازدهار، لافتاً إلى أن الخبرات الإماراتية في مجال الخدمات اللوجستية والابتكار ودخول الأسواق العالمية، مصحوبةً بإمكانات لاغوس كمركز للتصنيع والتكنولوجيا، يمكن أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى مستويات عالية، مشيراً إلى قطاعات رئيسية للتعاون تشمل التقنيات المالية والطاقة المتجددة وحلول المدن الذكية، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الإماراتية الواسعة في هذا المجال، مشيداً بخطوة غرفة دبي العالمية بافتتاح مكتب لها في نيجيريا، الذي سيعتبر نافذة لعلاقات اقتصادية أكثر متانة وازدهاراً.

وسيسهم مكتب لاغوس في بناء علاقات متينة مع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، وسيقدم مجموعة شاملة من خدمات الدعم لمجتمع الأعمال النيجيري بما في ذلك مساعدة الشركات النيجيرية على دخول سوق دبي والتوسع دولياً من خلال الإمارة. وسيعمل المكتب أيضاً على دعم وإرشاد شركات دبي التي تخطط لدخول السوق النيجيرية عبر جميع مراحل نموها الدولي.

ويدعم افتتاح المكتب الجديد أهداف مبادرة ((دبي جلوبال)) والتي تهدف إلى استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب الدولية إلى دبي من خلال عرض المزايا التنافسية للإمارة، ومشاركة معلومات السوق، وتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين.

منتدى أعمال

ونظمت غرفة دبي العالمية خلال زيارة بعثتها التجارية إلى منطقة غرب أفريقيا منتدى أعمال في مدينة لاغوس النيجيرية بالتعاون مع قنصلية الإمارات في لاغوس، والجمعية النيجيرية لغرف التجارة والصناعة والتعدين والزراعة، إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة لاغوس.

وتعتبر مبادرة ((آفاق جديدة للتوسع الخارجي)) جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول 2026.

وحسب بيانات جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع نيجيريا خلال 2022 نحو 7.8 مليارات درهم، بنمو 39.3 % مقارنة بقيمتها خلال 2021، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات النيجيرية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 551 شركة، منها 75 شركة جديدة انضمت لعضوية الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

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