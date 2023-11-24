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إقبال كبير على «تخفيضات دبي الكبرى»

11/24/2023 7:26:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت، أمس، فعاليات ((3 أيام من التخفيضات الكبرى))، التي تقدم عروضاً ترويجية مذهلة وتخفيضات كبرى تصل إلى 90 % لدى العديد من العلامات التجارية ومتاجر التجزئة المفضلة في دبي.

وتستمر الفعاليات حتى الغد. وشهدت المراكز التجارية إقبالاً كبيراً من المتسوقين لاغتنام فرصة التخفيضات الكبيرة.

وتشمل العروض، التي تقدمها ((3 أيام من التخفيضات الكبرى)) وتنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من العلامات التجارية لمنتجات متنوعة منها الإلكترونيات والأزياء والجمال والأدوات المنزلية وأسلوب الحياة العصرية، وغير ذلك الكثير.

وتوجد التخفيضات على في أكثر من 500 علامة تجارية في أكثر من 2000 متجر في جميع أنحاء دبي. وتعد هذه التخفيضات فرصة لكل عشاق التسوق للحصول على عروض رائعة، وأيضاً إمكانية الفوز بجوائز ومكافآت إضافية من بعض برامج الولاء المفضلة.

وتتضمن وجهات ومراكز التسوق المشاركة في ((3 أيام من التخفيضات الكبرى))، مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا، ونخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وميركاتو، وتاون سنتر، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدانس، وبلوواترز، وسيتي ووك، وذا أوتلت فيليدج، وغيرها من مراكز التسوق.

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