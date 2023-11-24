38 يوماً من التخفيضات المذهلة في مهرجان دبي للتسوق

يعود مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ29 لإبهار المقيمين في الإمارة مع انطلاق فعالياته في الفترة من 8 ديسمبر حتى 14 يناير المقبلين، حيث يقدم مجموعة ضخمة من العروض والتخفيضات المذهلة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية على تشكيلة واسعة من المنتجات المتنوعة، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية المشوقة، بما في ذلك الأسواق المؤقتة، وتجارب تناول الأطعمة والوجبات الفريدة، وعروض طائرات الدرون، والفعاليات الفنية، والمجسمات، والأحداث الرياضية المميزة، والسحوبات والجوائز الضخمة التي توفر فرص الفوز بجوائز قيمة، منها شقة فاخرة، والعديد من السيارات وقسائم التسوق والمبالغ النقدية، إضافة إلى العديد من تجارب تذوق الطعام في جميع أرجاء المدينة.

ويقدم المهرجان هذا العام مجموعة من الفعاليات الجديدة كلياً، التي تشمل فعالية ((كانتين X)) الجديدة، وكرنفال شرطة دبي في سيتي ووك، والمعرض الحصري لعطور أرماني بريفيه الفاخرة في حديقة أوبرا دبي.

كما سيشمل المهرجان ضمن فعاليات ((أضواء دبي)) مجسمات شخصيات ((Anooki))، وهو عمل فني ضوئي يُعرض لأول مرة في موقعي السيف وحي دبي للتصميم، كما تنضم بعض الفعاليات والتجارب المفضلة في المدينة إلى تقويم مهرجان دبي للتسوق للمرة الأولى هذا العام، بما في ذلك سول دي إكس بي، أشهر مهرجان ثقافي مجتمعي في المنطقة، ومعرض الإمارات للسيارات الكلاسيكية 2023.

برنامج حافل

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((مهرجان دبي للتسوق هو مهرجان التجزئة المفضل في العالم.

وفي الوقت الذي نكشف فيه عن البرنامج الحافل للدورة التاسعة والعشرين، فإننا ندعو الجميع للالتقاء والاستمتاع بمجموعة واسعة من تجارب تناول الطعام الاستثنائية، والمغامرات والأنشطة العائلية، والعروض الفنية، وتجارب التسوق الفريدة في جميع أرجاء دبي، وهو ما يجعل فترة المهرجان أفضل وقت لزيارة دبي والتسوق)).

وأضاف: ((يؤدي مهرجان دبي للتسوق دوراً حيوياً في الإسهام في تعزيز المشهد الثقافي النابض بالحياة، وإنعاش الأسواق وتحريك عجلة اقتصاد المدينة، من خلال استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتحسين أسلوب حياة سكان المدينة، ودعم الشركات المحلية. ونتطلع خلال دورة هذا العام إلى تمكين سكان وزوار المدينة من تسجيل ذكريات لا تُنسى، إلى جانب توفير تجارب استثنائية للجميع)).

أضواء دبي

وتعود فعالية ((أضواء دبي)) لتضفي على المدينة تألقاً كبيراً بالمجسمات والتركيبات الضوئية الإبداعية والفنية، التي تتضمن خمسة أعمال فنية فريدة من نوعها في جميع أنحاء المدينة في الفترة من 8 ديسمبر حتى 14 يناير.

ويكشف المهرجان عن أروع عروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول، حيث إنه من المقرر أن يزين هذا الحدث المذهل سماء دبي كل مساء من 10 ديسمبر حتى 14 يناير، وهو يعد بعروض رائعة في سماء دبي على مدار 38 يوماً.

وسيتم تقديم عروض هذا العام بالتعاون مع ((ذا بييتش)) وجزيرة ((بلوواترز))، مع عرضين مذهلين يتضمنان قصتين جذابتين تصطحبان المشاهدين في رحلة ساحرة كل ليلة، وتتزين خلالهما السماء بسيمفونية من الألوان والأشكال التي تقدّمها 800 طائرة درون ستذهل المشاهدين ببراعتها وتطورها. كما ستقدم فعالية ((أضواء دبي)) مجسماً ضخماً لشخصيتي مدهش ودانة، حيث سيضيئان سيتي سنتر مردف وينشران السعادة بين جميع زوار مركز التسوق.

أسواق وتجارب

ومع عودة الطقس المنعش والمعتدل، تنبض الحياة في دبي بمجموعة من الأسواق الخارجية والتجارب التي لا ينبغي تفويتها. ومن بين المعالم البارزة ((ذا باي بي سوشيال))، الوجهة الخارجية في دبي فستيفال سيتي مول.

وسيشهد المهرجان أيضاً عودة أسواق مهرجان دبي للتسوق المجانية التي ستجلب متعة التسوق في الهواء الطلق إلى المواقع الشهيرة في جميع أنحاء المدينة، مع توفير فرص لا مثيل لها لاكتشاف العلامات التجارية الجديدة وشراء منتجات فريدة من نوعها، كما يحتفل سوق ((اتصالات إم أو تي بي))، وجهة التسوّق المفضلة في مهرجان دبي للتسوق، بدورته الحادية عشرة، وقد أصبح من الفعاليات الأساسية في المهرجان، ويقدم العديد من تجارب المأكولات الشهية.

ولا يكتمل مهرجان دبي للتسوق من دون العروض والتخفيضات المذهلة من بعض أشهر العلامات التجارية في المدينة. وتقدّم هذه الدورة من المهرجان العديد من العروض الترويجية التي لا تفوت لسكان المدينة وزوارها في الفترة التي تسبق موسم الأعياد، بما في ذلك تخفيضات تتراوح من 25 حتى 75 % على أكثر من 800 علامة تجارية في أكثر من 3000 موقع في جميع أنحاء المدينة.

وهناك أيضاً العديد من الطرق لكسب النقاط من خلال برامج الولاء والصفقات الحصرية التي تقدمها للأعضاء. إضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين متابعة موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق لتحقيق أقصى استفادة من الخصومات والعروض الترويجية الإضافية.

فنون دبي

وخلال الفترة من 8 ديسمبر وحتى 14 يناير، يمكنك الاستمتاع بفنون دبي للأداء الاستعراضي والحفلات الجديدة في بعض من أفضل مراكز التسوق في المدينة، التي تشمل مجموعة واسعة من العروض الترفيهية والحفلات المذهلة، مثل الرقص والموسيقى والألعاب البهلوانية والبيتبوكس والطبول والمسرح والعروض الجوية والعروض المائية، وغيرها الكثير من المواهب الفريدة التي يقدّمها لكم عدد كبير من النجوم المحليين والعالميين على حد سواء.

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن عروض ترفيهية متنوعة، فإن هناك الكثير في انتظارهم، فخلال الأسبوع الافتتاحي، ستُعرض التحفة المسرحية الراقصة ((سلافا سنو شو)) في دبي أوبرا، التي ستأخذ الزوار من جميع الأعمار إلى عالم من الخيال.

وسيكون عشاق الكوميديا على موعد مع ذكاء الفنان راسل هوارد في دبي أوبرا، وروح الدعابة لمايكل ماكنتاير في كوكا كولا أرينا. ولعشاق الموسيقى، تنتظركم تجارب موسيقية منوعة مع حفلة فرقة تيناريوين الأفريقية الحائزة جائزة غرامي في دبي أوبرا.

وتستمر العروض الترفيهية الرائعة مع أمسية فنية مع المغني الإيطالي الموهوب ماتيو بوتشيلي في دبي أوبرا، الذي سيحيي حفلاً ضخماً بقوة صوته وحضوره الآسر وعزفه الرائع للألحان الإيطالية.

رأس السنة

ومع اقتراب العام من نهايته، يتوج مهرجان دبي للتسوق بفعاليات ضخمة احتفالاً بليلة رأس السنة في كل من دبي أوبرا وكوكا كولا أرينا. ويعد حفل دبي أوبرا بليلة مليئة بالعروض الموسيقية المباشرة واللحظات المذهلة.

ويمتد المهرجان إلى ما هو أبعد من المسارح ومراكز التسوق، حيث يقدم العديد من العروض الخارجية في الهواء الطلق في الأجواء الشتوية الرائعة. وسيتضمن المهرجان لأول مرة هذا العام في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحي تجربة نابضة بالحياة في مهرجان ((سول دي إكس بي 2023)) في حي دبي للتصميم.

وسيقدم هذا المهرجان الثقافي المجتمعي جدولاً حافلاً بالأجواء الفنية المباشرة، وعروض فناني ((الدي جي))، والبطولات الرياضية وجلسات الحوار وورش العمل، مع عرض رئيسي يقدمه الفنان بوستا رايمز.

جوائز وسحوبات

ويجلب المهرجان معه فرصاً كبيرة للفوز بجوائز قيمة من السيارات إلى النقود، ومن الذهب إلى شقة فاخرة جديدة. وهناك فرصة لأن يصبح أي شخص مليونيراً على الفور مع سحب ((الجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق من أي ديلز)) بقيمة مليوني درهم، كما تقدم سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى فرصة لا تفوت للفوز بسيارة نيسان باترول V6 الجديدة كلياً، وجوائز نقدية مذهلة، إضافة إلى فرصة للفوز بـ25 كيلوغراماً من الذهب في السحب الذي تنظمه مجموعة دبي للمجوهرات، وفرصة التسوق واللعب والفوز بما يصل إلى مليون درهم مع عرض السحب الرقمي المقدم من مجموعة مراكز التسوق في دبي.

وهناك المزيد من الفرص للفوز، حيث يمكن لأي شخص إنفاق الحد الأدنى عند التسوق في أي من منافذ بيع إينوك ((زووم)) أو ((تسجيل)) أو ((أوتوبرو)) للحصول على كوبونات السحوبات التي تمكنكم من الفوز بجوائز وقسائم مذهلة تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف درهم.

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