اندفاع جديد يظهر مدى قصر ذاكرة مستثمري البنوك

يقبل الناس دائماً على الكعك الساخن. تتلهف القرود دائماً على ثمار الموز.. كذلك لن يكتفي المستثمرون في أدوات الدخل الثابت أبداً من أدوات رأس المال المصرفية المتخصصة، مثل السندات الإضافية من المستوى الأول.

قبل ثمانية أشهر فقط، انهار البنك السويسري العملاق كريدي سويس، وقامت الهيئات التنظيمية بتصفية جميع سندات المستوى الأول الخاصة به والتي بلغت قيمتها 17 مليار دولار، كانت التنبؤات واضحة: سوق سندات المستوى الأول الإضافية قد انتهت، وذلك رغم أن المستثمرين كان ينظرون إليها سابقاً على أنها سوق مرتفعة العائد ومنخفضة المخاطر تمنح البنوك رأس مال احتياطي. كما تبخرت الثقة في قابلية استثمار هذه الأداة مع تسهيل السلطات السويسرية على ما يبدو لعملية بيع كريدي سويس القسرية بقيمة 3.2 مليارات دولار لخصمه اللدود ((يو بي إس)).

لم يكن ذلك بسبب التصفية الدرامية في حد ذاتها فحسب، بل أيضاً بسبب انقلاب التسلسل الهرمي الراسخ الذي كان عادة يقوم بمعاقبة المستثمرين في الأسهم أولاً. لذلك، تجري حالياً العمل على سلسلة من الإجراءات القانونية في وجه السلطات السويسرية.

وقال أحد خبراء المال السويسريين: ((هذه السوق ميتة. لن يثق أي مستثمر بعد ذلك أبداً في إصدار سندات إضافية من المستوى الأول، لكن تبين أن ((أبداً)) هذه هي مجرد فترة زمنية قصيرة جداً بالنسبة للمستثمرين المصرفيين)). فخلال هذا الشهر، وفي تحول درامي، أصدر بنك يو إس بي نفسه سندات إضافية ضخمة من المستوى الأول بقيمة 3.5 مليارات دولار.

في البداية، ستبدو هذه السندات مشابهة جداً لسندات كريدي سويس القديمة، رغم أن ((يو بي إس)) يقول إن الشروط سيتم تعديلها بمجرد موافقة المساهمين. كما يشدد البنك على أنه بدلاً من أن تمحى هذه السندات في حالة الأزمة، ستحول إلى أسهم، ما يجعل هذه السندات السويسرية الإضافية من المستوى الأول تتوافق مع المعايير المتبعة في أماكن أخرى.

والغريب، أن إصدار يو إس بي شهد طلباً استثنائياً، فقد تجاوز سجل الطلبات قيمة 36 مليار دولار، أي أكثر بعشر مرات من حجم الإصدار النهائي، بعدما اصطف المستثمرون في طوابير للحصول على قسيمة بنسبة 9.25 %.

وتستفيد البنوك الأخرى من هذا الحماس، فمنذ أيام، بدأ بنك باركليز بتسويق سندات مستوى أول إضافية جديدة، ولقي الإصدار استقبالاً حافلاً مرة أخرى.

يقول المستثمرون إنهم يعتبرون الآن أن حالة بنك كريدي سويس حالة فريدة من نوعها. ويرجع ذلك، جزئياً، إلى طبيعة انهيار بنك كريدي سويس، فقد عانى البنك من خسارة حادة في ثقة العملاء وشهد سحباً سريعاً لأموالهم. جزء آخر، يعود إلى السياق السويسري المحيط حيث تختلف المصطلحات القانونية لسندات المستوى الأول الإضافية وكذا يختلف تطبيقها عما هو معمول به في أماكن أخرى.

ويقول مسؤول تنفيذي في إحدى الشركات الكبرى لإدارة الأصول: ((لا يمكننا الاكتفاء الآن من سندات المستوى الأول الإضافية)). والمنطق الأساسي سليم. قد تكون البيئة الاقتصادية الكلية شائكة مع الاضطرابات الجيوسياسية وانخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، والتي من المحتمل أن تؤدي جميعها إلى المزيد من حالات التخلف عن سداد القروض. ومع ذلك يبدو النظام المصرفي قوياً، مدعوماً باحتياطيات رأس مال أعلى بأضعاف ما كانت عليه عندما اندلعت الأزمة العالمية في عامي 2007 - 2008.

ومن المفارقات التي لم تفت على رؤساء البنوك الأوروبية، مثل سي إس فينكاتاكريشنان في بنك باركليز، أن الطلب الشديد على السندات الإضافية من المستوى الأول يتناقض بشدة مع الطلب الضعيف على أسهمه.

ولكن هل تفي هذه السندات بالغرض التنظيمي المخطط لها؟ نعم هي وفت بذلك، بطريقة ما، ففي حالة بنك كريدي سويس، ورغم كل الجدل المثار، فقد تمت استعادة الـ 17 مليار دولار من أموال البنك عقب انهياره، ما ساعد بدوره في تسهيل صفقة الإنقاذ مع يو إس بي وتخفيف المخاطر على دافعي الضرائب. لكن لأسباب مختلفة، بما فيها مراوغات السياق السويسري، لم تؤد سندات المستوى الأول الإضافية حقاً ما أرادته الهيئات التنظيمية العالمية.

لقد صممت في الأصل السندات الإضافية من المستوى الأول، المعروفة أيضاً باسم السندات القابلة للتحويل المشروط أو الـ((كوكو))، صممت لإعادة رسملة البنك الذي تضرر من خسائر كبيرة. وفي حالة بنك كريدي سويس، لم تكن الخسائر تحققت بعد وكانت نسب رأس المال قوية، لكن صانعي السياسات قللوا من تقدير التفاعلات بين ثقة العملاء، وحجم السيولة وقابلية الاستثمار.

وخلص البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) في تقرير الاستقرار المالي السنوي، بعد بضعة أشهر من كارثة بنك كريدي سويس إلى أن سندات المستوى الأول الإضافية ((لم تكن فعالة)).

كان بالإمكان حجب القسائم لكن هذا لم يحدث، جزئياً لأن ذلك كان سيسلط الضوء على المخاوف المتعلقة بضعف الأداء. وقد ينطبق منطق الحلقة المفرغة إذا تم تفعيل عملية تحويل السندات إلى أسهم، مما كان سيؤدي إلى حالة من الذعر في سوق الأسهم. وسراً، تقر الهيئات التنظيمية في أماكن أخرى بأن سندات المستوى الأول الإضافية قد لا تكون مناسبة للغرض منها على الإطلاق.

وفي الولايات المتحدة، لا وجود للسندات الإضافية من المستوى الأول بمفهومها رغم وجود أسهم تفضيلية أكثر وضوحاً، والتي تتجنب المحفزات المعقدة وتناقض الشروط الخاصة بسندات ((الكوكو)).

ما سيحدث بعد ذلك يرجع إلى لجنة بازل التي تضم الهيئات التنظيمية العالمية. وفي العام الماضي، خلصت لجنة بازل في تقرير إلى أنه ((لا يمكن في هذه المرحلة استخلاص استنتاجات ملموسة متماسكة بخصوص قدرة أدوات السندات الإضافية من المستوى الأول على استيعاب الخسارة)). وفي ضوء أحداث هذا العام، إذا تبنت اللجنة نظرة سلبية تجاه هذه السندات كأداة رأسمالية قابلة للتطبيق على المدى الطويل، فقد لا تكون ثمة حاجة إلى حدث آخر على غرار حدث كريدي سويس للحيلولة دون الاندفاع الحالي في السوق.

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