تباين الأسهم العالمية والأنظار على «البيانات»

سيطرت حالة من الترقب على مؤشرات الأسهم العالمية أمس مع تعلق أنظار المستثمرين بالبيانات الاقتصادية واتجاهات أسعار الفائدة في العالم.

وشهدت مؤشرات الأسهم في بورصة ((وول ستريت)) الأمريكية تحركات طفيفة عند الفتح، فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية واليابانية وارتفع مؤشر نيكاي القياسي مسجلاً رابع صعود أسبوعي. ولم تطرأ تغيرات كبيرة على مؤشرات الأسهم الأمريكية في جلسة تداول قصيرة أمس بمناسبة عيد الشكر، بينما يركز المستثمرون على شركات تجارة التجزئة مع بدء مبيعات الجمعة السوداء، وسط مؤشرات على تباطؤ في الأوضاع الاقتصادية.

وارتفع مؤشر داو جونز 26.87 نقطة أو 0.08 % إلى 35299.90 نقطة، وفتح ستاندرد اند بورز منخفضاً 0.78 نقطة أو 0.02 % إلى 4555.84 نقطة، ونزل ناسداك 27.82 نقطة أو 0.20 % إلى 14238.04 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسي ليغلق مرتفعاً للأسبوع الثاني ، في حين عكف المستثمرون على تقييم بيانات من ألمانيا لاستقاء مؤشرات حول آفاق اقتصاد البلاد.وارتفع مؤشر ستوكس 0.4 % لينهي الأسبوع بمكاسب 0.9 % مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات واحتمال خفض الفائدة.

وقاد قطاع الكيماويات المكاسب بارتفاع 0.9 %، وارتفع سهم باسف الألمانية 1.8 % بعد أن ذكرت بلومبرج أن شركة بترول أبوظبي الوطنية تستكشف إمكانية الاستحواذ على وحدتها فينترسهال دي. وارتفع مؤشر نيكاي الياباني إذ منح ضعف الين دفعة لأسهم شركات التصدير. وأنهى نيكاي التعاملات مرتفعاً 0.5 % ليصعد خلال الأسبوع 0.12 %. وسجل المؤشر ارتفاعاً 9 % تقريباً حتى الآن هذا الشهر.

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