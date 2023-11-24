«دبي القابضة» تتملك 14.8 % في «الإمارات دبي الوطني»

أعلن ((الإمارات دبي الوطني)) أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حوّلت 24 الجاري عن طريق شركة دبي للإيداع 937,5 مليون سهم عادي إلى ((دي إتش 7)). و((دي إتش 7))، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دبي القابضة، وهي شركة استثمارية تمتلك أصولاً في قطاعات العقارات والفندقة والترفيه.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أمس، أوضح البنك أنه في أعقاب التحويل، أصبحت ((دي إتش 7)) تمتلك نحو 14.84 % من أسهم رأس المال المصدر لبنك الإمارات دبي الوطني وبأن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لا تزال تمتلك 40.916 % من أسهم رأس المال المصدر.

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