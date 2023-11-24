-->

Saturday, 25 November 2023 04:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«دبي القابضة» تتملك 14.8 % في «الإمارات دبي الوطني»

11/24/2023 7:26:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن ((الإمارات دبي الوطني)) أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حوّلت 24 الجاري عن طريق شركة دبي للإيداع 937,5 مليون سهم عادي إلى ((دي إتش 7)). و((دي إتش 7))، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دبي القابضة، وهي شركة استثمارية تمتلك أصولاً في قطاعات العقارات والفندقة والترفيه.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أمس، أوضح البنك أنه في أعقاب التحويل، أصبحت ((دي إتش 7)) تمتلك نحو 14.84 % من أسهم رأس المال المصدر لبنك الإمارات دبي الوطني وبأن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لا تزال تمتلك 40.916 % من أسهم رأس المال المصدر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN24112023000110011019ID1107482890

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث