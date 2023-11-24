الأسهم المحلية تنتعش بمكاسب 11 مليار درهم

انتعشت أسواق الأسهم المحلية بمكاسب يومية تقارب 11 مليار درهم بنهاية تداولات الأسبوع، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي الماليين وحرص المستثمرين على اقتناص الفرص وأفضل الصفقات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.544 تريليونات درهم أول من أمس إلى 3.555 تريليونات أمس، منها 2.879 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و675.9 مليار درهم للمدرجة في سوق دبي. وصعد مؤشر سوق دبي 0.18 % أو ما يعادل 7 نقاط، أمس، مسجلاً 3992 نقطة، ليربح السوق أكثر من 1.9 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 674.03 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 675.96 مليار درهم أمس.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم وطنية إنترناشيونال 2 %، وسلامة 2 %، وتعاونية الاتحاد 1.7 %، وسوق دبي المالي 1.4 %. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 6.7 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 30.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 23.5 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، 0.23 % إلى 9555.23 نقطة.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 214.9 مليون درهم. وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب أسبوعية بأكثر من 4.23 مليارات درهم، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوق دبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.551 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.555 تريليونات أمس، منها 2.879 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي و675.9 مليار درهم في دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 5.95 مليارات درهم، منها 4.7 مليارات درهم في أبوظبي و1.25 مليار درهم في دبي، بعد تداول 1.26 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 87.25 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند 3992 نقطة، منخفضاً 0.06 % في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 232 مليون درهم في 5 جلسات. وصعد رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 675.7 مليار درهم في بجلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 675.9 مليار أمس.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 12 %، ودبي الوطنية للتأمين 9.6 %، وسالك 3.9 %، ووطنية إنترناشيونال 3 %، وزاد العربية للطيران 2.6 %، وتيكوم 1.9 %. وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند 9555.23 نقطة متراجعاً 0.21 % في 5 جلسات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز