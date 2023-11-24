أبطال إفريقيا.. انطلاقة قوية لشباب بلوزداد وانتصار تاريخي لبيراميدز

ضرب شباب بلوزداد الجزائري بقوة في مستهل مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني 3-صفر الجمعة، فيما حقق بيراميدز المصري انتصاراً تاريخياً هو الأول له في هذا الدور وجاء على حساب مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بهدف وحيد.

وقدم الفريق الجزائري شوطاً أول مميزاً على ملعب "5 جويلية" في الجزائر العاصمة، ليكرم وفادة يانغ أفريكانز بثلاثية نظيفة أمام زهاء 40 ألف متفرج، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة "الحديدية" التي تضم ايضاً الأهلي المصري حامل اللقب وميدياما الغاني واللذين يلتقيان غدا السبت.

وباشر الفريق الأحمر والأبيض اللقاء بضغط كبير على ضيفه، وتمكن من خطف التقدم بعد مرور عشر دقائق عبر عبد الرؤوف بن غيث الذي تابع كرة مرتدة من الدفاع التنزاني إثر عرضية من ركلة ركنية رفعها أسامة درفلو (10).

وشدد الفريق الجزائري ضغطه فارضاً حصاراً قوياً على ضيفه الذي اعتمد على المرتدات السريعة، وتمكن الفريق الجزائري من ترجمة ضغطه إلى تقدم مريح عندما أضاف عبد الرحمن مزياني الهدف الثاني، إثر اختراق وعرضية من درفلو (45+2).

وتحسن أداء الضيوف في الشوط الثاني، حيث كانوا الأكثر استحواذاً وتهديداً لمرمى الحارس الكسيس قندوز، ولا سيما عبر المهاجم الزامبي كينيدي موسوندا الذي كاد في أكثر من مناسبة ان يهز الشباك الجزائرية، كما تألق الحارس أمام تسديدة قوية من يحي مدثر (71) وعزيز كي (78).

وقبل النهاية استغل الغامبي لامين دجالو تمريرة مزيان المميزة ليضيف ثالث أهداف أصحاب الأرض اثر تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع تنزاني واستقرت في الشباك (90+4).

انتصار تاريخي

استهل بيراميدز المصري مشواره في البطولة القارية بفوز على ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى.

وهذا الفوز هو الأول له في دور المجموعات بالمسابقة القارية.

ويدين بيراميدز بهذا الفوز إلى هدف الجنوب إفريقي فخري لاكاي (54)، ليحصد أول ثلاث نقاط له مع صدارة المجموعة، في انتظار مواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني الأحد المقبل، فيما تذيّل مازيمبي الترتيب بلا نقاط.

وسيطر لاعبو بيراميدز على غالبية فترات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وضغط لاعبو النادي المصري مع بداية الشوط الثاني، فأرسل المغربي محمد الشيبي كرة عرضية مهّدها الكونغولي فيستون ماييلي على مشارف منطقة الجزاء للاكاي الآتي من بعيد ليسددها مباشرة في الشباك إلى يسار الحارس أليون فاتي (54).

وأهدر رمضان صبحي فرصة مضاعفة النتيجة (69)، بعدما تلقى تمريرة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، فتباطأ في التسديد لتصطدم الكرة بالدفاع وتتحول إلى ركنية، قبل أن يسدد ماييلي أيضاً في العارضة (87).

وأنقذ فاتي مرماه من هدف محقق في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن الضائع بتصديه لتسديدة المنفرد ماييلي أيضاً.

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