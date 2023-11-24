أبطال إفريقيا.. انطلاقة قوية لشباب بلوزداد وانتصار تاريخي لبيراميدز

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب شباب بلوزداد الجزائري بقوة في مستهل مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني 3-صفر الجمعة، فيما حقق بيراميدز المصري انتصاراً تاريخياً هو الأول له في هذا الدور وجاء على حساب مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بهدف وحيد.
وقدم الفريق الجزائري شوطاً أول مميزاً على ملعب "5 جويلية" في الجزائر العاصمة، ليكرم وفادة يانغ أفريكانز بثلاثية نظيفة أمام زهاء 40 ألف متفرج، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة "الحديدية" التي تضم ايضاً الأهلي المصري حامل اللقب وميدياما الغاني واللذين يلتقيان غدا السبت.
وباشر الفريق الأحمر والأبيض اللقاء بضغط كبير على ضيفه، وتمكن من خطف التقدم بعد مرور عشر دقائق عبر عبد الرؤوف بن غيث الذي تابع كرة مرتدة من الدفاع التنزاني إثر عرضية من ركلة ركنية رفعها أسامة درفلو (10).
وشدد الفريق الجزائري ضغطه فارضاً حصاراً قوياً على ضيفه الذي اعتمد على المرتدات السريعة، وتمكن الفريق الجزائري من ترجمة ضغطه إلى تقدم مريح عندما أضاف عبد الرحمن مزياني الهدف الثاني، إثر اختراق وعرضية من درفلو (45+2).
وتحسن أداء الضيوف في الشوط الثاني، حيث كانوا الأكثر استحواذاً وتهديداً لمرمى الحارس الكسيس قندوز، ولا سيما عبر المهاجم الزامبي كينيدي موسوندا الذي كاد في أكثر من مناسبة ان يهز الشباك الجزائرية، كما تألق الحارس أمام تسديدة قوية من يحي مدثر (71) وعزيز كي (78).
وقبل النهاية استغل الغامبي لامين دجالو تمريرة مزيان المميزة ليضيف ثالث أهداف أصحاب الأرض اثر تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع تنزاني واستقرت في الشباك (90+4).
انتصار تاريخي
استهل بيراميدز المصري مشواره في البطولة القارية بفوز على ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى.
وهذا الفوز هو الأول له في دور المجموعات بالمسابقة القارية.
ويدين بيراميدز بهذا الفوز إلى هدف الجنوب إفريقي فخري لاكاي (54)، ليحصد أول ثلاث نقاط له مع صدارة المجموعة، في انتظار مواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني الأحد المقبل، فيما تذيّل مازيمبي الترتيب بلا نقاط.
وسيطر لاعبو بيراميدز على غالبية فترات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.
وضغط لاعبو النادي المصري مع بداية الشوط الثاني، فأرسل المغربي محمد الشيبي كرة عرضية مهّدها الكونغولي فيستون ماييلي على مشارف منطقة الجزاء للاكاي الآتي من بعيد ليسددها مباشرة في الشباك إلى يسار الحارس أليون فاتي (54).
وأهدر رمضان صبحي فرصة مضاعفة النتيجة (69)، بعدما تلقى تمريرة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، فتباطأ في التسديد لتصطدم الكرة بالدفاع وتتحول إلى ركنية، قبل أن يسدد ماييلي أيضاً في العارضة (87).
وأنقذ فاتي مرماه من هدف محقق في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن الضائع بتصديه لتسديدة المنفرد ماييلي أيضاً.
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