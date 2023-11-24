رغم الحرب.. أوكرانيا تريد تسريح بعض الجنود للراحة وتجديد الطاقة

كشفت أوكرانيا عن رغبتها في تسريح جنود من الجيش بنهاية خدمتهم العسكرية الإلزامية، على الرغم من الحرب الروسية المستمرة ضد البلاد.

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، في كلمة مصورة أنه تم بحث قضايا خطرة تتعلق بالتعبئة والتسريح والتناوب في اجتماع لهيئة الأركان العامة.

وقال سكرتير المجلس الوطني للأمن والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، إن الرئيس طلب من القيادة العسكرية تسريح هؤلاء الجنود.

وسيتم عرض خطة محددة الأسبوع المقبل. وأشار دانيلوف إلى بدء عملية التسريح في المستقبل القريب، بينما كان زيلينسكي أكثر تحفظاً.

وأعلن زيلينسكي ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لاتفيا إدجارس رينكيفيتش.

ويخدم حالياً في الجيش الأوكراني، نحو 820 ألف جندي.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تظاهرات لأقارب المجندين، إذ طالبوا بمزيد من التناوب من أجل إعطاء المقاتلين الفرصة للتعافي لفترة زمنية أطول.

غير أنه وفقاً للقانون الحالي، لا يمكن تسريح الجنود بشكل سلس للغاية، لذا يتعين الموافقة على قانون جديد بشأن ذلك.

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