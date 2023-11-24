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الدوري الفرنسي.. سان جرمان يعزز صدارته باكتساح موناكو

11/24/2023 7:26:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عزز نادي باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي في كرة القدم، باكتساحه ضيفه موناكو 5-2، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشرة الجمعة.

وتناوب على خماسية النادي الباريسي البرتغالي غونسالو راموس (18)، كيليان مبابي (39 من ركلة جزاء)، عثمان ديمبيليه (70)، البرتغالي فيتينيا (72)، وراندال كولو مواني (90+6)، فيما أحرز الياباني تاكومي مينامينو (22) والأميركي فولارين بالوغان (75) هدفي موناكو.

وبهذا الانتصار، رفع سان جرمان رصيده في صدارة الدوري الفرنسي إلى 30 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه نيس الذي يستضيف تولوز الأحد.

أما
موناكو فبقي على نقاطه الـ24 وراوح مكانه في المركز الثالث.

وخاض سان جرمان هذه المباراة في غياب قائده البرازيلي ماركينيوس بداعي اصابة في الركبة تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وخرج المدافع البالغ 29 عامًا خلال مباراة البرازيل ضد الأرجنتين مساء الثلاثاء في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم 2026 والتي خسرها البرازيليون 0-1.

ويأتي هذا الفوز للنادي الفرنسي قبل استحقاقه الأوروبي أمام نيوكاسل الإنكليزي في ظل صراع شديد على بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني عن المجموعة السادسة "الحديدية" في دوري الأبطال، حيث يحتل بوروسيا دورتموند الالماني صدارة الترتيب بسبع نقاط امام سان جرمان الثاني (6) وميلان الايطالي الثالث (5) ونيوكاسل الرابع (4) قبل جولتين من نهاية الدور الاول.

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