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جنوب أفريقيا تنسحب من سباق استضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027

11/24/2023 7:26:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا، أمس الجمعة، سحب ملف الترشح لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027.

وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بواحد من أربعة عروض أكد الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) تلقيها لاستضافة البطولة.

وقال البلد الأفريقي إنه يحول تركيزه إلى تنظيم النسخة التالية في 2031.

وقالت ليديا مونيباو الرئيسة التنفيذية لاتحاد الكرة في جنوب أفريقيا على موقعه على الإنترنت: "شعرنا بأن من الأفضل التقدم بملف مجهز بصورة أفضل لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031 والحرص على تقديم أفضل ما في جعبتنا بدلاً من تقديم عرض متسرع".

وتتنافس على استضافة المسابقة البرازيل منفردة وبلجيكا وألمانيا وهولندا في ملف مشترك والمكسيك وأمريكا في ملف مشترك آخر.

ومن المقرر أن يتخذ الفيفا قراره في المؤتمر الذي يقيمه في 17 مايو 2024.

ونظمت أستراليا ونيوزيلندا كأس العالم للسيدات 2023 التي فازت بها إسبانيا.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للرجال في أمريكا والمكسيك وكندا في 2026.

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