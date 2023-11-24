كاميرون: سلامة إسرائيل تعتمد على أمن الفلسطينيين على المدى الطويل

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون،

إسرائيل، من أن أمنها على المدى الطويل يعتمد على قدرة الفلسطينيين أيضاً على العيش في "سلام واستقرار وأمن".

وأدلى كاميرون بهذه التصريحات في اليوم الثاني لزيارته للشرق الأوسط، حيث التقى بقادة إسرائيل وفلسطين.

وزار رئيس وزراء بريطانيا الأسبق الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الجمعة، حيث تعهد بمساعدات إضافية بقيمة 30 مليون جنيه استرليني (37.8 مليون دولار) لسكان قطاع غزة.

وحذر كاميرون، الذي كان يتحدث خلال أول توقف كبير للقتال منذ بدء الصراع، إسرائيل من أنها بحاجة إلى النظر إلى ما هو أبعد من الصراع الحالي والنظر في حاجة الفلسطينيين إلى العيش في "استقرار" أيضاً.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "في نهاية المطاف، لن يكون هناك سلامة وأمن واستقرار على المدى الطويل لإسرائيل ما لم يكن هناك سلامة وأمن واستقرار على المدى الطويل للشعب الفلسطيني".

وتابع: "عليكم أن تبدؤوا في التفكير في المستقبل.. عليك أن ترسم صورة للفلسطينيين الذين يعيشون في سلام واستقرار وأمن".

كما أعرب عن قلقه العميق بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وأضاف كاميرون: "إن الناس (المستوطنين) يستهدفون في الواقع المدنيين الفلسطينيين ويقتلونهم في بعض الأحيان، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، والأشخاص المسؤولون عن ذلك، ليس جيداً مجرد اعتقالهم، يجب اعتقالهم ومحاكمتهم وسجنهم.. هذه جرائم".

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