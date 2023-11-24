كاميرون: سلامة إسرائيل تعتمد على أمن الفلسطينيين على المدى الطويل

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون،
إسرائيل، من أن أمنها على المدى الطويل يعتمد على قدرة الفلسطينيين أيضاً على العيش في "سلام واستقرار وأمن".
وأدلى كاميرون بهذه التصريحات في اليوم الثاني لزيارته للشرق الأوسط، حيث التقى بقادة إسرائيل وفلسطين.
وزار رئيس وزراء بريطانيا الأسبق الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الجمعة، حيث تعهد بمساعدات إضافية بقيمة 30 مليون جنيه استرليني (37.8 مليون دولار) لسكان قطاع غزة.
وحذر كاميرون، الذي كان يتحدث خلال أول توقف كبير للقتال منذ بدء الصراع، إسرائيل من أنها بحاجة إلى النظر إلى ما هو أبعد من الصراع الحالي والنظر في حاجة الفلسطينيين إلى العيش في "استقرار" أيضاً.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "في نهاية المطاف، لن يكون هناك سلامة وأمن واستقرار على المدى الطويل لإسرائيل ما لم يكن هناك سلامة وأمن واستقرار على المدى الطويل للشعب الفلسطيني".
وتابع: "عليكم أن تبدؤوا في التفكير في المستقبل.. عليك أن ترسم صورة للفلسطينيين الذين يعيشون في سلام واستقرار وأمن".
كما أعرب عن قلقه العميق بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
وأضاف كاميرون: "إن الناس (المستوطنين) يستهدفون في الواقع المدنيين الفلسطينيين ويقتلونهم في بعض الأحيان، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، والأشخاص المسؤولون عن ذلك، ليس جيداً مجرد اعتقالهم، يجب اعتقالهم ومحاكمتهم وسجنهم.. هذه جرائم".
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