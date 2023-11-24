وزيرة الصحة: مستشفى الإرسالية الأمريكية شريك فاعل في القطاع الصحي بالبحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة الدور البارز الذي يقوم به مستشفى الإرسالية الأمريكية كشريك فاعل ضمن القطاع الصحي في مملكة البحرين، بما يُحقق مبدأ المسؤولية والشراكة الاجتماعية، والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مسارات التنمية وخصوصاً في المجالات الصحية.
جاء ذلك خلال استقبالها بمكتبها أمس، الدكتور جورج شيريان رئيس الأطباء والرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين، حيث تم بحث ومناقشة مجالات التعاون المشترك.
وأثناء اللقاء، رحبّت وزيرة الصحة بالمبادرات الهادفة التي يسعى مستشفى الإرسالية الأمريكية إلى تنفيذها، وحرصه على توسعة خدماته الصحية التخصصية، وتنظيم العديد من الفعاليات الصحية التثقيفية، مؤكدة اهتمام وزارة الصحة بكل ما يُسهم في تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع البحريني، معربة عن تمنياتها لمستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين ولكل القائمين عليه كل التوفيق والنجاح.
من جانبه، أكّد الدكتور جورج شيريان رئيس الأطباء والرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين، الدور البارز الذي تنهض به وزارة الصحة وسعيها الدؤوب لتطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن مستشفى الإرسالية الأمريكية حريص على مواصلة تطوير الخدمات الصحية، وتقديم خدمات توعوية وتشخيصية وعلاجية وتأهيلية عالية الجودة في مملكة البحرين.
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