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وزيرة الصحة: مستشفى الإرسالية الأمريكية شريك فاعل في القطاع الصحي بالبحرين

11/24/2023 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬كشريك‭ ‬فاعل‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يُحقق‭ ‬مبدأ‭ ‬المسؤولية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬لتعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبالها‭ ‬بمكتبها‭ ‬أمس،‭ ‬الدكتور‭ ‬جورج‭ ‬شيريان‭ ‬رئيس‭ ‬الأطباء‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭.‬

وأثناء‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحبّت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬بالمبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذها،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬خدماته‭ ‬الصحية‭ ‬التخصصية،‭ ‬وتنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الصحية‭ ‬التثقيفية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬اهتمام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬تمنياتها‭ ‬لمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬ولكل‭ ‬القائمين‭ ‬عليه‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬جورج‭ ‬شيريان‭ ‬رئيس‭ ‬الأطباء‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تنهض‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وسعيها‭ ‬الدؤوب‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬توعوية‭ ‬وتشخيصية‭ ‬وعلاجية‭ ‬وتأهيلية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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