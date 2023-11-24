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أهالي المعامير يجدّدون المطالبة بجسر للمشاة بين قريتي المعامير والعكر

11/24/2023 7:20:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬محمد‭ ‬القصاص‭:‬


يترقب‭ ‬أهالي‭ ‬المعامير‭ ‬إعلان‭ ‬بدء‭ ‬إنشاء‭ ‬جسر‭ ‬المشاة‭ ‬المعلق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الصباح‭ (‬شارع‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬سابقا‭) ‬لربطه‭ ‬بين‭ ‬قريتي‭ ‬المعامير‭ ‬والعكر‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬الحوادث‭ ‬البليغة‭ ‬والمميتة‭.‬

وأعاد‭ ‬الأهالي‭ ‬مناشدتهم‭ ‬بعد‭ ‬ملامستهم‭ ‬لخطورة‭ ‬الشارع‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسيارات‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬على‭ ‬المشاة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أثناء‭ ‬الذروة،‭ ‬حيث‭ ‬يمتد‭ ‬طابور‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬كوبري‭ ‬النويدرات‭ ‬حتى‭ ‬تقاطع‭ ‬الإشارات‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬خزانات‭ ‬النفط‭ ‬ومدخل‭ ‬سترة‭ ‬الجنوبي‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مرفأ‭ ‬البندر‭.‬

وبدأت‭ ‬معاناة‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬الرئيسي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬إذ‭ ‬حصدت‭ ‬حوادثه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأرواح‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإعاقات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تلازم‭ ‬المتضررين‭ ‬منه،‭ ‬آخرها‭ ‬إصابة‭ ‬الشاب‭ ‬كرار‭ ‬الذي‭ ‬مازال‭ ‬يتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬الحادث‭ ‬الأليم‭ ‬الذي‭ ‬ألمّ‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬المذكور‭.‬

واستبشر‭ ‬أهالي‭ ‬قريتي‭ ‬المعامير‭ ‬والعكر‭ ‬خيرا‭ ‬بعد‭ ‬رؤيتهم‭ ‬لأعمال‭ ‬التطوير‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الصباح‭ ‬فيما‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬انتهت‭ ‬ولم‭ ‬تتحقق‭ ‬مطالبهم،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬استوضحت‭ (‬أخبار‭ ‬الخليج‭) ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2016‭ ‬من‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬تفاصيل‭ ‬الجسر‭ ‬وكان‭ ‬الرد‭ ‬بأن‭ ‬إنشاء‭ ‬جسر‭ ‬المشاة‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الصباح‭ ‬ينتظر‭ ‬انتهاء‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬أو‭ ‬الجزء‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬التطوير‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬الشارع،‭ ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬استعراضه‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬وقتذاك‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التوسعة‭ ‬والتطوير‭ ‬لشارع‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بعد‭ ‬جهوزية‭ ‬التصاميم‭ ‬المعدّة‭ ‬لمشروع‭ ‬التطوير‭ ‬ليكتمل‭ ‬المشروع‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬بتحويل‭ ‬الشارع‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬وتوفير‭ ‬شوارع‭ ‬خدمات‭ ‬ومواقف‭ ‬للمركبات‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الطريق‭ ‬وتحسين‭ ‬المداخل‭ ‬لبعض‭ ‬القرى‭ ‬المحاذية‭ ‬منها‭ (‬المعامير‭ - ‬العكر‭ - ‬سترة‭ - ‬سترة‭ ‬الصناعية‭ - ‬النبيه‭ ‬صالح‭ - ‬كورنيش‭ ‬سترة‭) ‬وتطوير‭ ‬الشوارع‭ ‬الداخلية‭ ‬لقريتي‭ ‬العكر‭ ‬والمعامير‭ ‬وإلغاء‭ ‬جميع‭ ‬الإشارات‭ ‬الضوئية‭ ‬واستبدالها‭ ‬بجسور‭ ‬علوية‭ -‬كما‭ ‬بينتها‭ ‬الصور‭- ‬وإلغاء‭ ‬الخطوط‭ ‬الكهربائية‭ ‬للضغط‭ ‬العالي‭ ‬المعلّقة‭ (‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭) ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬معبر‭ ‬علوي‭ ‬للمشاة‭ ‬في‭ ‬المعامير‭ ‬للربط‭ ‬بين‭ ‬قريتي‭ ‬العكر‭ ‬والمعامير‭ ‬وأن‭ ‬مشروع‭ ‬التطوير‭ ‬سيشمل‭ ‬إزالة‭ ‬مبنيين‭ ‬قائمان‭ ‬واستملاك‭ ‬12‭ ‬أرضًا،‭ ‬ومعظم‭ ‬الأراضي‭ ‬المتأثرة‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬تقاطع‭ ‬حقل‭ ‬الخزانات‭ (‬تقاطع‭ ‬البندر‭).‬

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