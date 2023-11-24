أهالي المعامير يجدّدون المطالبة بجسر للمشاة بين قريتي المعامير والعكر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب محمد القصاص:
يترقب أهالي المعامير إعلان بدء إنشاء جسر المشاة المعلق من قبل وزارة الأشغال على شارع الشيخ جابر الصباح (شارع مجلس التعاون سابقا) لربطه بين قريتي المعامير والعكر للحد من تكرار الحوادث البليغة والمميتة.
وأعاد الأهالي مناشدتهم بعد ملامستهم لخطورة الشارع المكتظ بالسيارات بشكل يومي على المشاة، وخاصة أثناء الذروة، حيث يمتد طابور السيارات من كوبري النويدرات حتى تقاطع الإشارات القريب من حقل خزانات النفط ومدخل سترة الجنوبي المؤدي إلى مرفأ البندر.
وبدأت معاناة الأهالي على الشارع الرئيسي منذ سنوات إذ حصدت حوادثه العديد من الأرواح بالإضافة إلى الإعاقات التي لا تزال تلازم المتضررين منه، آخرها إصابة الشاب كرار الذي مازال يتلقى العلاج خارج البحرين بعد الحادث الأليم الذي ألمّ به على الشارع المذكور.
واستبشر أهالي قريتي المعامير والعكر خيرا بعد رؤيتهم لأعمال التطوير على شارع الشيخ جابر الصباح فيما الأعمال الإنشائية انتهت ولم تتحقق مطالبهم، وسبق أن استوضحت (أخبار الخليج) في يناير 2016 من أمانة العاصمة تفاصيل الجسر وكان الرد بأن إنشاء جسر المشاة على شارع الشيخ جابر الصباح ينتظر انتهاء الجزء الأول أو الجزء الأخير من أعمال التطوير على توسعة الشارع، وبحسب ما تم استعراضه في لجنة الخدمات وقتذاك فإنه من المتوقع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعة والتطوير لشارع الشيخ جابر في عام 2020 بعد جهوزية التصاميم المعدّة لمشروع التطوير ليكتمل المشروع بحلول عام 2030 بتحويل الشارع إلى 4 مسارات في كل اتجاه وتوفير شوارع خدمات ومواقف للمركبات على جانبي الطريق وتحسين المداخل لبعض القرى المحاذية منها (المعامير - العكر - سترة - سترة الصناعية - النبيه صالح - كورنيش سترة) وتطوير الشوارع الداخلية لقريتي العكر والمعامير وإلغاء جميع الإشارات الضوئية واستبدالها بجسور علوية -كما بينتها الصور- وإلغاء الخطوط الكهربائية للضغط العالي المعلّقة (بدأ العمل على ذلك) إضافة إلى توفير معبر علوي للمشاة في المعامير للربط بين قريتي العكر والمعامير وأن مشروع التطوير سيشمل إزالة مبنيين قائمان واستملاك 12 أرضًا، ومعظم الأراضي المتأثرة تقع في تقاطع حقل الخزانات (تقاطع البندر).
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