اليوم.. انطلاق برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي للمنظمات الأهلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الكاظم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬يبارك‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬وجمعية‭ ‬امينة‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬دور‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬ورقي‭ ‬العمل‭ ‬الاهلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬مهارات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬عصب‭ ‬العمل‭ ‬المتقدم‭ ‬وجودة‭ ‬الانجاز‭ ‬مؤكداً‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬ليكون‭ ‬دور‭ ‬التطوع‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭ ‬للعمل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬ذكرت‭ ‬منى‭ ‬حسن‭ ‬مبارك‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬العضوية‭ ‬رئيسة‭ ‬الفعالية‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬قد‭ ‬استكملت‭ ‬الاجراءات‭ ‬الادارية‭ ‬والفنية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬اسماء‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والمتحدثين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتناول‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬العالمية‭ ‬للذكاء‭

‬الاصطناعي‭ ‬التعريف‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬واهميتهم‭ ‬ودورهم‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬الاعمال‭ ‬وتخفيض‭ ‬الكلفة‭ ‬المالية‭ ‬وسرعة‭ ‬التواصل‭ ‬اما‭ ‬الباحث‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وخبير‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬الدكتور‭ ‬مشعل‭ ‬الذوادي‭ ‬سوف‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الاحتيال‭ ‬الالكتروني‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الحالات‭ ‬تتحدث‭ ‬الدكتورة‭ ‬لطيفة‭ ‬جاسم‭ ‬الذوادي‭ ‬عن‭ ‬توظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬التطوع‭ ‬وكيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الثورة‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬الاعمال‭ ‬التطوعية‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬بوعنق‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬سوف‭ ‬يدرب‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬التطبيقات‭ ‬الالكترونية‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لورش‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬والتطوير‭ ‬فيتناول‭ ‬اختصاصي‭ ‬تميز‭ ‬الاداء‭ ‬بشركة‭ ‬البا‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬محور‭ ‬اهداف‭ ‬النجاح‭ ‬و5 S ‭ ‬والاستاذ‭ ‬محمد‭ ‬الرئيسي‭ ‬مدرب‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬سوف‭ ‬يقوم‭ ‬بعمل‭ ‬التدريبات‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المحاور‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬البناء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬قد‭ ‬اتمت‭ ‬امورها‭ ‬اللوجستية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجمعيات‭ ‬الاهلية‭ ‬المشاركة‭ ‬وتحديد‭ ‬جدول‭ ‬الاوقات‭ ‬والتنسيق‭ ‬الاداري‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬المملكة‭ ‬وعمل‭ ‬المطبوعات‭ ‬وتجهيز‭ ‬القرطاسية‭ ‬اللازمة‭.‬

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