اليوم.. انطلاق برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي للمنظمات الأهلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ينطلق صباح اليوم السبت بجامعة المملكة برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للمنظمات الاهلية في مملكة البحرين الذى تنظمه جمعيتا البحرين للعمل التطوعي وأمينة للأعمال الخيرية في برنامج مشترك تحت رعاية الدكتور حسن بن عيد بوخماس عضو مجلس النواب الرئيس الفخري لجمعية البحرين للعمل التطوعي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي خلال الفترة 25-26 نوفمبر 2023، بمشاركة ممثلين عن 50 منظمة اهلية بمختلف الفئات خيرية واجتماعية ومهنية مسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين.
وقال الدكتور يوسف بن علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي ان الاتحاد يبارك لجمعية البحرين للعمل التطوعي وجمعية امينة للأعمال الخيرية هذا العمل الذي يعزز دور العمل التطوعي في تقدم ورقي العمل الاهلي من خلال برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الذي بات عصب العمل المتقدم وجودة الانجاز مؤكداً ان الاتحاد دائماً ما يدعم تلك المبادرات التي تواكب التقدم العلمي ليكون دور التطوع في التطور والنماء للعمل الاجتماعي.
من جانبها ذكرت منى حسن مبارك رئيسة قسم التدريب والتطوير وتنمية العضوية رئيسة الفعالية ان اللجنة المنظمة قد استكملت الاجراءات الادارية والفنية حيث تم تحديد اسماء ورش العمل والمتحدثين، حيث سيتناول الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء
الاصطناعي التعريف بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي واهميتهم ودورهم في انجاز الاعمال وتخفيض الكلفة المالية وسرعة التواصل اما الباحث الاقتصادي وخبير التنمية البشرية الدكتور مشعل الذوادي سوف يتحدث عن الاحتيال الالكتروني وكيفية التعامل مع تلك الحالات تتحدث الدكتورة لطيفة جاسم الذوادي عن توظيف الذكاء الاجتماعي في التطوع وكيفية الاستفادة من تلك الثورة العلمية في الاعمال التطوعية المهندس صالح بوعنق رئيس قسم التنمية المستدامة سوف يدرب المشاركين على بعض التطبيقات الالكترونية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبالنسبة لورش التنمية البشرية والتطوير فيتناول اختصاصي تميز الاداء بشركة البا السيد يوسف خليل محور اهداف النجاح و5 S والاستاذ محمد الرئيسي مدرب التنمية البشرية سوف يقوم بعمل التدريبات على تلك المحاور.
وقال محمد عباس البناء نائب رئيس قسم التدريب والتطوير ان اللجنة قد اتمت امورها اللوجستية من حيث التواصل مع الجمعيات الاهلية المشاركة وتحديد جدول الاوقات والتنسيق الاداري مع جامعة المملكة وعمل المطبوعات وتجهيز القرطاسية اللازمة.
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