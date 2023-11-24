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وفي رده على النائب أحمد قراطة.. الزياني: البحرين تدعم مجلس التعاون لأنه الدرع الحصينة لاستقرار أعضائه

11/24/2023 7:20:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ان‭ ‬سياسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بدعم‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬واستكمال‭ ‬جهود‭ ‬مساعي‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬تستند‭ ‬بالأساس‭ ‬الى‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬إيمان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حكومة‭ ‬وشعبا‭ ‬إيمانا‭ ‬يقينيا‭ ‬بوحدة‭ ‬الهدف‭ ‬والمصير‭ ‬والمصلحة‭ ‬المشتركة‭ ‬لشعوب‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وان‭ ‬التعاون‭ ‬الجادّ‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬يعدّ‭ ‬أمرا‭ ‬ملحّا‭ ‬وضروريا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صيانة‭ ‬المصالح‭ ‬العليا‭ ‬لكافة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬وشعوبها‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬نيابي‭ ‬للنائب‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬حول‭ ‬مستجدات‭ ‬جهود‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬جلّ‭ ‬العناية‭ ‬والاهتمام‭ ‬ايمانا‭ ‬منها‭ ‬بأن‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬هو‭ ‬المنظومة‭ ‬الحاضنة‭ ‬لتعاون‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬وتكاملها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات،‭ ‬وهو‭ ‬الدرع‭ ‬الحصينة‭ ‬لأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬دوله‭ ‬الأعضاء‭ ‬وهو‭ ‬أمل‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عملت‭ ‬وسوف‭ ‬تعمل‭ ‬دوما‭ ‬وبكل‭ ‬ما‭ ‬أوتيت‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ومساندة‭ ‬القضايا‭ ‬العادلة‭ ‬للدول‭ ‬الأشقاء‭ ‬الأعضاء‭ ‬فيه‭ ‬واستكمال‭ ‬مساعي‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬ثوابت‭ ‬سياستها‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬نهجا‭ ‬أساسيا‭ ‬وضروريا‭ ‬ومصيريا،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬ورفاه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬ورفاه‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الشقيقة‭ ‬الأخرى،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتطوير‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الخليجية‭ ‬ودفعها‭ ‬قدما‭ ‬الى‭ ‬مستويات‭ ‬اكثر‭ ‬تكاملا‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬حرصها‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الإيجابية‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬لترسيخ‭ ‬منظومة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬وتأكيد‭ ‬تماسكها‭ ‬ووحدة‭ ‬موقفها‭ ‬تجاه‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬واستقرارها‭ ‬ودفع‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل،‭ ‬وتوثيق‭ ‬روابط‭ ‬الأخوة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المعوّقات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬التكامل،‭ ‬أوضح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ان‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬تعالج‭ ‬تلك‭ ‬المعوقات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللجان‭ ‬الوزارية‭ ‬المعنية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بدراسة‭ ‬ومعالجة‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬العالقة‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬رؤية‭ ‬موحدة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬وأغلب‭ ‬تلك‭ ‬المعوقات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتشريعات‭ ‬والأنظمة‭ ‬والإجراءات‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬التعديل‭ ‬القانوني‭ ‬او‭ ‬صياغة‭ ‬قوانين‭ ‬وأنظمة‭ ‬موحدة،‭ ‬وهذا‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬يستغرق‭ ‬وقتا،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬اللجان‭ ‬المتخصصة‭ ‬ترفع‭ ‬توصياتها‭ ‬الى‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لدراستها‭ ‬وإقرار‭ ‬ما‭ ‬يتوصل‭ ‬اليه‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬بشأنها‭ ‬ورفعها‭ ‬الى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لاعتمادها‭.‬

ولفت‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬قرر‭ ‬مقام‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬التشاوري‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬‮«‬مايو‭ ‬2026‮»‬‭ ‬تشكيل‭ ‬هيئة‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‮»‬‭ ‬لمناقشة‭ ‬المواضيع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬بشأنها‭ ‬ورفع‭ ‬التوصيات‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حيال‭ ‬الموضوعات‭ ‬المراد‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬المجلس‭.‬

وشكل‭ ‬تأسيس‭ ‬هيئة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لتعميق‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬باعتبارها‭ ‬هيئة‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تذليل‭ ‬كافة‭ ‬المعوقات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنموي،‭ ‬ونص‭ ‬قرار‭ ‬تشكيل‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬والتوصيات‭ ‬والدراسات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية،‭ ‬وتشجيع‭ ‬وتطوير‭ ‬وتنسيق‭ ‬الأنشطة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬بشأنها‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬او‭ ‬توصيات،‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يحال‭ ‬اليها‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬واتفاقيات‭ ‬وأنظمة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنموي‭.‬

وتتلخص‭ ‬مرتكزات‭ ‬عمل‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المعوقات‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬واتفاقيات‭ ‬وأنظمة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنموي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الوحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الرؤى‭ ‬والتوجهات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الوطنية‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وتقديم‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التكاملية‭ ‬لتعميق‭ ‬الترابط‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنموي،‭ ‬وللهيئة‭ ‬لجنة‭ ‬تحضيرية‭ ‬دائمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزاري‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬مكتب‭ ‬هيئة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬هيئة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬دورتها‭ ‬الأولى،‭ ‬وتشمل‭ ‬المهام‭ ‬الرئيسية‭ ‬لهذا‭ ‬المكتب‭ ‬اعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬والخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الداعمة‭ ‬للعمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنموي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والتحضير‭ ‬والتهيئة‭ ‬الشاملة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬الهيئة‭ ‬ولجانها‭ ‬وتوثيق‭ ‬مداولاتها‭ ‬ومحاضر‭ ‬اجتماعاتها،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬الهيئة‭ ‬وتوصياتها‭ ‬ورصد‭ ‬نتائج‭ ‬قرارات‭ ‬وتوصيات‭ ‬الهيئة‭ ‬وتتبع‭ ‬آثارها‭ ‬واقتراح‭ ‬الاليات‭ ‬المناسبة‭ ‬لتحسين‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬ووضع‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬للعمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنموي‭ ‬الخليجي‭ ‬وقياسها‭ ‬والرفع‭ ‬بتقارير‭ ‬الأداء‭ ‬للهيئة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬والتوصيات‭ ‬بشأنها‭.‬

وينفذ‭ ‬المكتب‭ ‬مهامه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬قطاعات‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬الأخرى‭ ‬والأجهزة‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وبيوت‭ ‬الخبرة‭ ‬وفق‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتعليمات‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭.‬

وتطرق‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬مكتسبات‭ ‬السوق‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭ ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬لمواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬المهمة‭ ‬وفقا‭ ‬للإحصائيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الاحصائي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬29‭ ‬مليون‭ ‬مواطن‭ ‬خليجي‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬التنقل‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة،‭ ‬وتمكن‭ ‬159‭ ‬الف‭ ‬مواطن‭ ‬من‭ ‬تملّك‭ ‬عقارات‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬دولهم‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬الـ10‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬كما‭ ‬يدرس‭ ‬40‭ ‬الف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬الأخرى،‭ ‬واستفاد‭ ‬562‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭ ‬خليجي‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأخرى‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬33‭ ‬الف‭ ‬مواطن‭ ‬خليجي‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأخرى،‭ ‬واستفاد‭ ‬32‭ ‬الف‭ ‬مواطن‭ ‬خليجي‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬التأمينية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأخرى،‭ ‬وأصدرت‭ ‬لـ59‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭ ‬خليجي‭ ‬رخص‭ ‬مزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والحرف،‭ ‬وتمكن‭ ‬558‭ ‬الف‭ ‬مواطن‭ ‬خليجي‭ ‬من‭ ‬تملك‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬669‭ ‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأخرى‭ ‬برأسمال‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬372‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬امريكي،‭ ‬وأسس‭ ‬29‭ ‬مصرفا‭ ‬خليجيا‭ ‬فروعا‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الأخرى،‭ ‬وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬لدول‭ ‬المجلس‭ ‬حوالي‭ ‬81‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬امريكي،‭ ‬وبلغ‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ ‬البيني‭ ‬لدول‭ ‬المجلس‭ ‬61‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬امريكي‭ ‬وبلغ‭ ‬اجمالي‭ ‬المواصفات‭ ‬القياسية‭ ‬واللوائح‭ ‬الفنية‭ ‬الموحدة‭ ‬لدول‭ ‬المجلس‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬الفا‭.‬

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