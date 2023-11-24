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وزير الخارجية ردا على سؤال نيابي: المساعي العربية والإسلامية مستمرة في توحيد الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني

11/24/2023 7:20:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬وليد‭ ‬دياب‭: ‬


أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬المساعي‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬لنصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬كذلك،‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ومنع‭ ‬تهجيرهم‭ ‬وتوفير‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والطبية‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬لسكان‭ ‬القطاع،‭ ‬وفتح‭ ‬الآفاق‭ ‬للعملية‭ ‬السلمية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفقا‭ ‬لقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والمستدام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لصالح‭ ‬جميع‭ ‬شعوبها‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬نيابي‭ ‬للنائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تجاه‭ ‬مستجدات‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بجهود‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬وموقفها‭ ‬المشرف‭ ‬المعهود‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬مثمنا‭ ‬دور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬المصيرية‭ ‬للأمة‭ ‬العربية‭.‬

وأكد‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬مهم‭ ‬وبارز‭ ‬لنصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوقه‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬والكرامة‭ ‬والاستقلال،‭ ‬وتساهم‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬واللقاءات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والدولية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والمطالبة‭ ‬بحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬ورفع‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

وتنطلق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نشاطها‭ ‬وحراكها‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬تجاه‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬وطنية‭ ‬وقومية‭ ‬ثابتة‭ ‬وراسخة‭ ‬تتلخص‭ ‬في‭ ‬نصرة‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التضامن‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات،‭ ‬وتوحيد‭ ‬المواقف‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬ومواصلة‭ ‬جهود‭ ‬التنسيق‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬على‭ ‬اعلى‭ ‬المستويات‭ ‬تجاه‭ ‬كافة‭ ‬القضايا‭ ‬والتحديات‭ ‬المهمة،‭ ‬ودعم‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وفقا‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬واستنكار‭ ‬وإدانة‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬والمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وعدم‭ ‬التصعيد‭ ‬وضرورة‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين‭ ‬والمطالبة‭ ‬بضرورة‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاغاثية‭ ‬لأهالي‭ ‬القطاع‭ ‬وتوفير‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود،‭ ‬والمطالبة‭ ‬بحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وإدانة‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬أرواح‭ ‬بريئة‭ ‬وتحمل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مسؤولياته‭ ‬والتحرك‭ ‬الفوري‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬فورا،‭ ‬والمطالبة‭ ‬بالكف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ممارسات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬اتساع‭ ‬دائرة‭ ‬العنف‭ ‬والرفض‭ ‬القاطع‭ ‬لتهجير‭ ‬شعب‭ ‬غزة‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬ارضه‭ ‬وأرض‭ ‬أجداده،‭ ‬والدعوة‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬للعملية‭ ‬السلمية‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬وعادلة‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تحفظ‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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