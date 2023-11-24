وزير الخارجية ردا على سؤال نيابي: المساعي العربية والإسلامية مستمرة في توحيد الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب وليد دياب:
أكد وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني أن المساعي العربية والإسلامية مستمرة في توحيد الجهود وتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الدول الشقيقة لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كذلك، والعمل من أجل التوصل الى وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم وتوفير المواد الغذائية والطبية والماء والكهرباء لسكان القطاع، وفتح الآفاق للعملية السلمية وصولا إلى حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة لصالح جميع شعوبها.
وأشاد وزير الخارجية في رده على سؤال نيابي للنائب حمد الدوي حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية تجاه مستجدات القضية الفلسطينية، بجهود السلطة التشريعية وموقفها المشرف المعهود في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مثمنا دور الدبلوماسية البرلمانية الفاعل في القضايا المصيرية للأمة العربية.
وأكد ان وزارة الخارجية في إطار السياسة الخارجية لمملكة البحرين تقوم بدور مهم وبارز لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والدفاع عن حقوقه في الحرية والكرامة والاستقلال، وتساهم بشكل ملموس في المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات التي تعقد على المستويات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، من أجل وقف التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والمطالبة بحماية المدنيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.
وتنطلق مملكة البحرين في نشاطها وحراكها السياسي والدبلوماسي تجاه الأوضاع في قطاع غزة من مواقف وطنية وقومية ثابتة وراسخة تتلخص في نصرة القضايا العربية والحفاظ على الامن والاستقرار والسلام في الدول العربية وتعزيز التضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات، وتوحيد المواقف الخليجية والعربية ومواصلة جهود التنسيق السياسي والدبلوماسي على اعلى المستويات تجاه كافة القضايا والتحديات المهمة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، واستنكار وإدانة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، والمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم التصعيد وضرورة حماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والمطالبة بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية لأهالي القطاع وتوفير الغذاء والدواء والماء والكهرباء والوقود، والمطالبة بحماية المدنيين وإدانة أي عمل يؤدي إلى خسارة أرواح بريئة وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف الحرب على غزة فورا، والمطالبة بالكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف والرفض القاطع لتهجير شعب غزة الشقيق من ارضه وأرض أجداده، والدعوة الى فتح آفاق للعملية السلمية وصولا الى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية تحفظ الامن والاستقرار في المنطقة.
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