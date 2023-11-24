النائب مريم الظاعن:التشريعيات البحرينية تحمي المرأة من العنف.. ورفع الوعي مسؤولية مجتمعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحظى‭ ‬بموقع‭ ‬متقدم‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬لمناهضة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة،‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬البحرين‭ ‬مساهمًا‭ ‬رئيساً‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬

وأوضحت‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬يعتبر‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجميع،‭ ‬منوهة‭ ‬بالإنجاز‭ ‬والانتصار‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬للمرأة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلغاء‭ ‬المادة‭ (‬353‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬والذي‭ ‬يعفي‭ ‬المغتصب‭ ‬من‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬زواجه‭ ‬من‭ ‬الضحية،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬حماية‭ ‬المرأة‭ ‬وحفظ‭ ‬حقوقها‭.‬

واشادت‭ ‬الظاعن‭ ‬بجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬كبيت‭ ‬للخبرة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومناهضة‭ ‬أي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬الموجه‭ ‬ضدها‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬والمساهمة‭ ‬بمبادرات‭ ‬مهمة‭ ‬لحماية‭ ‬المرأة‭ ‬وضمان‭ ‬سلامتها،‭ ‬وما‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مركز‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬و‭ ‬مسؤوليات‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬الصحة،‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬منوهة‭ ‬بما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬موازية‭ ‬مخلصة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة،‭ ‬ودور‭ ‬الإعلاميين‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والتوعية‭ ‬بشأن‭ ‬صوره‭ ‬وأنواعه‭.‬

وقالت‭ ‬الظاعن‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬والاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬وأنواع‭ ‬الاستغلال‭ ‬الأخرى‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬لأهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بوضع‭ ‬سياسات‭ ‬مستقبلية‭ ‬وتكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المجتمعية‭ ‬وحماية‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬العنف‭.‬

كلمات دالة