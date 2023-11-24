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تحفظت على مقترح نيابي بتخصيص 30% من الضريبة لبرامج الدعم

11/24/2023 7:20:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رأت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬احمد‭ ‬المسلم‭ ‬والنواب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬ومحسن‭ ‬العسبول‭ ‬ومحمود‭ ‬فردان‭ ‬ود‭. ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭ ‬بشأن‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬موضحة‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬سعيها‭ ‬في‭ ‬اعداد‭ ‬مشروع‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬الى‭ ‬تحسين‭ ‬آلية‭ ‬عملها‭ ‬وتطوير‭ ‬أدائها‭ ‬واضعة‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطن‭ ‬والمصلحة‭ ‬العليا‭ ‬للوطن‭ ‬فوق‭ ‬كل‭ ‬اعتبار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬برصد‭ ‬ميزانيات‭ ‬تمكن‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬شؤون‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬ضمن‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬أولويات‭ ‬المصروفات‭ ‬وتركيز‭ ‬مواردها‭ ‬المالية‭ ‬نحو‭ ‬المصروفات‭ ‬الأساسية،‭ ‬والتي‭ ‬تخدم‭ ‬المواطن‭ ‬والمجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وفقا‭ ‬لبرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬وبرنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬المتوافق‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬انه‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬تخصيص‭ ‬إيرادات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬وأية‭ ‬إيرادات‭ ‬أخرى‭ ‬تقرر‭ ‬مستقبلا‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬استقطاع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حصيلة‭ ‬مبالغ‭ ‬إيرادات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬وأية‭ ‬إيرادات‭ ‬أخرى‭ ‬تقرر‭ ‬مستقبلا‭ ‬لصالح‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتعود‭ ‬اليهم‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تمر‭ ‬على‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وانما‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬برصد‭ ‬ميزانيات‭ ‬تمكّن‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬شؤونهم‭ ‬ورعاية‭ ‬مصالحهم‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وفقا‭ ‬للقواعد‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬الدستور‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الأسس‭ ‬والموضوعية‭ ‬التي‭ ‬يتحدد‭ ‬مقدار‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬على‭ ‬ضوئها،‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الأمثل‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتوزيع‭ ‬أوجه‭ ‬الانفاق‭ ‬الحكومي‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬ووفقا‭ ‬للأولويات‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬برامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭.‬

بدورها‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬الاسر‭ ‬والافراد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬مساعدات‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬بلغ‭ ‬17351‭ ‬مستفيدا‭.‬

كما‭ ‬أبدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬تحفظها‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬إيرادات‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بإيرادات‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬لكون‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬ممارسة‭ ‬غير‭ ‬مهنية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬توجد‭ ‬خيارات‭ ‬أخرى‭ ‬بديلة‭ ‬لزيادة‭ ‬إيرادات‭ ‬صندوق‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬منها‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬ردود‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬قام‭ ‬أصحاب‭ ‬المقترح‭ ‬بإجراء‭ ‬تعديل‭ ‬عليه‭ ‬عبر‭ ‬إلغاء‭ ‬مد‭ ‬صندوق‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بنسبة‭ ‬من‭ ‬إيرادات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬النص‭ ‬الأصلي‭ ‬للمقترح‭ ‬عبر‭ ‬تحديد‭ ‬30‭% ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وأوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بتوافق‭ ‬جميع‭ ‬أعضائها‭ ‬الحاضرين‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭.‬

يهدف‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬للمواطنين‭ ‬لرفع‭ ‬مستواهم‭ ‬المعيشي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬تعريف‭ ‬للحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للمعيشة‭ ‬عبر‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬لدراسة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للمعيشة‭ ‬والتي‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬كل‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحديد‭ ‬مقدار‭ ‬ما‭ ‬يتحصل‭ ‬عليه‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وحماية‭ ‬اجتماعية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للمعيشة‭.‬

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