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((تمكين)) يلتقي شركة زين البحرين ضمن سلسلة اللقاءات مع مؤسسات القطاع الخاص

11/24/2023 7:20:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بزيارة‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬للتعريف‭ ‬ببرامج‭ ‬تمكين‭ ‬المستحدثة‭ ‬واطلاعهم‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المميزات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬وبرامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭. ‬

وتعد‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتعمل‭ ‬بدورها‭ ‬لتنمية‭ ‬قدرات‭ ‬مواردها‭ ‬البشرية‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاعهم‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببرامج‭ ‬تمكين‭ ‬المستحدثة‭ ‬وكيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حزمة‭ ‬الدعم‭ ‬المقدمة‭ ‬لتوظيف‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬ومجزية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬وتطوره‭.‬

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