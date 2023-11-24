((تمكين)) يلتقي شركة زين البحرين ضمن سلسلة اللقاءات مع مؤسسات القطاع الخاص

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- Akhbar Al Khaleej) قامت الإدارة التنفيذية بصندوق العمل (تمكين) بزيارة شركة زين البحرين، وذلك للتعريف ببرامج تمكين المستحدثة واطلاعهم على أبرز المميزات المعنية بالتوظيف والتطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في المؤسسة وبرامج دعم المؤسسات.
وتعد شركة زين البحرين من الشركات المبتكرة في مجال الاتصالات في المملكة وتعمل بدورها لتنمية قدرات مواردها البشرية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات لعدد من المؤسسات في القطاع الخاص من أجل إطلاعهم على أبرز المستجدات المتعلقة ببرامج تمكين المستحدثة وكيفية الاستفادة من حزمة الدعم المقدمة لتوظيف وتوفير فرص عمل نوعية ومجزية للكوادر الوطنية مما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد المحلي وتطوره.
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