معرض ((مراعي)) يواصل فعالياته وسط حضور جماهيري كبير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير: عبدالأمير السلاطنة
زار المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة معرض البحرين للإنتاج الحيواني والزراعي 2023 بحضور وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية الدكتور خالد أحمد وعدد من مسؤولي الوزارة.
وتفقد الوزير خلال الجولة التي قام بها مرافق وفعاليات المعرض، حيث تفقد جناح الدجاج الفاخر وحمام الزينة وطيور الزينة والقطط والكلاب والخيول، ومعرض الإبل والمواشي وسوق مراعي، ومعرض وكالة الزراعة، ومنطقة الأطفال، ومعرض جميعة البحرين للتصوير الفوتوغرافي.
كما قام الوزير بزيارة جناح الجمعية الطبية البيطرية السعودية التابعة لجامعة الملك فيصل.
واكد الوزير المبارك خلال زيارته دور القطاع الخاص والمستثمرين في مجال انتاج الغذاء واصفا إياهم بالشريك الأساسي في تحقيق استراتيجية مملكة البحرين للأمن الغذائي.
كما أكد حرص مملكة البحرين على تنظيم معرض البحرين للإنتاج الحيواني والزراعي والذي يقام برعاية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم كحدث متخصص في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي واضعاً مملكة البحرين على الخارطة العالمية لهذه المعارض المتخصص، ومعزز لدورها الريادي في هذا المجال.
واعتبر المبارك أن معرض البحرين للإنتاج الحيواني والزراعي يشكل فرصة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي، علاوة على ما يوفره من ارضية موائمة لنقل التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات، استناداً إلى المشاركات الداخلية والخارجية التي تزداد عاماً بعد عام.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تقديم مختلف أنواع الدعم لمشاركة القطاع الخاص في مجال الاستثمار بالقطاع الحيواني والزراعي بما يسهم في رفع انتاجية الغذاء في مملكة البحرين وفق استراتيجيتها في مجال الأمن الغذائي وضمن رؤية تكاملية مع دول الخليج العربي، منوهاً إلى أن الوزارة تحرص على أن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا في هذا المجال.
كما استمع المبارك خلال جولته التفقدية لمقترحات المشاركين في المعرض، مشيدا بما يقدمونه في مجال زيادة الانتاج الحيواني والزراعي، مؤكدا في الوقت ذاته على تبني الوزارة عددا من المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه.
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