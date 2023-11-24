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معرض ((مراعي)) يواصل فعالياته وسط حضور جماهيري كبير

11/24/2023 7:20:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


زار‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬2023‭ ‬بحضور‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭.‬

وتفقد‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬مرافق‭ ‬وفعاليات‭ ‬المعرض،‭ ‬حيث‭ ‬تفقد‭ ‬جناح‭ ‬الدجاج‭ ‬الفاخر‭ ‬وحمام‭ ‬الزينة‭ ‬وطيور‭ ‬الزينة‭ ‬والقطط‭ ‬والكلاب‭ ‬والخيول،‭ ‬ومعرض‭ ‬الإبل‭ ‬والمواشي‭ ‬وسوق‭ ‬مراعي،‭ ‬ومعرض‭ ‬وكالة‭ ‬الزراعة،‭ ‬ومنطقة‭ ‬الأطفال،‭ ‬ومعرض‭ ‬جميعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬الوزير‭ ‬بزيارة‭ ‬جناح‭ ‬الجمعية‭ ‬الطبية‭ ‬البيطرية‭ ‬السعودية‭ ‬التابعة‭ ‬لجامعة‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭.‬

واكد‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمستثمرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬انتاج‭ ‬الغذاء‭ ‬واصفا‭ ‬إياهم‭ ‬بالشريك‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬برعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬كحدث‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬واضعاً‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬العالمية‭ ‬لهذه‭ ‬المعارض‭ ‬المتخصص،‭ ‬ومعزز‭ ‬لدورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

واعتبر‭ ‬المبارك‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬لعقد‭ ‬الصفقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬ارضية‭ ‬موائمة‭ ‬لنقل‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬المشاركات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬عام‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الدعم‭ ‬لمشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالقطاع‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬انتاجية‭ ‬الغذاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وضمن‭ ‬رؤية‭ ‬تكاملية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬شريكا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

كما‭ ‬استمع‭ ‬المبارك‭ ‬خلال‭ ‬جولته‭ ‬التفقدية‭ ‬لمقترحات‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬يقدمونه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬زيادة‭ ‬الانتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬الوزارة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭.‬

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