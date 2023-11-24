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القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية:عروض المعرض تعكس التراث البحريني

11/24/2023 7:20:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬يوسف‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ (‬مراعي‭) ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬ربوع‭ ‬الوطن،‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي،‭ ‬معززاً‭ ‬موقع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬حيث‭ ‬أضحى‭ ‬حدثاً‭ ‬استثماريا‭ ‬علميا‭ ‬ترفيهيا‭ ‬وملتقى‭ ‬للباحثين‭ ‬والعارضين،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬حرصت‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬نوعيا‭ ‬وتخصصيا‭ ‬يعكس‭ ‬تراث‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهويتها‭ ‬وينقل‭ ‬الموروث‭ ‬الحضاري‭ ‬إلى‭ ‬الأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭.‬

وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعتبر‭ ‬حدثاً‭ ‬مهماً،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬قطاع‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وقد‭ ‬حرصت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرعاية‭ ‬الأولية‭ ‬الوقائية‭ ‬ودعم‭ ‬المزارعين‭ ‬وتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والتقنيات‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعطيات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬المستدامة‭.‬

‭ ‬وتابع‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬بأن‭ ‬فكرة‭ ‬العروض‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬منبثقة‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬البحريني‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬عمق‭ ‬الحضارة‭ ‬والتاريخ‭ ‬البحريني‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الماشية‭ ‬والأغنام‭ ‬والماعز‭ ‬حوالي‭ ‬90‭ ‬عارضاً،‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬عرض‭ ‬سلالات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الحليب‭ ‬واللحوم،‭ ‬فيما‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيور‭ ‬قرابة‭ ‬1000‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الطيور‭ ‬بصورة‭ ‬عامة،‭ ‬ومنها‭ ‬طيور‭ ‬الزينة،‭ ‬والببغاوات،‭ ‬والطيور‭ ‬الجارحة،‭ ‬والطيور‭ ‬النادرة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الطيور‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬يوسف‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للعارضين‭ ‬وتجار‭ ‬الماشية‭ ‬والطيور‭ ‬لبيع‭ ‬منتجاتهم‭ ‬ومواشيهم‭ ‬وعقد‭ ‬صفقات،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬فرصة‭ ‬للتسويق‭ ‬وتعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬العارضين‭ ‬والمنتجين‭. ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬سيشتمل‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬والفعاليات‭ ‬المختلفة،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬والجوائز،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬المسابقات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحيوانات‭ ‬والطيور‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬مراعي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬يركز‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬والشركات‭ ‬المحلية‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي،‭ ‬حيث‭ ‬ستتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬للكثير‭ ‬منها‭ ‬لتقديم‭ ‬عروضها‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬إنتاجها‭ ‬ويحفزها‭ ‬على‭ ‬تحسينه‭ ‬نوعاً‭ ‬وكماً،‭ ‬وذلك‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وبيّن‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬تتميز‭ ‬عن‭ ‬سابقاتها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬المحلية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تطور‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬واستفادته‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬السابقة،‭ ‬كما‭ ‬تتميز‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬بتنظيم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والمحاضرات‭ ‬التثقيفية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭.‬

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