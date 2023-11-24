القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية:عروض المعرض تعكس التراث البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور إبراهيم يوسف القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أن معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني والزراعي (مراعي) ينطلق في ربوع الوطن، كأحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي، معززاً موقع مملكة البحرين ودورها في تعزيز الأمن الغذائي، حيث أضحى حدثاً استثماريا علميا ترفيهيا وملتقى للباحثين والعارضين، مبيناً أن الوزارة حرصت كذلك على أن يكون هذا المعرض نوعيا وتخصصيا يعكس تراث مملكة البحرين وهويتها وينقل الموروث الحضاري إلى الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف بأن هذا المعرض الذي يقام في مملكة البحرين يعتبر حدثاً مهماً، إذ ان قطاع الإنتاج الحيواني أحد أهم الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي، وقد حرصت مملكة البحرين على المساهمة في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي من خلال تبادل التجارب وتعزيز الرعاية الأولية الوقائية ودعم المزارعين وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات وبناء القدرات وفقاً لمعطيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة.
وتابع القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية بأن فكرة العروض لهذا العام منبثقة من التراث البحريني والذي يعكس عمق الحضارة والتاريخ البحريني. ولفت إلى أنه يشارك في قسم الماشية والأغنام والماعز حوالي 90 عارضاً، يتم خلالها عرض سلالات متخصصة في إنتاج الحليب واللحوم، فيما سيشارك في مجال الطيور قرابة 1000 مشارك في مختلف أنواع الطيور بصورة عامة، ومنها طيور الزينة، والببغاوات، والطيور الجارحة، والطيور النادرة، وغيرها من أنواع الطيور.
وأكد الدكتور إبراهيم يوسف أن المعرض يعتبر فرصة مهمة للعارضين وتجار الماشية والطيور لبيع منتجاتهم ومواشيهم وعقد صفقات، كما أنه فرصة للتسويق وتعزيز تبادل الخبرات بين العارضين والمنتجين. كما ذكر أن المعرض سيشتمل على عدد من العروض والفعاليات المختلفة، إضافة الى مجموعة من المسابقات والجوائز، حيث سيتم تكريم الفائزين في مختلف أنواع المسابقات المتعلقة بالحيوانات والطيور.
وأشار إلى أن معرض مراعي في نسخته السادسة يركز أكثر على الإنتاج المحلي والشركات المحلية للإنتاج الحيواني والزراعي، حيث ستتاح الفرصة للكثير منها لتقديم عروضها والمشاركة في المسابقات بما يعزز من إنتاجها ويحفزها على تحسينه نوعاً وكماً، وذلك يأتي في سياق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وبيّن القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية أن النسخة السادسة تتميز عن سابقاتها بالمشاركة المحلية الكبيرة التي تأتي في ظل تطور الإنتاج المحلي واستفادته من التجارب الدولية التي كانت حاضرة في المعارض السابقة، كما تتميز هذه النسخة بتنظيم عدد من ورش العمل والمحاضرات التثقيفية التي تسهم في تعزيز ثقافة الإنتاج الحيواني والمحافظة على الثروة الحيوانية.
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