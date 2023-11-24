الجمعية الطبية البيطرية السعودية تقدم ورشا ومحاضرات تثقيفية على هامش المعرض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجمعية‭ ‬البيطرية‭ ‬السعودية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬المحاضرون‭ ‬من‭ ‬ندوات‭ ‬علمية‭ ‬متخصصة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمفهوم‭ ‬الصحة‭ ‬الحيوانية‭. ‬

ويشكل‭ ‬المعرض‭ ‬فرصة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الجهات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬النوعية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والإقليم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬الخطط‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بتوفير‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬متكاملة‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادره،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬البحوث‭ ‬العملية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وشاركت‭ ‬الجمعية‭ ‬الطبية‭ ‬البيطرية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬الفكر‭ ‬العلمي‭ ‬والتعليم‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البيطري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطب‭ ‬البيطري‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وترسيخ‭ ‬دور‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البيطري‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

‭ ‬وقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬صلاح‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشامي‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الطبية‭ ‬البيطرية‭ ‬السعودية‭ ‬محاضرة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الصحة‭ ‬الواحدة‭ ‬ودور‭ ‬الأطباء‭ ‬البيطرين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التعريف‭ ‬بمفهوم‭ ‬الصحة‭ ‬الواحدة‭ ‬والذي‭ ‬يستلزم‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬قطاعات‭ ‬شؤون‭ ‬البيئة‭ ‬وقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وقطاع‭ ‬الطب‭ ‬البيطري،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التطرق‭ ‬لطرق‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬أثناء‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحيوانات‭ ‬والطيور‭ ‬ودور‭ ‬اللقاحات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‭ ‬الحيوانات‭ ‬السائبة‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬والتحكم‭ ‬فيها،‭ ‬وتضمّنت‭ ‬المحاضرة‭ ‬مساحة‭ ‬للنقاش‭ ‬مع‭ ‬المربين‭ ‬وإكسابهم‭ ‬بعض‭ ‬المهارات‭ ‬المعرفية‭ ‬بالأمان‭ ‬الحيوي‭ ‬وكيفية‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬المزارع‭.‬

أما‭ ‬المحاضرة‭ ‬الثانية،‭ ‬فإنها‭ ‬تناولت‭ ‬موضوع‭ ‬حقوق‭ ‬الحيوان‭ ‬ومعدل‭ ‬الحماية‭ ‬ضد‭ ‬القسوة‭ ‬بين‭ ‬التشريع‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬والتي‭ ‬ألقاها‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬محمد‭ ‬أستاذ‭ ‬السلوكيات‭ ‬ورعاية‭ ‬الحيوان‭ ‬والدواجن‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وركزت‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الحيوان،‭ ‬والتشريعات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬آليات‭ ‬التنفيذ‭ ‬لضمان‭ ‬الرفق‭ ‬بالحيوان،‭ ‬وسبل‭ ‬النهوض‭ ‬بالرفق‭ ‬بالحيوان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤشرات‭ ‬معدل‭ ‬الحماية‭ ‬وكيفية‭ ‬تحقيق‭ ‬تلك‭ ‬المؤشرات،‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬المحاضرة‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬أوضاع‭ ‬الحيوانات‭ ‬في‭ ‬المسالخ‭ ‬وأثناء‭ ‬النقل‭ ‬وأيضاً‭ ‬أثناء‭ ‬الفترات‭ ‬الحرجة‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الحيوان‭ ‬كالتزاوج‭ ‬والشبق‭ ‬والولادة‭ ‬وغيرها‭.‬

وتناولت‭ ‬الندوة‭ ‬الأخيرة‭ ‬موضوع‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستخدام‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لإضافات‭ ‬الأعلاف،‭ ‬والتي‭ ‬ألقاها‭ ‬السيد‭ ‬شريف‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬أستاذ‭ ‬تغذية‭ ‬الحيوان‭ ‬وامراض‭ ‬سوء‭ ‬التغذية،‭ ‬والتي‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استدامة‭ ‬الغذاء،‭ ‬وعلاقة‭ ‬تغذية‭ ‬الحيوان‭ ‬بالاستدامة‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وفوائد‭ ‬استخدام‭ ‬الإضافات‭ ‬العلفية،‭ ‬وأنواع‭ ‬الإضافات‭ ‬العلفية‭ ‬وفوائد‭ ‬كل‭ ‬نوع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬إضافات‭ ‬الأعلاف‭ ‬الحديثة‭ ‬الطبيعية‭ ‬كبديل‭ ‬للمضادات‭ ‬الحيوية‭.‬

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