الجمعية الطبية البيطرية السعودية تقدم ورشا ومحاضرات تثقيفية على هامش المعرض

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- Akhbar Al Khaleej) شاركت الجمعية البيطرية السعودية في معرض مراعي 2023 بمجموعة من المحاضرات التثقيفية والعلمية المتعلقة بالصحة الحيوانية وبالتعامل مع الحيوانات، وذلك في إطار برامج وأهداف معرض البحرين للإنتاج الحيواني والزراعي.
وأشاد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بمشاركة الجمعية البيطرية السعودية، مشيدا بما قدمه المحاضرون من ندوات علمية متخصصة تسهم في الارتقاء بمفهوم الصحة الحيوانية.
ويشكل المعرض فرصة لاستقطاب الجهات المتخصصة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني للمشاركة في مثل هذه المعارض النوعية على مستوى المنطقة والإقليم، الأمر الذي يعكس نجاح الخطط المتعلّقة بتوفير منظومة عمل متكاملة للأمن الغذائي وتنويع مصادره، والتشجيع على البحوث العملية المتخصصة في هذا المجال.
وشاركت الجمعية الطبية البيطرية السعودية على هامش المعرض بعدد من الورش بهدف تنمية الفكر العلمي والتعليم المستمر في المجال البيطري، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي في مجالات الطب البيطري على المستوى المحلي والعالمي، وترسيخ دور مهنة الطب البيطري في خدمة المجتمع.
وقدم الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية محاضرة حول «الصحة الواحدة ودور الأطباء البيطرين في المجتمع»، حيث تم التعريف بمفهوم الصحة الواحدة والذي يستلزم التعاون بين قطاعات شؤون البيئة وقطاع الصحة العامة وقطاع الطب البيطري، إلى جانب التطرق لطرق الحفاظ على الصحة أثناء التعامل مع الحيوانات والطيور ودور اللقاحات في هذا الإطار، بالإضافة إلى موضوع الحيوانات السائبة وكيفية التعامل معها والتحكم فيها، وتضمّنت المحاضرة مساحة للنقاش مع المربين وإكسابهم بعض المهارات المعرفية بالأمان الحيوي وكيفية تطبيقه في المزارع.
أما المحاضرة الثانية، فإنها تناولت موضوع حقوق الحيوان ومعدل الحماية ضد القسوة بين التشريع والتنفيذ، والتي ألقاها محمد عبدالمحسن محمد أستاذ السلوكيات ورعاية الحيوان والدواجن في قسم الصحة العامة، وركزت على حقوق الحيوان، والتشريعات في هذا الإطار. كما تم التطرق إلى آليات التنفيذ لضمان الرفق بالحيوان، وسبل النهوض بالرفق بالحيوان من خلال مؤشرات معدل الحماية وكيفية تحقيق تلك المؤشرات، وفي ختام المحاضرة تمت مناقشة أوضاع الحيوانات في المسالخ وأثناء النقل وأيضاً أثناء الفترات الحرجة في حياة الحيوان كالتزاوج والشبق والولادة وغيرها.
وتناولت الندوة الأخيرة موضوع تعزيز الاستدامة في الإنتاج الحيواني من خلال الاستخدام الاستراتيجي لإضافات الأعلاف، والتي ألقاها السيد شريف محمد عبدالرحيم أستاذ تغذية الحيوان وامراض سوء التغذية، والتي ركزت على أهمية استدامة الغذاء، وعلاقة تغذية الحيوان بالاستدامة والأمن الغذائي، وفوائد استخدام الإضافات العلفية، وأنواع الإضافات العلفية وفوائد كل نوع، بالإضافة إلى استخدام إضافات الأعلاف الحديثة الطبيعية كبديل للمضادات الحيوية.
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