هدوء في جنوب لبنان منذ بدء سريان هدنة غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خيم‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬هدوء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ ‬ومصور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وفي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر،‭ ‬دخلت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬الخامسة‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتس‭) ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬سيتخللها‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومعتقلين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وتأتي‭ ‬الهدنة‭ ‬بوساطة‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬49‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بعدما‭ ‬شنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬هجوماً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬ردّت‭ ‬بقصف‭ ‬مدمّر‭ ‬وعملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭. ‬وفي‭ ‬لبنان،‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يسود‭ ‬الهدوء‭ ‬الحذر‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬صباحاً‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مرجعيون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬سماع‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬قذائف‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الهدنة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباحاً‭ ‬يسود‭ ‬هدوء‭ ‬تام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬علما‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬لبنان،‭ ‬أفاد‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬هدوء،‭ ‬ولا‭ ‬قصف‭ ‬من‭ ‬الجهتين‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عدم‭ ‬وقوع‭ ‬أي‭ ‬حادث‭ ‬أو‭ ‬قصف‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬كذلك،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الموقتة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ (‬اليونيفيل‭) ‬أندريا‭ ‬تيننتي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬هادئ‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬تبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬تصريح‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬عملياته‭ ‬العسكرية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬ومساندة‮»‬‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭.

‬ومنذ‭ ‬هجوم‭ ‬حماس،‭ ‬ينفذ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عمليات‭ ‬يومية‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬الحدود،‭ ‬واضعاً‭ ‬ذلك‭

‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬و«تأييداً‭ ‬لمقاومته‮»‬‭. ‬وتردّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬مستهدفة‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬وينضوي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وفصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬وعراقية‭ ‬ويمنية‭ ‬ضمن‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بـ«محور‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬إيران‭. ‬

وأسفر‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬109‭ ‬أشخاص‭ ‬معظمهم‭ ‬مقاتلون‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬و14‭ ‬مدنياً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬صحفيين،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬أعدتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأفادت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدنيين‭. ‬ودفع‭ ‬التصعيد‭ ‬بـ55491‭ ‬شخصاً‭ ‬للنزوح،‭ ‬وفق‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وفي‭ ‬بلدة‭ ‬كفر‭ ‬كلا‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬مرجعيون،‭ ‬عاد‭ ‬حسين‭ ‬فواز‭ (‬59‭ ‬عاماً‭) ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬الهدنة‭ ‬ليجد‭ ‬بيته‭ ‬وقد‭ ‬تضرر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬غادرنا‭ ‬حين‭ ‬بدأوا‭ ‬باستهداف‭ ‬المنازل‭ ‬الآمنة،‭ ‬وها‭ ‬هم‭ ‬قد‭ ‬ضربوا‭ ‬المنزل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬بدت‭ ‬جدران‭ ‬غرفة‭ ‬الجلوس‭ ‬والأثاث‭ ‬فيه‭ ‬محترقة،‭ ‬فيما‭ ‬تدمرت‭ ‬غرف‭ ‬أخرى‭ ‬بالكامل‭ ‬بينها‭ ‬غرفة‭ ‬نوم‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬فيها‭ ‬سوى‭ ‬هيكلي‭ ‬سريرين‭. ‬وأضاف‭ ‬فواز‭ ‬‮«‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬تتوقف‭ ‬الأمور‭ ‬هنا‭ (‬مع‭ ‬الهدنة‭) ‬وتنتهي‭ ‬تماماً‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نريده‮»‬‭. ‬

وطلب‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬العائدين‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬أقصى‭ ‬تدابير‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬القصف‭ ‬المعادي‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الذخائر‭ ‬الفسفورية‭ ‬والذخائر‭ ‬غير‭ ‬المنفجرة،‭ ‬وعدم‭ ‬الاقتراب‭ ‬منها‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬الهدوء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬غداة‭ ‬تكثيف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لاستهدافاته‭ ‬لمواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬إعلانه‭ ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬مقاتليه‭. ‬وقد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬منفصلة‭ ‬عن‭ ‬22‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬بأسلحة‭ ‬مختلفة،‭ ‬بينها‭ ‬إطلاق‭ ‬48‭ ‬صاروخ‭ ‬كاتيوشا‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬صفد‭ ‬الشمالية،‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬إطلاق‭ ‬للصواريخ‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭. ‬