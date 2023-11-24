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تظاهرة ضخمة مؤيدة للفلسطينيين في كوبا بمشاركة الرئيس دياز كانيل

11/24/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هافانا‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوبي‭ ‬ميغيل‭ ‬دياز‭ ‬كانيل‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬تظاهرة‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬هافانا‭ ‬دعما‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وجهت‭ ‬خلالها‭ ‬انتقادات‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بسبب‭ ‬دعمها‭ ‬لإسرائيل‭. ‬وقالت‭ ‬كريستينا‭ ‬دياز‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬الطالبة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬هافانا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يطلبه‭ ‬الشباب‭ ‬الكوبي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬هو‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬من‭ ‬السذاجة‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ (‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭) ‬هو‭ ‬حرب‭. ‬إنها‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭.‬

وتولى‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوبي‭ ‬محاطا‭ ‬بزوجته‭ ‬ليز‭ ‬كويستا‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مانويل‭ ‬ماريرو‭ ‬قيادة‭ ‬التظاهرة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الشيوعي‭ ‬وجرت‭ ‬في‭ ‬ماليكون،‭ ‬الخط‭ ‬الساحلي‭ ‬في‭ ‬هافانا‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭.
‬وقال‭ ‬خافيير‭ ‬إرنستو‭ ‬بوروتو‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬كوفية‭ ‬باللونين‭ ‬الأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬ظلم‭ ‬كبير‭ ‬ومذبحة‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬ساعة‭ ‬تقريبا‭ ‬لوح‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بأعلام‭ ‬فلسطين‭ ‬وبلافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬و«لا‭ ‬للإبادة‭ ‬الجماعية‭. ‬تحيا‭ ‬فلسطين‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬هافانا‮»‬‭ ‬حسب‭ ‬إحصاء‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭. ‬ودعي‭ ‬الطلاب‭ ‬وموظفو‭ ‬الشركات‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬يجريها‭ ‬للعاصمة‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إيمون‭ ‬غيلمور‭.

ولدى‭ ‬مرورهم‭ ‬أمام‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬حكومتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقوة‭ ‬هتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الشباب‭ ‬خصوصا‭ ‬‮«‬الفاشيون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬أنتم‭ ‬إرهابيون‮»‬‭. ‬وهذه‭ ‬أكبر‭ ‬تظاهرة‭ ‬تنظم‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬غالبيتهم‭ ‬مدنيون‭ ‬حسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وتحتجز‭ ‬حماس‭ ‬وفصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬أخرى‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬رهينة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬الهجوم‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬شبان‭ ‬فلسطينيون‭ ‬يدرسون‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬كوبا‭. ‬وقال‭ ‬الطالب‭ ‬عصام‭ ‬البالغ‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أشكر‭ ‬كثيرا‭ ‬الشعب‭ ‬والحكومة‭ ‬الكوبيين‭ ‬لدعمهما‭ ‬الدائم‭ ‬لفلسطين‮»‬‭.‬

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