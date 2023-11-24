ياو مينغ يدعم لاعبي الصين بعد الإساءات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بكين‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبر‭ ‬ياو‭ ‬مينغ‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الصينية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬ان‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للرجال‭ ‬تجاوزت‭ ‬الحدّ‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬للإساءة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بسبب‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬للآمال‭.‬

وتحظى‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬التوقعات،‭ ‬وآخر‭ ‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬كانت‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الفلبين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وفازت‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬تايوان‭ ‬لتحرز‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬لكن‭ ‬الحملة‭ ‬اعتبرت‭ ‬فاشلة‭ ‬وجاءت‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬احتلالها‭ ‬المركز‭ ‬الـ29‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬32‭ ‬منتخبا‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬السلة‭ ‬وغيابها‭ ‬عن‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

ولم‭ ‬يتبدد‭ ‬غضب‭ ‬المشجعين‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬للاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬منهم‭ ‬تشانغ‭ ‬شن‭ ‬لين‭ ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬فريق‭ ‬لياونينغ‭ ‬فلاينغ‭ ‬ليوباردز‭.‬

وقال‭ ‬ياو‭ ‬مينغ‭ (‬43‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬نجم‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كل‭ ‬النجوم‭ (‬أول‭ ‬ستار‭) ‬ثماني‭ ‬مرات،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬نظمته‭ ‬قاعة‭ ‬مشاهير‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬بكين‭: ‬‮«‬هنا‭ ‬أمثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬للإدلاء‭ ‬ببيان‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬عنه‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬نلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬أو‭ ‬سيئ‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬فسنواجه‭ ‬النتيجة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬بعض‭ ‬الانتقادات‭ ‬بشأن‭ ‬التقنية‭ ‬والتكتيكات‭ ‬مرحب‭ ‬بها،‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬الأشياء‭ ‬تجاوزت‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نتفق‭ ‬مع‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬مشددا‭: ‬‮«‬سندعم‭ ‬لاعبينا‭ ‬دائما‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوقهم‭ ‬ومصالحهم،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ (‬الإساءة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭)‬،‭ ‬سنقدّم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلبيني‭ ‬76‭-‬77‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الاخير‭ ‬للفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬الاسياد‭ ‬عمد‭ ‬المشجعون‭ ‬الصينيون‭ ‬إلى‭ ‬توبيخ‭ ‬اللاعبين‭ ‬والسخرية‭ ‬منهم‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وسأل‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المغردين‭: ‬‮«‬مشاهدتك‭ ‬تلعب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬هي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الألم،‭ ‬أليس‭ ‬كذلك؟‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يسلم‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬انتقادات‭ ‬ياو‭ ‬مينع‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬وصف‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالـ«كسالى‮»‬‭ ‬وحذّر‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬فجوة‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬أفضل‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬



