ياو مينغ يدعم لاعبي الصين بعد الإساءات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بكين – (أ ف ب): اعتبر ياو مينغ أسطورة كرة السلة الصينية رئيس الاتحاد المحلي للعبة ان الانتقادات الموجهة إلى المنتخب الوطني للرجال تجاوزت الحدّ بعد تعرض بعض اللاعبين للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.
وتحظى كرة السلة بشعبية كبيرة في الصين، لكن المنتخب الوطني فشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات، وآخر خيبة أمل كانت الخسارة أمام الفلبين في الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الآسيوية على أرضها الشهر الماضي.
وفازت الصين على تايوان لتحرز الميدالية البرونزية لكن الحملة اعتبرت فاشلة وجاءت بعد أسابيع من احتلالها المركز الـ29 من بين 32 منتخبا في مونديال السلة وغيابها عن أولمبياد باريس العام المقبل.
ولم يتبدد غضب المشجعين الذين تعرضوا للاعبي المنتخب عبر مواقع التواصل في الأسابيع الأخيرة، منهم تشانغ شن لين الذي يدافع عن ألوان فريق لياونينغ فلاينغ ليوباردز.
وقال ياو مينغ (43 عاما)، نجم هيوستن روكتس السابق في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين الذي شارك في مباراة كل النجوم (أول ستار) ثماني مرات، يوم الخميس خلال حفل نظمته قاعة مشاهير كرة السلة في بكين: «هنا أمثل الاتحاد للإدلاء ببيان».
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عنه قوله: «بغض النظر عما إذا كنا نلعب بشكل جيد أو سيئ في ملعب كرة السلة، فسنواجه النتيجة».
وتابع: «بعض الانتقادات بشأن التقنية والتكتيكات مرحب بها، لكن بعض الأشياء تجاوزت كرة السلة ونحن لا نتفق مع ذلك»، مشددا: «سندعم لاعبينا دائما للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وفي هذا الصدد (الإساءة عبر مواقع التواصل)، سنقدّم كل الدعم اللازم».
وبعد الهزيمة أمام المنتخب الفلبيني 76-77 في طريق الاخير للفوز بالميدالية الذهبية في النسخة الاخيرة من الاسياد عمد المشجعون الصينيون إلى توبيخ اللاعبين والسخرية منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وسأل أحد أبرز المغردين: «مشاهدتك تلعب كرة السلة هي شكل من أشكال الألم، أليس كذلك؟»، في حين لم يسلم المنتخب من انتقادات ياو مينع نفسه الذي وصف اللاعبين بالـ«كسالى» وحذّر من وجود «فجوة كبيرة» بينهم وبين أفضل المنتخبات في العالم.
MENAFN24112023000055011008ID1107482864
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.