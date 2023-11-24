الاتحاد الألماني يستنكر الإساءات العنصرية ضد ناشئيه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين – (أ ف ب): استنكر الاتحاد الالماني لكرة القدم الإساءات العنصرية التي طالت عددا من لاعبيه في صفوف المنتخب الوطني لما دون 17 عامًا على مواقع التواصل الاجتماعي وحذّر المسيئين من اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.
ونشر حساب الاتحاد الالماني الرسمي صورة تجمع اربعة من لاعبيه بعد الفوز على الولايات المتحدة 3-2 في الدور الـ16 من كأس العالم لما دون 17 عاما والمقامة في اندونيسيا. الا انّ بعض المغرّدين وجهوا سلسلة من الاساءات العنصرية للاعبين الظاهرين في الصورة هم: شارل هرمان، وألموغيرا كابار، وباريس برونر وفيصل حرشاوي، وجميعهم ليسوا من البشرى البيضاء.
وبعد الاهانات التي طالتهم سارع الاتحاد الالماني الى حظر التعليقات على منشوره وأصدر بيانا قال فيه: «نحن فخورون بالتنوع في منتخب ما دون 17 عامًا وهم يبذلون الغالي والنفيس على الملعب في اندونيسيا».
وأضاف البيان: «التزامنا بالتنوع راسخ بقوة في النظام الأساسي للاتحاد الألماني لكرة القدم، وكذلك قيم التسامح والاحترام».
وتابع: «إذا كنت لا تشارك هذه القيم يرجى إلغاء متابعتنا. التعليقات التمييزية والعنصرية ليس لها مكان هنا وسيتم حذفها وفقًا لذلك. وسوف نتخذ إجراءات قانونية ضد المحتوى المسيء».
وكذلك أبدى نجم المنتخب الالماني الاول جيروم بواتينغ، الفائز بكأس العالم 2014، امتعاضه من التعليقات وذلك في رسالة نشرها عبر موقع إكس (تويتر سابقا).
وقال بواتينغ (35 عامًا): «تعرض اللاعبون الناشئون الألمان لإهانات عنصرية بعد فوز ألمانيا في كأس العالم؟ في عام 2023؟ هل أنتم جادون؟ متى سيتوقف ذلك؟»
وواجه بواتينغ الذي برز بقوة مع المنتخب الالماني فترات طويلة إساءات عنصرية مماثلة خلال مسيرته. وفي عام 2016 قال نائب زعيم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف ألكسندر غاولاند إن «الناس يحبونه كلاعب كرة قدم، لكنهم لا يريدون أن يكون لديهم جار مثل بواتينغ».
من جهته، قال هيرمان الذي اختير أفضل لاعب في المباراة امام الولايات المتحدة للموقع الرسمي للاتحاد الألماني: «نحن مثل العائلة ليس فقط على الملعب وإنما خارجه أيضا، وسوف ندعم بعضنا بعضا مهما حصل».
وفاز المنتخب الالماني في جميع مبارياته وسيواجه إسبانيا في الدور ربع النهائي يوم الجمعة.
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