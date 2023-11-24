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الاتحاد الألماني يستنكر الإساءات العنصرية ضد ناشئيه

11/24/2023 7:20:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استنكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الالماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإساءات‭ ‬العنصرية‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لما‭ ‬دون‭ ‬17‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وحذّر‭ ‬المسيئين‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬بحقهم‭.‬

ونشر‭ ‬حساب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الالماني‭ ‬الرسمي‭ ‬صورة‭ ‬تجمع‭ ‬اربعة‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لما‭ ‬دون‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬والمقامة‭ ‬في‭ ‬اندونيسيا‭. ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬بعض‭ ‬المغرّدين‭ ‬وجهوا‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاساءات‭ ‬العنصرية‭ ‬للاعبين‭ ‬الظاهرين‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬هم‭: ‬شارل‭ ‬هرمان،‭ ‬وألموغيرا‭ ‬كابار،‭ ‬وباريس‭ ‬برونر‭ ‬وفيصل‭ ‬حرشاوي،‭ ‬وجميعهم‭ ‬ليسوا‭ ‬من‭ ‬البشرى‭ ‬البيضاء‭.‬

وبعد‭ ‬الاهانات‭ ‬التي‭ ‬طالتهم‭ ‬سارع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الالماني‭ ‬الى‭ ‬حظر‭ ‬التعليقات‭ ‬على‭ ‬منشوره‭ ‬وأصدر‭ ‬بيانا‭ ‬قال‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالتنوع‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬17‭ ‬عامًا‭ ‬وهم‭ ‬يبذلون‭ ‬الغالي‭ ‬والنفيس‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬اندونيسيا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬التزامنا‭ ‬بالتنوع‭ ‬راسخ‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكذلك‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والاحترام‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬لا‭ ‬تشارك‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬يرجى‭ ‬إلغاء‭ ‬متابعتنا‭. ‬التعليقات‭ ‬التمييزية‭ ‬والعنصرية‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬مكان‭ ‬هنا‭ ‬وسيتم‭ ‬حذفها‭ ‬وفقًا‭ ‬لذلك‭. ‬وسوف‭ ‬نتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬ضد‭ ‬المحتوى‭ ‬المسيء‮»‬‭.‬

وكذلك‭ ‬أبدى‭ ‬نجم‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬الاول‭ ‬جيروم‭ ‬بواتينغ،‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2014،‭ ‬امتعاضه‭ ‬من‭ ‬التعليقات‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬نشرها‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭).‬

وقال‭ ‬بواتينغ‭ (‬35‭ ‬عامًا‭): ‬‮«‬تعرض‭ ‬اللاعبون‭ ‬الناشئون‭ ‬الألمان‭ ‬لإهانات‭ ‬عنصرية‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم؟‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023؟‭ ‬هل‭ ‬أنتم‭ ‬جادون؟‭ ‬متى‭ ‬سيتوقف‭ ‬ذلك؟‮»‬

وواجه‭ ‬بواتينغ‭ ‬الذي‭ ‬برز‭ ‬بقوة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬إساءات‭ ‬عنصرية‭ ‬مماثلة‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬البديل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ألمانيا‮»‬‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬ألكسندر‭ ‬غاولاند‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬يحبونه‭ ‬كلاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم،‭ ‬لكنهم‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديهم‭ ‬جار‭ ‬مثل‭ ‬بواتينغ‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬هيرمان‭ ‬الذي‭ ‬اختير‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬امام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الألماني‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مثل‭ ‬العائلة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬وإنما‭ ‬خارجه‭ ‬أيضا،‭ ‬وسوف‭ ‬ندعم‭ ‬بعضنا‭ ‬بعضا‭ ‬مهما‭ ‬حصل‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬وسيواجه‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

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