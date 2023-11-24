نادٍ في تشيلي يكرم الشهداء الفلسطينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سانتياغو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬على‭ ‬بعد‭ ‬آلاف‭ ‬الكيلومترات‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬تحضر‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬داخل‭ ‬ملعب‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التشيلية‭ ‬سانتياغو،‭ ‬أثناء‭ ‬مباريات‭ ‬فريق‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬باليستينو‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

فريق‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬باليستينو‭ ‬الذي‭ ‬تعود‭ ‬أصوله‭ ‬إلى‭ ‬مهاجرين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬انتقلوا‭ ‬إلى‭ ‬الدولة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجنوبية‭ ‬مطلع‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬كرّم‭ ‬الخميس‭ ‬شهداء‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

كُتب‭ ‬على‭ ‬لافتة‭ ‬مرفوعة‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭ ‬التي‭ ‬بقي‭ ‬بعضها‭ ‬خالياً‭ ‬كرمز‭ ‬للذين‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬‮«‬تخليداً‭ ‬لذكرى‭ ‬من‭ ‬رحلوا‭ ‬عنا‮»‬‭.‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬خورخي‭ ‬أواوي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬قرّرنا‭ ‬ترك‭ ‬مساحة‭ ‬خالية‭ ‬على‭ ‬مدرجاتنا‭.. ‬بادرة‭ ‬لدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزّة‮»‬‭.‬

وتحتضن‭ ‬تشيلي‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬خارج‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬إذ‭ ‬ينحدر‭ ‬أوائل‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬بيت‭ ‬جالا‭ ‬وبيت‭ ‬ساحور‭. ‬ومع‭ ‬نمو‭ ‬المجتمع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المقدّر‭ ‬عدده‭ ‬راهناً‭ ‬بـ500‭ ‬ألف‭ ‬نسمة،‭ ‬تأسّس‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عام‭ ‬1920‭.‬

دخل‭ ‬اللاعبون‭ ‬المباراة‭ ‬مرتدين‭ ‬القمصان‭ ‬المقلّمة‭ ‬بالألوان‭ ‬الخضراء،‭ ‬البيضاء‭ ‬والحمراء،‭ ‬مزيّنة‭ ‬بخريطة‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قبل‭ ‬قيام‭ ‬إسرائيل‭ ‬ووقفوا‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭. ‬رافقهم‭ ‬أولاد‭ ‬مرتدين‭ ‬الكوفية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬سابقة،‭ ‬ارتدى‭ ‬اللاعبون‭ ‬أنفسهم‭ ‬الأوشحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التقليدية‭.‬

قال‭ ‬أواوي‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬طرق‭ ‬مختلفة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الألم‭ ‬والقرب‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭. ‬اليوم‭ ‬كان‭ ‬الأولاد‭ ‬وسيلة‭ ‬لإظهار‭ ‬أنهم‭ ‬الأكثر‭ ‬تضرّراً‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ (‬الفلسطينيون‭) ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أشخاصاً‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬يهتمون‭ ‬بهم‭ ‬ويعانون‭ ‬من‭ ‬أجلهم‮»‬‭.‬





فلسطين‭ ‬موجودة

وقدّم‭ ‬مشجّعو‭ ‬النادي‭ ‬لوحاتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬المدرّجات‭. ‬هتفوا‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬قرع‭ ‬الطبول‭ ‬ونفخ‭ ‬الأبواق‭ ‬‮«‬غزّة‭ ‬تقاوم،‭ ‬فلسطين‭ ‬موجودة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬المباراة‭ ‬توقفت‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬دقيقة‭ ‬على‭ ‬انطلاقها،‭ ‬مفسحة‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬بوق‭ ‬يعزف‭ ‬لحناً‭ ‬جنائزياً‭.‬

قال‭ ‬المشجّع‭ ‬خورخي‭ ‬يارور‭ (‬57‭ ‬عاماً‭) ‬‮«‬منحناهم‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الفرح‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬بنجامين‭ ‬كونترادو‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬المشجعين‭ ‬‮«‬مرتبطون‭ ‬جداً‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬فلسطين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فريق‭... ‬هي‭ ‬شعب‭ ‬بأكمله،‭ ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬نمثّل‭ ‬صوت‭ ‬كل‭ ‬منهم‮»‬‭.‬