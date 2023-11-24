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نُصرة الحق ((جريمة))

11/24/2023 7:20:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيس‭ (‬فرنسا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬مدافع‭ ‬نيس‭ ‬الجزائري‭ ‬يوسف‭ ‬عطّال‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاحتياط،‭ ‬بعد‭ ‬اتهامه‭
‬بـ«الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬حول‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬علمت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬من‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬نيس،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬نيس‭ ‬ماتان‭.‬

وسارع‭ ‬عطّال‭ (‬27‭ ‬عاماً‭) ‬الى‭ ‬حذف‭ ‬المنشور‭ ‬واعتذر،‭ ‬لكن‭ ‬ناديه‭ ‬قرّر‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬إيقافه‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر،‭ ‬فيما‭ ‬أوقفته‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬التابعة‭ ‬لرابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬وفُتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬اخطار‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بلدية‭ ‬نيس،‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬و«التحريض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬أو‭ ‬العنف‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬دين‭ ‬معيّن‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬النادي‭ ‬انذاك‭ ‬‮«‬نود‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬سمعة‭ ‬ووحدة‭ ‬نادي‭ ‬نيس‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬سلوك‭ ‬جميع‭ ‬موظفيه‭ ‬الذين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬متوافقين‭ ‬مع‭ ‬القيّم‭ ‬التي‭ ‬تدافع‭ ‬عنها‭ ‬المؤسسة‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬‮«‬التزامه‭ ‬الراسخ‭ ‬بشأن‭ ‬انتصار‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاعتبارات‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

وارتفعت‭ ‬الأصوات،‭ ‬بينها‭ ‬لرئيس‭ ‬بلدية‭ ‬نيس‭ ‬للتنديد‭ ‬بمقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬عطال‭ ‬ويظهر‭ ‬فيه‭ ‬داعية‭ ‬وهو‭ ‬يدلي،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬زعم،‭ ‬بعبارات‭ ‬معادية‭ ‬للسامية‭ ‬وتدعو‭ ‬إلى‭ ‬العنف‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬بحذفه‭ ‬ويقدّم‭ ‬اعتذاره‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬اعتذار‭ ‬عطال‭ ‬‮«‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬منشوري‭ ‬صدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬نيتي‭ ‬وأعتذر‭ ‬عن‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬توضيح‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬غموض‭: ‬أدين‭ ‬بشدة‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وأنا‭ ‬أدعم‭ ‬جميع‭ ‬الضحايا‮»‬‭.‬

وتعرّض‭ ‬لاعبو‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬آخرون‭ ‬لانتقادات‭ ‬لدعمهم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭.‬


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