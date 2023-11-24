نُصرة الحق ((جريمة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نيس (فرنسا) - (أ ف ب): أوقفت الشرطة الفرنسية أمس الجمعة مدافع نيس الجزائري يوسف عطّال على سبيل الاحتياط، بعد اتهامه
بـ«الدفاع عن الإرهاب» بسبب مقطع فيديو نشره حول الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة، بحسب ما علمت وكالة فرانس من المدعي العام في نيس، مؤكّداً ما نشرته صحيفة نيس ماتان.
وسارع عطّال (27 عاماً) الى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرّر في 18 أكتوبر الحالي إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 من الشهر الماضي. وفُتح تحقيق في 16 أكتوبر بعد اخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة «الدفاع عن الإرهاب» و«التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن».
وأوضح النادي انذاك «نود التأكيد على أن سمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك جميع موظفيه الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيّم التي تدافع عنها المؤسسة»، مؤكدًا «التزامه الراسخ بشأن انتصار السلام على كل الاعتبارات الأخرى».
وارتفعت الأصوات، بينها لرئيس بلدية نيس للتنديد بمقطع الفيديو الذي نشره عطال ويظهر فيه داعية وهو يدلي، حسب ما زعم، بعبارات معادية للسامية وتدعو إلى العنف قبل ان يقوم بحذفه ويقدّم اعتذاره. وجاء في اعتذار عطال «أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك»، مضيفاً أنه يريد «توضيح وجهة نظره من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا».
وتعرّض لاعبو كرة قدم آخرون لانتقادات لدعمهم الشعب الفلسطيني على غرار المهاجم الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيمة.
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