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دربي ساخن بين يوفنتوس وإنتر

11/24/2023 7:20:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬يلتقي‭ ‬يوفنتوس‭ ‬مع‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬فريقين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أليانز‭ ‬ستاديوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭.‬

فرض‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وإنتر‭ ‬نفسيهما‭ ‬أفضل‭ ‬فريقين‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ابتعاد‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬عن‭ ‬مستواه‭ ‬والنتائج‭ ‬المتذبذبة‭ ‬لميلان‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬الماضي،‭ ‬فتلخّصت‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بين‭ ‬القطب‭ ‬الثاني‭ ‬لمدينة‭ ‬ميلانو‭ ‬وعملاق‭ ‬الكرة‭ ‬الإيطالية‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭.‬

يتصدر‭ ‬إنتر‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬وخسارة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬أمام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الذي‭ ‬مُني‭ ‬بدوره‭ ‬بخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬لكنه‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬مرّتين‭ ‬مقابل‭ ‬تسعة‭ ‬انتصارات‭.‬

منذ‭ ‬حجز‭ ‬منتخب‭ ‬بلادها‭ ‬الإثنين‭ ‬لبطاقته‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬مضيفته‭ ‬أوكرانيا‭ ‬0‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الالمانية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬لا‭ ‬تتحدّث‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإيطالية‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬دربي‭ ‬إيطاليا‮»‬‭.‬

الجميع‭ ‬لديهم‭ ‬رأيهم‭ ‬في‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬القمة،‭ ‬نجوم‭ ‬سابقون‭ ‬مثل‭ ‬باولو‭ ‬دي‭ ‬كانيو‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬‮«‬إنتر‭ ‬أقوى‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وهو‭ ‬ملزم‭ ‬بالفوز‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‮»‬،‭ ‬لكون‭ ‬منافسيه‭ ‬المباشرين‭ ‬يعانون‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مدرب‭ ‬روما‭ ‬حالياً‭ ‬وإنتر‭ ‬السابق‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إنتر‭ ‬سيكون‭ ‬هو‭ ‬البطل‭ ‬بفارق‭ ‬عشرين‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬مطارديه‮»‬‭.‬

حتى‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي،‭ ‬المتوّج‭ ‬بطلا‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬تطرّق‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الدربي‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬من‭ ‬المبكر‭ ‬القول‭ ‬إنها‭ ‬ستكون‭ ‬حاسمة‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬ميلان‭ ‬ونابولي‭ (‬صاحبي‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬تواليا‭ ‬بفارق‭ ‬8‭ ‬و10‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭) ‬مازالا‭ ‬في‭ ‬السباق‮»‬‭.‬

‮«‬دربي‭ ‬إيطاليا‮»‬‭ ‬الـ250‭.. ‬التسمية،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬الفريقين‭ ‬لا‭ ‬يلعبان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المدينة‭ ‬أو‭ ‬المنطقة،‭ ‬نادراً‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬مناسبة‭.‬

يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬الستينيات‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وإنتر،‭ ‬بقيادة‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬الإمبراطوريات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬هما‭ ‬أنييلي‭ ‬وموراتي،‭ ‬الناديين‭ ‬الأكثر‭ ‬نجاحًا‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭.‬

يملك‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الالقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬36‭ ‬لقباً‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬عندما‭ ‬توقفت‭ ‬سلسلته‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬ألقاب‭ ‬متتالية،‭ ‬فيما‭ ‬يتقاسم‭ ‬إنتر‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬ميلان‭ ‬برصيد‭ ‬19‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بالنسبة‭ ‬لرجال‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭.‬

دربي‭ ‬السبت‭ ‬سيكون‭ ‬الـ250‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬مجتمعة،‭ ‬وسيشعل‭ ‬المنافسة‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

يملك‭ ‬الفريقان‭ ‬قواسم‭ ‬مشتركة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تلقيهما‭ ‬هزيمة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وكانت‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬ساسوولو‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬حالياً،‭ ‬كما‭ ‬أنهما‭ ‬يعتمدان‭ ‬على‭ ‬دفاع‭ ‬محكم‭ ‬حيث‭ ‬استقبلت‭ ‬شباك‭ ‬إنتر‭ ‬ستة‭ ‬اهداف‭ ‬فقط‭ ‬واهتزت‭ ‬شباك‭ ‬يوفنتوس‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬فقط‭.‬

وحده‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬يدرّبه‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬فاريولي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬أفضل‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخمس‭ ‬الكبرى‭ (‬استقبلت‭ ‬شباكه‭ ‬4‭ ‬أهداف‭).‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مقارنة‭ ‬بين‭ ‬خطي‭ ‬هجوم‭ ‬الفريقين‭: ‬إنتر،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬والضامن‭ ‬لتأهله‭ ‬الى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬يتفوّق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬خصومه‭ ‬الطليان‭.‬

‭ ‬29‭ ‬هدفا‭ ‬بينها‭ ‬12‭ ‬للاوتارو‭ ‬

سجّل‭ ‬لاعبو‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬29‭ ‬هدفا‭ ‬بينها‭ ‬12‭ ‬لقائده‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نجاح‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭ (‬4‭ ‬أهداف‭) ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬هذه‭ ‬البداية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المثالية‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نسيان‭ ‬صانع‭ ‬الالعاب‭ ‬الدولي‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬تشالهان‭ ‬أوغلو‭ (‬5‭ ‬أهداف‭).‬

على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬سجّل‭ ‬يوفنتوس‭ ‬19‭ ‬هدفا‭ ‬‮«‬فقط‮»‬‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬أفضل‭ ‬خطوط‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬بسبب‭ ‬صيام‭ ‬نجميه‭ ‬فيديريكو‭ ‬كييزا‭ ‬والصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬عن‭ ‬التسجيل‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬توقف‭ ‬عداد‭ ‬الاهداف‭ ‬عند‭ ‬أربعة‭.‬

وعوَّض‭ ‬يوفنتوس‭ ‬غياب‭ ‬الفاعلية‭ ‬لمهاجميه‭ ‬بفضل‭ ‬المساهمة‭ ‬الهجومية‭ ‬للمدافعين‭ (‬خمسة‭ ‬أهداف‭).‬

ويمكن‭ ‬لفريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬أيضًا‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬مدربه‭ ‬ماسيميليانو‭ ‬أليغري‭ ‬الفائز‭ ‬بستة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬إيطاليا،‭ ‬بينما‭ ‬يحمل‭ ‬إنزاغي‭ ‬ثلاثة‭ ‬كؤوس‭ ‬إيطالية‭ ‬بينها‭ ‬اللقبان‭ ‬الأخيران‭.‬

ولخّص‭ ‬مورينيو‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬إنتر‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إنتر‭ ‬فريق‭ ‬رائع،‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬فريق‭ ‬جيّد‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬عظيم‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬رزنامتهما‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬الفارق‭: ‬فبعد‭ ‬معاقبته‭ ‬بسبب‭ ‬الاحتيال‭ ‬المحاسبي‭ ‬وعدم‭ ‬الالتزام‭ ‬باللعب‭ ‬المالي‭ ‬النظيف،‭ ‬لا‭ ‬يشارك‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مسابقة‭ ‬أوروبية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فيما‭ ‬يخوض‭ ‬إنتر‭ ‬غمار‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

هذا‭ ‬ما‭ ‬ذكَّر‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬السابق‭ ‬ليوفنتوس‭ ‬والحالي‭ ‬لإنتر‭ ‬جوزيبي‭ ‬ماروتا‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬يوفي‭ ‬هو‭ ‬المرشّح‭ ‬لأنه‭ ‬يستطيع‭ ‬التخطيط‭ ‬لمراحل‭ ‬تدريبه‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬ولاعبوه‭ ‬أقل‭ ‬مشاركة‮»‬‭ ‬قاريا‭.‬

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