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تشافي يؤكد غياب تير شتيغن عن مباراة رايو فايكانو

11/24/2023 7:19:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكدّ‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬تشافي‭ ‬هيرنانديس‭ ‬انّ‭ ‬حارسه‭ ‬الالماني‭ ‬مارك‭ ‬ ‭ ‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬المواجهة‭ ‬المقبلة‭ ‬لبطل‭ ‬إسبانيا‭ ‬امام‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬السبت‭ ‬بسبب‭ ‬أوجاع‭ ‬في‭ ‬الظهر‭.‬

وقال‭ ‬تشافي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬مارك‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬غدًا،‭ ‬ولدينا‭ ‬ثقة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬إينياكي‭ ‬بينيا،‭ ‬الجاهز‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬بالمئة‮»‬‭. ‬ويُعد‭ ‬بينيا‭ (‬24‭ ‬عامًا‭) ‬من‭ ‬نتاج‭ ‬أكاديمية‭ ‬النادي‭ ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬خاض‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬بقميص‭ ‬الفريق‭ ‬الأوّل‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭.‬

وتعرّض‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬للخسارة‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الاخيرتين‭ ‬امام‭ ‬رايو،‭ ‬وهو‭ ‬يتخلف‭ ‬حاليًا‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬جيرونا‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬ومفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعود‭ ‬الهولندي‭ ‬فرانكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬الى‭ ‬التشكيلة‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الاصابة،‭ ‬لكنّ‭ ‬برشا‭ ‬سيفتقد‭ ‬ايضًا‭ ‬لجهود‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬غافي‭ ‬لما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬تعرّضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.
‬وألقت‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الاسبانية‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي،‭ ‬لكن‭ ‬تشافي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الإصابة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬خطأه‭.‬

وأوضح‭ ‬تشافي‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬مع‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي،‭ ‬إنها‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الروزنامة‭ ‬والعدد‭ ‬الكبير‭ ‬جدًا‭ ‬من‭ ‬المباريات‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬عمر‭ ‬غافي،‭ ‬فقد‭ ‬لعب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬والبرنامج‭ ‬مليء‭ ‬بالمباريات،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سوء‭ ‬الحظ‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تعويضه‭ ‬بسبب‭ ‬الشغف‭ ‬والرغبة‭ ‬والشجاعة‭ ‬التي‭ ‬يظهرها‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬‮«‬ان‭ ‬اقترح‭ ‬تشافي‭ ‬ادخال‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬روزنامة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منع‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬المغادرة‭ ‬لخوض‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬الموسم،‭ ‬وأثار‭ ‬الموضوع‭ ‬مجددًا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬الحل‭ ‬البسيط‭ ‬هو‭ ‬اللعب‭ ‬لمدة‭ ‬ثمانية‭ ‬أو‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬ثم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬لخوض‭ ‬التصفيات‭ ‬الأوروبية‭ ‬وبطولة‭ ‬أوروبا‮»‬‭.
‬وتابع‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬كل‭ ‬شهر،‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬و2‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬


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