برشلونة يستهل حقبة ما بعد إصابة غافي بمواجهة فايكانو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستهل‭ ‬برشلونة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬حقبة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬غافي‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬جراء‭ ‬تعرّضه‭ ‬لقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي،‭ ‬بحلوله‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

أطلق‭ ‬مدرب‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬‮«‬مايسترو‮»‬‭ ‬خط‭ ‬وسطه‭ ‬السابق‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭ ‬على‭ ‬لاعبه‭ ‬البالغ‭ ‬19‭ ‬عاماً‭ ‬‮«‬روح‮»‬‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬عدّة‭ ‬مناسبات،‭ ‬حيث‭ ‬سيفتقد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬لمثابرته‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭.‬

تشرّع‭ ‬زيارة‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬رايو‭ ‬فايكاس‭ ‬ستايدوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬الباب‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬حاسمة‭ ‬لبرشلونة‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬‮«‬ليغا‮»‬‭ ‬برصيد‭ ‬30‭ ‬نقطة،‭ ‬متأخراً‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬جيرونا‭ ‬المتصدر‭ ‬ونقطتين‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬التاريخي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬

وبعد‭ ‬استحقاقه‭ ‬في‭ ‬مدريد،‭ ‬سيواجه‭ ‬برشلونة‭ ‬تحديه‭ ‬القاري،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سعياً‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستقبل‭ ‬‮«‬العنيد‮»‬‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬ثم‭ ‬جيرونا‭ ‬في‭ ‬مواجهتين‭ ‬محليتين‭ ‬مهمتين‭.‬





لا‭ ‬بديل‭ ‬لغافي‭! ‬

قال‭ ‬جوان‭ ‬لابورتا‭ ‬رئيس‭ ‬برشلونة‭ ‬الخميس‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬غافي‭ ‬‮«‬هي‭ ‬إصابة‭ ‬مؤسفة،‭ ‬الشيء‭ ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يتعافى‭ ‬لأن‭ ‬غافي‭ ‬لديه‭ ‬حاضر‭ ‬كبير‭ ‬ومستقبل‭ ‬أكبر‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ضروري‮»‬‭.‬

وضمن‭ ‬السياق‭ ‬عينه،‭ ‬عقّب‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديكو‭ ‬إن‭ ‬برشلونة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إيجاد‭ ‬بديل‭ ‬للاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬حزينون‭ ‬بشأن‭ ‬إصابة‭ ‬غافي،‭ ‬لقد‭ ‬قلت‭... ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬غافي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تعويضه‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نجد‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬مثله،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬بهذه‭ ‬السهولة‮»‬‭.‬

ويعاني‭ ‬برشلونة‭ ‬من‭ ‬لعنة‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬إصابة‭ ‬لاعبه‭ ‬الشاب‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‭ ‬كونه‭ ‬سيغيب‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬ما‭ ‬يحتّم‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الغياب‭ ‬من‭ ‬ناحيتي‭ ‬كثافة‭ ‬المباريات‭ ‬والضغوطات‭.‬

وبدا‭ ‬واضحاً‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬غافي‭ ‬على‭ ‬أسلوب‭ ‬لعب‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ألافيس‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬قبل‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬بغياب‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬للإيقاف‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬عاد‭ ‬الهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬لتمارين‭ ‬بطل‭ ‬إسبانيا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جاهزاً‭ ‬للعب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أبعدته‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حيال‭ ‬مشاركة‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الألماني‭ ‬مارك‭ ‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭.‬

سيحتاج‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬لجميع‭ ‬لاعبيه‭ ‬وتحديداً‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الألماني‭ ‬إيلكاي‭ ‬غوندوغان‭ ‬وبيدري،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬عاد‭ ‬حديثا‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬غياب‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تعويض‭ ‬غياب‭ ‬غافي‭.‬

ويدرك‭ ‬برشلونة‭ ‬جيداً‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمته‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬فايكانو‭ ‬العنيد‭ ‬الذي‭ ‬أسقط‭ ‬جاره‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‮»‬‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭.‬

كما‭ ‬كاد‭ ‬فايكانو‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬رودريغيس‭ ‬أن‭ ‬ينتزع‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬مفاجأة‭ ‬الدوري‭ ‬المتصدر‭ ‬جيرونا،‭ ‬حين‭ ‬افتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬البداية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتلقى‭ ‬شباكه‭ ‬هدفين‭ ‬ليخرج‭ ‬خاسراً‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬قبل‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭.‬





ريال‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬سهلة‭ ‬

ويستقبل‭ ‬جيرونا‭ ‬بقيادة‭ ‬مدرّبه‭ ‬ميتشل‭ ‬ضيفه‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة،‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بفارق‭ ‬النقطتين‭ ‬عن‭ ‬وصيفه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬رحلة‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬أمام‭ ‬قادش‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬الأحد‭.‬

ويعوّل‭ ‬جيرونا‭ ‬على‭ ‬مهاجمه‭ ‬الأوكراني‭ ‬أرتيم‭ ‬دوفبيك‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وسيخوض‭ ‬معركة‭ ‬مع‭ ‬دفاع‭ ‬بلباو‭ ‬متطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬غلته‭ ‬التهديفية‭ ‬وإبقاء‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭.‬

وبدوره،‭ ‬يعاني‭ ‬ريال‭ ‬بإشراف‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬حيث‭ ‬يفتقد‭ ‬لجهود‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الفرنسي‭ ‬إدواردو‭ ‬كامافينغا‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬أربطة‭ ‬الركبة‭ ‬أثناء‭ ‬وجوده‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬،‭ ‬لينضم‭ ‬إلى‭ ‬الغائبين‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬وهم‭ ‬الحارس‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬والمدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدر‭ ‬ميليتاو،‭ ‬كما‭ ‬أصيب‭ ‬مواطن‭ ‬الأخير‭ ‬المهاجم‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬ركبته‭ ‬خلال‭ ‬قيامه‭ ‬بواجبه‭ ‬الدولي‭.‬

ويأمل‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتحضر‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭ ‬لاستحقاقه‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمام‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تعتبر‭ ‬هامشية‭ ‬للنادي‭ ‬الملكي‭ ‬كونه‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬للدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬ومصيرية‭ ‬للثاني‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬لحجز‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضاً‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬وأونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭.‬

ويتطلع‭ ‬جيرونا‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ (‬28‭ ‬نقطة‭) ‬الذي‭ ‬يستقبل‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬مع‭ ‬صفوف‭ ‬شبه‭ ‬مكتملة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مشكلات‭ ‬برشلونة‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬لزيادة‭ ‬الضغوطات‭ ‬والابتعاد‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭.‬











