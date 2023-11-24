قمة مانشستر سيتي وليفربول في الواجهة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬لندن‭ -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مانشستر‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬قمة‭ ‬وافتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والمتصدر‭ ‬سيتي‭ ‬وضيفه‭ ‬ومطارده‭ ‬المباشر‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬المباريات‭ ‬عقب‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭.‬

وتفصل‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬اللذين‭ ‬يدركان‭ ‬جيداً‭ ‬أهمية‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المطاردة‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬أرسنال‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وشريك‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والذي‭ ‬يخوض‭ ‬اختباراً‭ ‬سهلاً‭ ‬نسبياً‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬ومضيفه‭ ‬برنتفورد‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيتحيَّن‭ ‬الفرصة‭ ‬للانقضاض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭.‬

كان‭ ‬ليفربول‭ ‬هو‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يتحدّى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬23‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭.‬

خاض‭ ‬الفريقان‭ ‬معارك‭ ‬ملحمية‭ ‬في‭ ‬موسمي‭ ‬2018‭-‬2019‭ ‬و2021‭-‬2022،‭ ‬عندما‭ ‬تفوّق‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬المناسبتين،‭ ‬بينما‭ ‬انتزع‭ ‬الـ«ريدز‮»‬‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأوّل‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

لكن‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬جدّد‭ ‬جلده‭ ‬بعد‭ ‬مستوى‭ ‬مخيب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أنهاه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قريباً‭ ‬قبلها‭ ‬بموسم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬رباعية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬بأي‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬منذ‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬سيتي‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2015‭.‬

أطلق‭ ‬كلوب‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬المتجدد‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬ليفربول‭ ‬2‭.‬0‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬يعترف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬طريقا‭ ‬طويلا‭ ‬يجب‭ ‬قطعه‭ ‬قبل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المستويات‭ ‬الممتازة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬السابقة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬قرّرنا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬إجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬كثيرة‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬نسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬وهذا‭ ‬مهم‭ ‬حقًا‮»‬‭.‬

يدخل‭ ‬ليفربول‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬لكنه‭ ‬اكتفى‭ ‬بانتصارين‭ ‬خارجه‭ ‬قلعته‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مهمته‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬منذ‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

ويملك‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭ ‬ترسانة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الخطوط‭ ‬يبقى‭ ‬أبرزهم‭ ‬الهدافان‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬متصدر‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬هدفا‭ ‬ومطارده‭ ‬المباشر‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭.‬

لكن‭ ‬الشك‭ ‬يحوم‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬هالاند‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬خلال‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭.‬

وبات‭ ‬هالاند‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬تحطيم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لأسرع‭ ‬لاعب‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬هدفًا‭. ‬سجّل‭ ‬النروجي‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬التعادل‭ ‬المثير‭ ‬مع‭ ‬تشلسي‭ ‬4‭-‬4‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬49‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬47‭ ‬مباراة‭ ‬فقط‭.‬

ويملك‭ ‬مهاجم‭ ‬نيوكاسل‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬السابق‭ ‬أندي‭ ‬كول‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬في‭ ‬65‭ ‬مباراة‭.‬





توتنهام‭ ‬لوقف‭ ‬النزيف‭ ‬

يسعى‭ ‬توتنهام‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬كلفه‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬والتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬المتألق‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬الأحد‭.‬

وحقق‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬مدرب‭ ‬توتنهام‭ ‬أفضل‭ ‬بداية‭ ‬لموسم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدير‭ ‬فني‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬مباريات،‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬تخلى‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬بسبب‭ ‬هزيمتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬اللندني‭ ‬تشلسي‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أكملها‭ ‬بتسعة‭ ‬لاعبين،‭ ‬ثم‭ ‬أمام‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كان‭ ‬متقدما‭ ‬فيها‭ ‬1‭-‬0‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع‭.‬

ووجد‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬نفسه‭ ‬مطالبا‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون‭ ‬الذي‭ ‬أحدث‭ ‬تأثيرًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي،‭ ‬لكنه‭ ‬سيغيب‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬الأيسر‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬تشلسي‭.‬

وسيكون‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬حذرًا‭ ‬من‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الذي‭ ‬واصل‭ ‬تقدمه‭ ‬السريع‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري،‭ ‬ويتأخر‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬توتنهام‭ ‬وبفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدر‭.‬

وكان‭ ‬فوز‭ ‬ممثّل‭ ‬مدينة‭ ‬برمنغهام‭ ‬على‭ ‬فولهام‭ ‬3-1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬وهو‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬40‭ ‬عامًا‭. ‬لكن‭ ‬مستواه‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬أقل‭ ‬إثارة‭ ‬للإعجاب،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬فوزين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬خارج‭ ‬القواعد‭.‬





قمة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬وتشلسي

وتبرز‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬أيضا‭ ‬قمة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬وضيفه‭ ‬تشلسي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬سيحاول‭ ‬خلالها‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬انشغال‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬بمباراته‭ ‬الحاسمة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬اوروبا‭.‬

ويحتل‭ ‬نيوكاسل‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬القارية‭ ‬برصيد‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬وسيكون‭ ‬مطالباً‭ ‬بالفوز‭ ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬يتصدرها‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬ونقطتين‭ ‬أمام‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭.‬

ويبدأ‭ ‬إيفرتون‭ ‬مشواره‭ ‬لتعويض‭ ‬عقوبة‭ ‬النقاط‭ ‬العشر‭ ‬التي‭ ‬حسمت‭ ‬من‭ ‬رصيده‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفته‭ ‬القواعد‭ ‬المالية‭ ‬لرابطة‭ ‬الدوري،‭ ‬بمواجهة‭ ‬ساخنة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬السادس‭.‬

وكان‭ ‬إيفرتون‭ ‬بقيادة‭ ‬شون‭ ‬دايتش‭ ‬تجاوز‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدايته‭ ‬المخيبة‭ ‬للموسم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬بثلاث‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭ ‬فابتعد‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط،‭ ‬لكن‭ ‬خصم‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬رصيده‭ ‬جعل‭ ‬غلته‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬تعادل‭ ‬رصيد‭ ‬بيرنلي‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ (‬4‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭).‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬إيفرتون‭ ‬كيفن‭ ‬ثيلويل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬سيحظى‭ ‬الآن‭ ‬بحافز‭ ‬إضافي،‭ ‬يغذيه‭ ‬شعور‭ ‬شديد‭ ‬بالظلم‭ ‬بسبب‭ ‬الحكم‭ ‬غير‭ ‬المتناسب‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬العقوبة،‭ ‬فإن‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الأمان،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬المستوى‭ ‬السيئ‭ ‬للفرق‭ ‬الصاعدة‭ ‬حديثًا‭.‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬ايفرتون‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬توازنه‭ ‬بالارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بأربع‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭.‬



