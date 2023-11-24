الوصل المتصدر لكسر عقدة ملعب الجزيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ستكون‭ ‬مهمة‭ ‬الوصل‭ ‬صعبة‭ ‬لكسر‭ ‬عقدة‭ ‬ملعب‭ ‬مضيفه‭ ‬الجزيرة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬صدارته،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الاماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويتصدّر‭ ‬الوصل‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬عن‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬ونقطتين‭ ‬عن‭ ‬العين‭ ‬الثالث‭ ‬اللذين‭ ‬يلتقيان‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قمة‭ ‬الأحد،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬تعثر‭ ‬أمام‭ ‬الجزيرة‭ ‬قد‭ ‬يكلّفه‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

ويعاني‭ ‬الوصل‭ ‬عندما‭ ‬يزور‭ ‬معقل‭ ‬الجزيرة،‭ ‬وهو‭ ‬خسر‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل،‭ ‬ويعود‭ ‬آخر‭ ‬فوز‭ ‬له‭ ‬الى‭ ‬2015‭ ‬عندما‭ ‬تخطى‭ ‬مضيفه‭ ‬2‭-‬1‭.‬

لكن‭ ‬الفريق‭ ‬الأصفر‭ ‬الطامح‭ ‬إلى‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬2007‭ ‬يحقق‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬مثالية،‭ ‬وهو‭ ‬الوحيد‭ ‬مع‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬بعد‭ ‬خوض‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭.‬

كما‭ ‬ان‭ ‬الوصل‭ ‬كسر‭ ‬عقدة‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬عندما‭ ‬هزمه‭ ‬3‭-‬1‭ ‬وحقق‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬2017‭.‬

وأكد‭ ‬الصربي‭ ‬ميلوش‭ ‬ميلويفتش‭ ‬مدرب‭ ‬الوصل‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مباريات‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬الدوري‭ ‬سيكون‭ ‬لمصلحة‭ ‬الوصل‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬الدوري‭ ‬ليس‭ ‬سباق‭ ‬سرعة‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬متر،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬ماراثون‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬مرحلة،‭ ‬وليس‭ ‬الأهم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬100‭ ‬متر،‭ ‬بل‭ ‬الأول‭ ‬عند‭ ‬بلوغ‭ ‬خط‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

وأبدى‭ ‬الصربي‭ ‬اعجابه‭ ‬بفريق‭ ‬الجزيرة‭ ‬‮«‬القوي‭ ‬والذي‭ ‬نحترمه‭ ‬كثيراً،‭ ‬لكونه‭ ‬يملك‭ ‬لاعبين‭ ‬جيدين‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬علي‭ ‬مبخوت‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬للدوري‮»‬‭.‬

وما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمة‭ ‬الوصل‭ ‬ان‭ ‬الجزيرة‭ ‬يريد‭ ‬تجنب‭ ‬أي‭ ‬تعثر‭ ‬للمباراة‭ ‬الرابعة‭ ‬توالياً،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ (‬هزيمة‭ ‬وتعادلان‭) ‬ليتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬





ظهور‭ ‬أول‭ ‬لكريسبو‭ ‬

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬الأحد‭ ‬الى‭ ‬قمة‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وضيفه‭ ‬العين‭ ‬الذي‭ ‬سيخوض‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬بديلا‭ ‬للهولندي‭ ‬الفريد‭ ‬شرودر‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭.‬

وحقق‭ ‬العين‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬شرودر،‭ ‬حيث‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬الى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬اربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متوالية،‭ ‬ويتأخر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬الوصل‭ ‬المتصدر،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬الضغوط‭ ‬ستكون‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬كريسبو‭.‬

وقال‭ ‬الهداّف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬السابق‭ (‬48‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬رحل‭ ‬عن‭ ‬تدريب‭ ‬الدحيل‭ ‬بطل‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬اكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬بالتراضي‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬النتائج‭: ‬‮«‬أعرف‭ ‬العين‭ ‬جيدا‭ ‬وطموحاته‭ ‬الكبيرة،‭ ‬والضغوط‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وأنا‭ ‬أعشق‭ ‬التحديات‭ ‬الكبيرة‮»‬‭.‬

ولن‭ ‬يكون‭ ‬كريسبو‭ ‬المدرب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬مباراته‭ ‬الرسمية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬بعدما‭ ‬استغل‭ ‬الوحدة‭ ‬ايضا‭ ‬فترة‭ ‬توقف‭ ‬الدوري‭ ‬بسبب‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬لمنتخب‭ ‬الامارات‭ ‬وأقال‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيتسو‭ ‬موسيماني‭ ‬وعيّن‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنو‭ ‬باوتنفيخ‭ ‬بديلا‭.‬

ويحل‭ ‬الوحدة‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الامارات‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ (‬5‭ ‬نقاط‭) ‬السبت‭ ‬أيضاً‭.‬

ورأى‭ ‬الهولندي‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬قيادة‭ ‬الوحدة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بديلا‭ ‬للإسباني‭ ‬مانويل‭ ‬خيمينيس‭: ‬‮«‬عملنا‭ ‬بجهد‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف،‭ ‬وأجريت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬أساليب‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬ايجابي‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬ننظر‭ ‬الى‭ ‬ترتيب‭ ‬الامارات‭ ‬المتأخر،‭ ‬ومواجهته‭ ‬لن‭ ‬تقلّ‭ ‬صعوبة‭ ‬عن‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

ويلعب‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬أيضاً‭ ‬حتا‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬بني‭ ‬ياس‭ ‬الثامن‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والأحد‭ ‬الاتحاد‭ ‬كلباء‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬العاشر‭ ‬بنفس‭ ‬الرصيد،‭ ‬وخورفكان‭ ‬مع‭ ‬عجمان‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬الاخير‭ ‬برصيد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭. ‬وكانت‭ ‬المرحلة‭ ‬انطلقت‭ ‬الخميس،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬الشارقة‭ ‬الرابع‭ (‬14‭ ‬نقطة‭) ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬البطائح‭ ‬3‭-‬3‭.‬