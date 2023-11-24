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((أشبال)) الأطلس للسير على خطى ((الأسود))

11/24/2023 7:19:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جاكرتا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ينوي‭ ‬منتخب‭ ‬المغرب‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬نظيره‭ ‬الأوّل،‭ ‬عندما‭ ‬يخوض‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬مالي‭ ‬في‭ ‬سوراكارتا‭ ‬الإندونيسية‭.‬

وبلغ‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬أشبال‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬الانجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬لـ«أسود‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬إفريقي‭ ‬يبلغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للكبار،‭ ‬عندما‭ ‬حلّ‭ ‬رابعاً‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬متخطياً‭ ‬أمثال‭ ‬إسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭.‬

في‭ ‬مشاركته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬بعد‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬عندما‭ ‬بلغ‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬أنهى‭ ‬المغرب‭ ‬الدور‭ ‬الأوّل‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬برصيد‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬على‭ ‬بنما‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬أمام‭ ‬الإكوادور‭ ‬0‭-‬2‭.‬

في‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬احتاج‭ ‬لهدف‭ ‬قاتل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع‭ ‬وركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬لتخطي‭ ‬إيران‭ ‬4‭-‬1‭ (‬1-1‭) ‬في‭ ‬سورابايا‭.‬

وكانت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬حسم‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬بهدف‭ ‬مهاجمها‭ ‬اسماعيل‭ ‬غوليزاده‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73،‭ ‬لكن‭ ‬البديل‭ ‬مهاجم‭ ‬أندرلخت‭ ‬البلجيكي‭ ‬نسيم‭ ‬عزوزي‭ ‬أنقذ‭ ‬المغرب‭ ‬بإدراكه‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع،‭ ‬وتحديدا‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬دخوله‭ ‬مكان‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬حسنية‭ ‬أغادير‭ ‬محمد‭ ‬كتيبة،‭ ‬فارضا‭ ‬الاحتكام‭ ‬الى‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

وتألق‭ ‬ممثل‭ ‬العرب‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬العرس‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬وتحديداً‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬طه‭ ‬بنغوزيل‭ ‬الذي‭ ‬تصدى‭ ‬للركلة‭ ‬الترجيحية‭ ‬الثالثة‭ ‬لإيران‭ ‬والتي‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬كسرى‭ ‬طاهيري،‭ ‬وكانت‭ ‬الثانية‭ ‬يهدرها‭ ‬ممثل‭ ‬القارة‭ ‬الصفراء‭ ‬بعدما‭ ‬سدد‭ ‬حسام‭ ‬نافاري‭ ‬الركلة‭ ‬الثانية‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬نجح‭ ‬‮«‬أشبال‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبهم‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬سعيد‭ ‬شيبا،‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬أربع‭ ‬ركلات‭ ‬بواسطة‭ ‬زكرياء‭ ‬وزان‭ ‬وعزوزي‭ ‬وعمران‭ ‬نزيه‭ ‬وفؤاد‭ ‬الزهواني‭.‬

وتشكّل‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ضد‭ ‬مالي‭ ‬إعادة‭ ‬لمواجهتهما‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الجزائر،‭ ‬عندما‭ ‬حسمها‭ ‬أشبال‭ ‬الأطلس‭ ‬6‭-‬5‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬سلباً،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسروا‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬السنغال‭ ‬1‭-‬2‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حجزت‭ ‬مالي‭ ‬بطاقتها‭ ‬الى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بفوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬المكسيك‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭. ‬حلّت‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بفوزين‭ ‬كبيرين‭ ‬على‭ ‬أوزبكستان‭ ‬3‭-‬0‭ ‬وكندا‭ ‬5‭-‬1‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا‭ ‬0‭-‬1‭.‬


بنغوزيل‭ ‬لتكرار‭ ‬إنجازه‭ ‬أمام‭ ‬مالي‭ ‬

ولفت‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬المغرب‭ ‬طه‭ ‬بنغوزيل‭ ‬الأنظار‭ ‬باحتفاله‭ ‬الصاخب‭ ‬بعد‭ ‬صده‭ ‬ركلة‭ ‬ترجيحية‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭. ‬قال‭ ‬لموقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬‮«‬كنت‭ ‬مستعداً‭ ‬لهذه‭ ‬الركلات‭.. ‬ارتقى‭ ‬بي‭ ‬مدرب‭ ‬حراس‭ ‬المرمى‭ (‬نادر‭ ‬المياغري‭) ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬حالة‭ ‬مزاجية،‭ ‬وكنت‭ ‬واثقاً‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬سنفوز‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تجاربي‭ ‬السابقة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة،‭ ‬ساعدتني‭ ‬كثيراً‮»‬‭.‬

ويستمد‭ ‬بنغوزيل‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬بين‭ ‬الخشبات‭ ‬الثلاث‭ ‬منذ‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬إلهامه‭ ‬من‭ ‬قدوته‭ ‬الألماني‭ ‬مارك‭ ‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬حارس‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬أحبه‭ ‬كثيرًا،‭ ‬ومعجب‭ ‬بردود‭ ‬فعله‭ ‬السريعة،‭ ‬وأسلوبه‭ ‬في‭ ‬ركل‭ ‬الكرة،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر،‭ ‬حصل‭ ‬بنغوزيل‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬تكوينه‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬ياسين‭ ‬بونو،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الكبار‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أعطاني‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬قبل‭ ‬كأس‭ ‬أفريقيا‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬كأس‭ ‬أفريقيا‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬فرصة‭ ‬لبنغوزيل‭ ‬ليصنع‭ ‬اسماً‭ ‬لنفسه‭. ‬تألق‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬خلال‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أمام‭ ‬مالي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬‮«‬المنتخب‭ ‬المالي‭ ‬كان‭ ‬قوياً‭ ‬للغاية،‭ ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة،‭ ‬يمكنك‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬فريق‭. ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬كانت‭ ‬أهم‭ ‬مباراة‭ ‬لعبتها‭. ‬عند‭ ‬عودتي‭ ‬إلى‭ ‬المغرب،‭ ‬بعد‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬تلقيت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬الإيجابية‭ ‬من‭ ‬عائلتي‭ ‬وأصدقائي‮»‬‭.‬

وباتت‭ ‬ألمانيا‭ ‬أول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬إسبانيا‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬لاحقاً‭ ‬الغريمان‭ ‬البرازيل‭ ‬والأرجنتين‭.‬

ويختتم‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬السبت‭ ‬بمواجهتي‭ ‬فرنسا‭ ‬مع‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬ومالي‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭.‬

وكانت‭ ‬البطولة‭ ‬مقرّرة‭ ‬أصلا‭ ‬في‭ ‬البيرو،‭ ‬لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬قرّر‭ ‬سحب‭ ‬الاستضافة‭ ‬منها‭ ‬لفشلها‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستكمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة‭ ‬للاستضافة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدّد‭. ‬واختيرت‭ ‬اندونيسيا‭ ‬دولة‭ ‬بديلة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭.‬

وتحمل‭ ‬نيجيريا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ (‬5‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬نهائية‭) ‬أمام‭ ‬البرازيل‭ (‬4‭ ‬من‭ ‬6‭)‬،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬غانا‭ ‬والمكسيك‭ (‬2‭ ‬من‭ ‬4‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حققت‭ ‬السعودية‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬عربية‭ ‬عندما‭ ‬أحرزت‭ ‬لقب‭ ‬1989‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭.‬

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