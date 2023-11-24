مشاركة بحرينية في بطولة الفجيرة للترايثلون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يشارك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للترايثلون‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الفجيرة‭ ‬للترايثلون،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬منافسة‭ ‬مهمة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬القادمة،‭ ‬حيث‭ ‬يتكون‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬المشارك‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬واللاعبين‭ ‬محمد‭ ‬مبارك،‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬مبارك،‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬الحسن‭.‬

تأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استعدادات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الترايثلون،‭ ‬ويهدف‭ ‬اللاعبون‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬عكس‭ ‬المستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬وصلوا‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

تتطلع‭ ‬أعضاء‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كقوة‭ ‬رياضية‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأقليمي،‭ ‬ويعكس‭ ‬مشاركة‭ ‬المدرب‭ ‬مبارك‭ ‬محمد‭ ‬واللاعبين‭ ‬محمد‭ ‬مبارك‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬مبارك‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬الحسن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التزامهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الرياضة‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬البطولة‭ ‬تجربة‭ ‬مفيدة‭ ‬للفريق‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬ستوفر‭ ‬فرصة‭ ‬للتنافس‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ويأمل‭ ‬المشاركون‭ ‬أن‭ ‬يستفيدوا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وبناء‭ ‬خبرات‭ ‬جديدة‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المستقبل‭.‬