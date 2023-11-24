((جوليوس)) من تراجع إلى تراجع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اقترب نادي المحرق من الاستغناء عن الأمريكي جوليوس كولز محترف الفريق الأول لكرة السلة، وذلك بسبب تراجع مستواه وعدم قدرته على تلبية تطلعات مجلس الادارة والجهازي الفني والاداري والجماهير، حيث لم يقدم في آخر مباراتين ما يشفع له بالبقاء، اذ سجل أمام فريق الكويت 8 نقاط في بطولة السوبر ليغ، وسجل 6 نقاط في سلة الأهلي، على عكس زميله في الفريق تايلور الذي يقدم مستويات مقنعة ويؤدي الأدوار المطلوبة منه ويسجل معدلات مرتفعة من النقاط حيث سجل 34 نقطة في سلة الكويت و35 نقطة في سلة الأهلي.
ومن المتوقع ان يتعاقد المحرق مع لاعب بديل بمواصفات أفضل، يضاف الى ذلك يتجه المحرق الى تدعيم صفوفه بلاعب أجنبي ثالث ليشارك مع الفريق في بطولة السوبر ليغ الآسيوي.
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