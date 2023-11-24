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((جوليوس)) من تراجع إلى تراجع

11/24/2023 7:19:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اقترب‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوليوس‭ ‬كولز‭ ‬محترف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬تراجع‭ ‬مستواه‭ ‬وعدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬والجهازي‭ ‬الفني‭ ‬والاداري‭ ‬والجماهير،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬ما‭ ‬يشفع‭ ‬له‭ ‬بالبقاء،‭ ‬اذ‭ ‬سجل‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬السوبر‭ ‬ليغ،‭ ‬وسجل‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬الأهلي،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬تايلور‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬مستويات‭ ‬مقنعة‭ ‬ويؤدي‭ ‬الأدوار‭ ‬المطلوبة‭ ‬منه‭ ‬ويسجل‭ ‬معدلات‭ ‬مرتفعة‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬الكويت‭ ‬و35‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬الأهلي‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يتعاقد‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬بديل‭ ‬بمواصفات‭ ‬أفضل،‭ ‬يضاف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬يتجه‭ ‬المحرق‭ ‬الى‭ ‬تدعيم‭ ‬صفوفه‭ ‬بلاعب‭ ‬أجنبي‭ ‬ثالث‭ ‬ليشارك‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬السوبر‭ ‬ليغ‭ ‬الآسيوي‭.‬

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