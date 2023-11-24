اليوم انطلاق السباق الثاني بالدوري المحلي للترايثلون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينطلق‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬العام‭ ‬للترايثلون‭ ‬والمقرر‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬الشراع‭ ‬بالصخير،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إقامة‭ ‬السباق‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬مذهلة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مشارك،‭ ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للاعبي‭ ‬الترايثلون‭ ‬لاختبار‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقوتهم‭ ‬قبل‭ ‬بطولة‭ ‬الرجل‭ ‬الحديدي‭ ‬المقبلة‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬السباق‭ ‬ضمن‭ ‬استعدادات‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الرجل‭ ‬الحديد‭ ‬القادمة

ويتكون‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أجزاء‭ ‬رئيسية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تحدي‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬السباحة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬1‭.‬5‭ ‬كيلومتر،‭ ‬تليها‭ ‬جولة‭ ‬دراجات‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬40‭ ‬كيلومترا،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬قسم‭ ‬الجري‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬10‭ ‬كيلومترات،‭ ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬الثلاثة‭ ‬مثيرة‭ ‬للاعبي‭ ‬الترايثلون‭ ‬وستتطلب‭ ‬منهم‭ ‬القوة‭ ‬والتحمل‭ ‬البدني‭ ‬والتركيز‭ ‬العالي‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬السباق‭ ‬مثيرًا‭ ‬للاهتمام،‭ ‬حيث‭ ‬يتنافس‭ ‬اللاعبون‭ ‬المحترفون‭ ‬والهواة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬الصدارة،‭ ‬وسيكون‭ ‬السباق‭ ‬فرصة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الترايثلون‭ ‬ومشاهدة‭ ‬تقدم‭ ‬اللاعبين‭ ‬الحاليين‭.‬

وباعتبارها‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬العام،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬المنافسة‭ ‬الرياضية‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وسيستفيد‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬المكتسبة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬لتحسين‭ ‬أدائهم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬والتألق‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬قادمة‭.‬

وكان‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬منافسة‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬المشاركين،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬البطل‭ ‬البحريني‭ ‬عمر‭ ‬حمزة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬السباق‭.‬

وسيقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬السباق‭ ‬العام،‭ ‬سباق‭ ‬جري‭ ‬للأطفال‭ ‬لمسافات‭ ‬تتفاوت‭ ‬بين‭ ‬300‭ ‬متر‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬5‭ ‬كيلومتر‭ ‬حسب‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬للأطفال‭.‬