البنك الأهلي المتحد يجدد رعايته لأنشطة وبرامج اتحاد الكرة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جدد البنك الأهلي المتحد رعايته الرسمية للاتحاد البحريني للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023 – 2024 لدعم مسابقتي كأس سمو ولي العهد ودوري عيسى بن راشد لأندية الدرجة الأولى ومسابقات وأنشطة وبرامج الاتحاد.
وتسلم مبلغ الدعم الأمين العام للاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة فراس الحلواجي من السيد بسام التتان مدير أول الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك الأهلي المتحد.
وبهذه المناسبة أعرب فراس الحلواجي عن اعتزازه بتجديد الشراكة والرعاية مع البنك الأهلي المتحد أحد أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة على مستوى مملكة البحرين والمنطقة، مؤكدا بأن تجديد تلك الرعاية هو تجسيد حقيقي لدور البنك الأهلي المتحد في دعم الحركة الشبابية والرياضية بشكل عام والكرة الطائرة بشكل خاص والتي كان لها أبلغ الأثر في نجاح أنشطة وبرامج الاتحاد في الموسم الماضي.
وأضاف الحلواجي «يشرفنا في الاتحاد البحريني للكرة الطائرة أن يكون البنك الأهلي المتحد شريكا لنا وهو ما يعكس حرص مجلس إدارة البنك بأهمية دعم القطاع الرياضي ونحن فخورون باستمرار تلك الشراكة التي تعكس العلاقة الوثيقة بين الاتحاد والبنك».
من جانبه، أكد بسام التتان أن دعم البنك الأهلي المتحد يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بدعم القطاعين الشبابي والرياضي والمساهمة الفاعلة في نهضة وازدهار هذا القطاع المهم.
وأضاف أن تلك الرعاية تعتبر امتداد لجهود البنك الأهلي المتحد وسياسته في تعزيز الشراكة المجتمعية والنهوض بالطاقات الشبابية وذلك انطلاقا من الواجب الوطني، مؤكدا حرص البنك على دعم مختلف المبادرات المجتمعية والوطنية، مبديا اعتزازه الكبير برعاية أنشطة وبرامج اتحاد الكرة الطائرة أحد أبرز الاتحادات الرياضية المتميزة وصاحبة الإنجازات، متمنيا لمجلس إدارة الاتحاد المزيد من التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة للوطن.
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