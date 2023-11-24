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البنك الأهلي المتحد يجدد رعايته لأنشطة وبرامج اتحاد الكرة الطائرة

11/24/2023 7:19:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدد‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬رعايته‭ ‬الرسمية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭ ‬ ‭ ‬2024‭ ‬لدعم‭ ‬مسابقتي‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬ودوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬لأندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬ومسابقات‭ ‬وأنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬الاتحاد‭.‬

وتسلم‭ ‬مبلغ‭ ‬الدعم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والبحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬بسام‭ ‬التتان‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتجديد‭ ‬الشراكة‭ ‬والرعاية‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬بأن‭ ‬تجديد‭ ‬تلك‭ ‬الرعاية‭ ‬هو‭ ‬تجسيد‭ ‬حقيقي‭ ‬لدور‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحركة‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أبلغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬أنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬الحلواجي‭ ‬‮«‬يشرفنا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬شريكا‭ ‬لنا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬بأهمية‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬باستمرار‭ ‬تلك‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬العلاقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬والبنك‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬بسام‭ ‬التتان‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بدعم‭ ‬القطاعين‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬وازدهار‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الرعاية‭ ‬تعتبر‭ ‬امتداد‭ ‬لجهود‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬وسياسته‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والنهوض‭ ‬بالطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬والوطنية،‭ ‬مبديا‭ ‬اعتزازه‭ ‬الكبير‭ ‬برعاية‭ ‬أنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬المتميزة‭ ‬وصاحبة‭ ‬الإنجازات،‭ ‬متمنيا‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬للوطن‭.‬

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