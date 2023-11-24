اليوم انطلاق دوري الجامعات بمنافسات الكرة الطائرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الجامعات‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬بحيث‭ ‬ستحتضن‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬الطائرة‭ ‬بمجمع‭ ‬صالات‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭.‬

وستقام‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬صباحاً،‭ ‬وستجمع‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭. ‬إذ‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬حافلة‭ ‬بالإثارة‭ ‬والندية‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬فيه‭ ‬الجامعتين‭ ‬من‭ ‬أسماء‭ ‬بإمكانها‭ ‬إثراء‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬بعدها‭ ‬مباشرةً‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬البوليتكنك‭ ‬والجامعة‭ ‬الأمريكية‭.‬

ويعتبر‭ ‬فريق‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬هو‭ ‬آخر‭ ‬بطل‭ ‬لمنافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتصاره‭ ‬الماراثوني‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحتكر‭ ‬تحقيق‭ ‬ألقاب‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭. ‬إذ‭ ‬انتهت‭ ‬المواجهة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬جيد‭ ‬العدد‭.‬

الآن‭ ‬ها‭ ‬نحن‭ ‬نعود‭ ‬لخوض‭ ‬المنافسات‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بارتفاع‭ ‬شدة‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬الجامعات‭ ‬المشاركة‭. ‬فلمن‭ ‬ستكون‭ ‬الغلبة‭ ‬يا‭ ‬ترى‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام؟