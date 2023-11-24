اليوم انطلاق دوري الجامعات بمنافسات الكرة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق اليوم السبت منافسات دوري الجامعات للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك عبر منافسات الكرة الطائرة، بحيث ستحتضن صالة اتحاد الطائرة بمجمع صالات عيسى بن راشد بمدينة عيسى الرياضية هذه المنافسات.
وستقام المباراة الأولى عند الساعة 11 صباحاً، وستجمع الجامعة الأهلية مع جامعة البحرين. إذ يتوقع أن تكون هذه المباراة حافلة بالإثارة والندية لما تتمتع فيه الجامعتين من أسماء بإمكانها إثراء هذه المسابقة، على أن تكون المباراة الثانية بعدها مباشرةً بين جامعة البوليتكنك والجامعة الأمريكية.
ويعتبر فريق جامعة العلوم التطبيقية هو آخر بطل لمنافسات الكرة الطائرة، وذلك بعد انتصاره الماراثوني في النسخة الماضية على جامعة البحرين التي كانت تحتكر تحقيق ألقاب هذه المنافسات. إذ انتهت المواجهة بثلاثة أشواط مقابل شوطين وسط حضور جماهيري جيد العدد.
الآن ها نحن نعود لخوض المنافسات من جديد وسط توقعات بارتفاع شدة المنافسة بين الجامعات المشاركة. فلمن ستكون الغلبة يا ترى في نسخة هذا العام؟
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