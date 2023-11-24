النجمة يحقق فوزه الثالث.. وانتصار رديف المنامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق النجمة فوزه الثالث في دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وجاء على حساب منافسه فريق مدينة عيسى بنتيجة 93/72، في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام مباريات الجولة الرابعة.
ورفع النجمة رصيده الى 7 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة، معززا حظوظه في التأهل للدورة السداسية، فيما ظل مدينة عيسى في قاع الترتيب برصيد 3 نقاط من ثلاث هزائم.
وجاءت نتائج الفترات: (25/20)، (21/22)، (22/22)، (25/8)، وبرز من النجمة الأمريكي جوش كالدويل 23 نقطة ومهيد أمير 20 نقطة والأمريكي روبنسون 20 نقطة، بينما كان أفضل المسجلين من مدينة عيسى جهاد أحمد 21 نقطة وطلال قاهري 18 نقطة وحسين مهدي 17 نقطة.
وفي اللقاء الثاني فاز رديف المنامة على المنتخب الرديف بنتيجة 93/78، حيث شارك المنامة بالصف الثاني المكون من اللاعبين الاحتياطيين والشباب.
وجاءت نتائج الفترات: (21/19)، (22/18)، (23/21)، (27/20)، وبرز من المنامة حسن عزيز 22 نقطة ويوسف المرباطي 20 نقطة وعمران حسن 13 نقطة والياس يونس 10 نقاط وسعد عبدالله 10 نقاط، بينما تألق من المنتخب الرديف حسن غريب 18 نقطة ومحمود الجساس 17 نقطة وعباس فاضل 15 نقطة وسلمان الكعبي 11 نقطة ومرتضى محمد 10 نقاط.
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