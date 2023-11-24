النجمة يحقق فوزه الثالث.. وانتصار رديف المنامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00





حقق‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬93‭/‬72،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭.‬

ورفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة،‭ ‬معززا‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬فيما‭ ‬ظل‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬25/20‭)‬،‭ (‬21/22‭)‬،‭ (‬22/22‭)‬،‭ (‬25/8‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوش‭ ‬كالدويل‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬ومهيد‭ ‬أمير‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬روبنسون‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬وطلال‭ ‬قاهري‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬مهدي‭ ‬17‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬فاز‭ ‬رديف‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬بنتيجة‭ ‬93‭/‬78،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬المنامة‭ ‬بالصف‭ ‬الثاني‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاحتياطيين‭ ‬والشباب‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬21/19‭)‬،‭ (‬22/18‭)‬،‭ (‬23/21‭)‬،‭ (‬27/20‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬حسن‭ ‬عزيز‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬ويوسف‭ ‬المرباطي‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬وعمران‭ ‬حسن‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬والياس‭ ‬يونس‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وسعد‭ ‬عبدالله‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تألق‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬حسن‭ ‬غريب‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمود‭ ‬الجساس‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وعباس‭ ‬فاضل‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وسلمان‭ ‬الكعبي‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬ومرتضى‭ ‬محمد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬