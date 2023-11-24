وقفة عند الجولة (5) من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرةبني جمرة يسجّل المفاجأة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قراءة: علي ميرزا السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هناك بعض المواقف واللفتات تشهدها جولات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة نحاول أن نتوقف عندها بتسليط الضوء مرة، وبالتحليل مرة ثانية، وبتعقيب ناعم مرة ثالثة، وفرضت مباراة بني جمرة والنجمة نفسها على الجولة الخامسة، مما حدا بالأرجنتيني «إليقيتا» إلى التأكيد للمرة الثانية على أنّ دوري الكرة الكرة الطائرة المحلي قويّ، وليس هناك ثقة في أي شيء.
مفاجأة ثانية:
دخلت طائرة بني جمرة التاريخ من أوسع أبوابه، لا لشيء، ولكن لأنه حقق انتصارا فاجأ به الجميع، وهو الثاني بعد المفاجأة الأولى التي سجلتها طائرة النبيه صالح بفوزها على المحرق في الجولة الثالثة، خاصة أنّ انتصار الجمريين جاء على حساب فريق النجمة صاحب الاسم والتاريخ، بل أنّ الانتصار لم يأت في مباراة ودية أو تجريبية، ولكنه تحقق في مباراة رسمية، هذا الانتصار الذي لا ندري ما الذي سيترتب عليه في المسابقة وفي المجموعة التي تضم الفريقين على وجه التحديد.
وفي يوم المباراة هذا ما قلناه بالنص «إذا كانت مباراة اليوم تعد الاختبار الثاني لفريق بني جمرة بقيادة مدربه محمد جابر بعد الاختبار الأول أمام فريق النصر الذي خسره بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، فإن فريق النجمة بقيادة مدربه حمد عيد ربما يعد الاختبار الأول له أمام فريق شاب وتملك عناصره الطموح، وتريد أن تعبر عن إمكاناتها».
غياب ضاحي:
لا نريد أن نقول بأنّ غياب حسن ضاحي عن مباراة فريقه النجمة أمام بني جمرة هو وحده يقف وراء الخسارة، ولكن غياب ضاحي كان واحدا من الأسباب الفنية، نظرا لما يشكله اللاعب من ثقل في صفوف فريقه عامة وفي مركزه (3) على وجه الخصوص، ومن شاهد المباراة رأى بأنّ الألعاب قد تركزت أغلبها وعلى مدار الأشواط الخمسة على لاعبي الأطراف باستثناء بعض الألعاب الهجومية الخجولة من مركز(3).
41 نقطة ورسالة:
عدد النقاط 41 بحسب إحصائية الزميل محمد عون التي سجلها السويدي جاكوب لنك لاعب صفوف النجمة أمام بني جمرة، هذا العدد من النقاط يعد عددا مرتفعا في منافسات الكرة الطائرة، وهذا يعني من جانب أن اللاعب قد تحمّل العبء الهجومي الأكبر في فريقه، ومن جانب آخر يعكس تراجع مردود بقية زملائه الضاربين في الفريق.
الشوط الأفضل للمعامير:
يمكن أن نعد مباراة المعامير أمام المحرق في الجولة الخامسة هي المباراة اليتيمة التي قدم فيها المعاميريون أفضل أداء لهم وخاصة في الشوط الأول الذي كان فيه الفريق ندا للمحرق 23-23، إذ لم يكن مدرب المعامير محمد جلال راضيا عن أداء لاعبيه خلال الجولات السابقة، ويبدو أنّ الأخير أظهر للاعبيه العين الحمراء وانعكس على أدائهم.. والله أعلم.
إرسال إبراهيم وتدخلات تركي:
شخصيا عندما أشاهد أي مباراة، لا يهمني الفوز والخسارة، بقدر ما أركز على أمور دقيقة تتعلق بالأداء واللمحات الفنية وبعض التفاصيل، لأنّ الفوز والخسارة هما أمران طبيعيان في المنافسات الرياضية، وفي لقاء النصر والتضامن وخاصة الشوط الثاني، لفت نظرنا الإرسال الهجومي للاعب مركز2 في صفوف النصر إبراهيم محمد الذي كان مؤثرا وعانى منه استقبال التضامنيين، ومتى ما حافظ على إرساله بالكيفية نفسها فإنه سيشكل إضافة فنية له شخصيا ولفريقه.
واللفتة الثانية تتعلق بعودة جاسم تركي لاعب مركز4 في النصر بعد الاستشفاء من الإصابة، وقدم لمحات فنية هجومية على الشبكة سوى من مركز4 أو 6.. وجوده قد سدّ به غياب زميله علي مرهون المصاب هو الآخر.
الكاميروني «بويومو»
الكاميروني «بويومو» لاعب طائرة الشباب لاعب جيد ومفيد، فهو قائد ومحفّز ويلعب بحذر، هذا ما قلته لرئيس جهاز اللعبة في النادي الأستاذ عبد الله المولاني غير أنه يحتاج في الفريق إلى من يقف إلى جانبه ويساعده، ولوحده لا يمكن أن يتحمل العبء كله، خاصة وأنّ عناصر الفريق شابة وتحتاج إلى الكثير حتى تقف على أقدامها.
التحكيم خلال الجولات السابقة:
وتحدث دولي التحكيم عضو لجنة الحكام أحمد القيم في شأن التحكيم خلال الفترة المنصرمة من الجولات المنصرمة قائلا: هناك تصنيف للحكام بحسب مستوياتهم وتطورهم، وفي كل مسابقة رياضية يرتفع نسق الأداء التحكيمي بارتفاع مستوى أداء المنافسين، والحكام المتواجدون مصنفون إلى مستويات، وبناء على ذلك تسند المباراة إلى الحكام بناء على مستوياتهم قدراتهم الفنية، في البداية لابد من إعطاء الحكام الفرصة للتعرف على مدى تقدمهم وتطورهم، وبعدها يكون هناك فرز للحكام لاختيار من يتناسب مع المرحلة القادمة من المنافسات التي عادة ما يرتفع فيها نسق المنافسة والشدّة، ومن سياسة لجنة الحكام برئاسة راشد جابر هناك تغذية راجعة من خلال الإشراف على المباريات، واطلاع الحكام على بعض الأخطاء الحاصلة، وعمل ورش واستمارات تحليل الأخطاء في كل مباراة، والكل يعرف بأنّ الحكام هم حلقة من حلقات اللعبة، وإن حدثت أخطاء فهي بعيدة عن القصدية وغير مؤثرة على مجرى المباريات ونتائجها، وخلال الفترة القادمة سيتم فيها فرز الحكام وتصنيفهم لإدارة المباريات القوية، وحث الحكام على التعامل بمهنية مع اللاعبين والمباريات للوصول بالمباريات إلى بر الأمان.
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