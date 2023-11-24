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333 مشاركًا من داخل وخارج مملكة البحريننجاح بطولة بن جمال للتايكوندو ((العيد الوطني))

11/24/2023 7:19:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00


تصوير‭ - ‬محمد‭ ‬سرحان


حققت‭ ‬بطولة‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتايكوندو‭ ‬‮«‬العيد‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬نجاحا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬بسبب‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬باربار،‭ ‬وحظيت‭ ‬بمتابعة‭ ‬وإثارة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وعشاق‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭.‬

وأقيمت‭ ‬منافسات‭ ‬التايكوندو‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬برعاية‭ ‬وإشراف‭ ‬تام‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكوندو‭ ‬والحكم‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جمال،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭ ‬لمختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬333‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭.‬

وبحسب‭ ‬البرنامج‭ ‬الزمني‭ ‬للبطولة،‭ ‬فإن‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬للفئات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والفترة‭ ‬المسائية‭ ‬للفئات‭ ‬الشبابية‭ ‬وذلك‭ ‬للجنسين،‭ ‬وأقيمت‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬ملاعب‭ ‬رسمية،‭ ‬بوجود‭ ‬أطقم‭ ‬تحكيمية‭ ‬بمستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬للتايكوندو‭ ‬فرج‭ ‬الفضل،‭ ‬الذي‭ ‬كُلف‭ ‬بإدارة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬على‭ ‬مجموعات‭ ‬عدة،‭ ‬يتنافسون‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬لحصد‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬تؤهلهم‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬والتقلد‭ ‬بميداليات‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تصريح‭ ‬راعي‭ ‬البطولة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬تعتبر‭ ‬هي‭ ‬الأفضل‭ ‬والأقوى‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنسخ‭ ‬الماضية،‭ ‬بسبب‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬التي‭ ‬شهدته‭ ‬البطولة،‭ ‬وحدة‭ ‬المنافسات‭ ‬بمختلف‭ ‬الفئات‭. ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬وإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬التايكوندو‭ ‬‮«‬العيد‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬هو‭ ‬تجمع‭ ‬منتسبي‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬فيما‭ ‬بينهم،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬لاحتكاك‭ ‬اللاعبين‭ ‬وإبراز‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬في‭ ‬ملتقى‭ ‬محفوف‭ ‬بالمحبة‭ ‬والألفة‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬أكدت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬سواء‭ ‬مدربين‭ ‬أو‭ ‬لاعبين‭ ‬ولاعبات،‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬الغامرة‭ ‬بإقامة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬فيها‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة،‭ ‬حيث‭ ‬يرونها‭ ‬مكسبًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬ويجنون‭ ‬منها‭ ‬أهدافًا‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الفني‭ ‬والتطويري،‭ ‬مقدمين‭ ‬شكرهم‭ ‬الجزيل‭ ‬لمحمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬بل‭ ‬ويطالبون‭ ‬منه‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التجمعات‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى‭.‬

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