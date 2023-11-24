333 مشاركًا من داخل وخارج مملكة البحريننجاح بطولة بن جمال للتايكوندو ((العيد الوطني))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير - محمد سرحان
حققت بطولة بن جمال المفتوحة للتايكوندو «العيد الوطني» نجاحا منقطع النظير بسبب المشاركة الواسعة التي شهدتها صالة نادي باربار، وحظيت بمتابعة وإثارة كبيرة من قِبل أولياء الأمور وعشاق هذه اللعبة.
وأقيمت منافسات التايكوندو أمس الجمعة 24 نوفمبر الجاري برعاية وإشراف تام من قِبل عضو الاتحاد البحريني للتايكوندو والحكم الدولي محمد بن جمال، حيث بلغت نسبة المشاركة من الذكور والإناث لمختلف الفئات العمرية 333 مشاركا من مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وبحسب البرنامج الزمني للبطولة، فإن الفترة الصباحية تم تخصيصها للفئات الصغيرة والفترة المسائية للفئات الشبابية وذلك للجنسين، وأقيمت المباريات على 4 ملاعب رسمية، بوجود أطقم تحكيمية بمستوى عالٍ على رأسهم المدير الفني بالاتحاد الكويتي للتايكوندو فرج الفضل، الذي كُلف بإدارة هذه البطولة، حيث تم توزيع اللاعبين واللاعبات على مجموعات عدة، يتنافسون فيما بينهم لحصد أكبر عدد من الانتصارات التي تؤهلهم إلى المرحلة النهائية والتقلد بميداليات المراكز الثلاثة الأولى.
ومن خلال تصريح راعي البطولة محمد بن جمال لـ«أخبار الخليج الرياضي» فإن النسخة الحالية تعتبر هي الأفضل والأقوى مقارنة بالنسخ الماضية، بسبب الإقبال الكبير التي شهدته البطولة، وحدة المنافسات بمختلف الفئات. مضيفًا أن الهدف الأسمى من تنظيم وإقامة بطولة التايكوندو «العيد الوطني» هو تجمع منتسبي هذه اللعبة فيما بينهم، كما هي فرصة دون شك لاحتكاك اللاعبين وإبراز إمكاناتهم في اللعبة، في ملتقى محفوف بالمحبة والألفة بين الجميع.
وفي السياق نفسه، أكدت مجموعة من المشاركين سواء مدربين أو لاعبين ولاعبات، عن سعادتهم الغامرة بإقامة هذه البطولة ومشاركتهم فيها بغض النظر عن الفوز والخسارة، حيث يرونها مكسبًا كبيرًا ويجنون منها أهدافًا عدة على الصعيد الفني والتطويري، مقدمين شكرهم الجزيل لمحمد بن جلال على تنظيم هذه البطولة، بل ويطالبون منه تكرار مثل هذه التجمعات بين فترة وأخرى.
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