فوز الاتفاق وبوري بدوري الدرجة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

ففي‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬خرج‭ ‬فريقا‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ (‬1/1‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬عماد‭ ‬موسمي،‭ ‬وهدف‭ ‬الاتحاد‭ ‬علي‭ ‬خليل،‭ ‬وبذلك‭ ‬صار‭ ‬رصيد‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ (‬11‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والاتحاد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النجمة،‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/2‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفيّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬حامد‭ ‬اسوكو‭ ‬وعلي‭ ‬مفتاح‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬فارس‭ ‬ناصر،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الفائز‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأم‭ ‬الحصم‭ ‬بقيّ‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬السابق‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

أما‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬احتضنها‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬تمكن‭ ‬بوري‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬محطة‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/0‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬بوري‭ ‬سيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬علوي،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الفائز‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬والتضامن‭ (‬3‭ ‬نقاط‭).‬