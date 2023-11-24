فوز الاتفاق وبوري بدوري الدرجة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتمت يوم أمس منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات.
ففي المباراة التي أقيمت على استاد النادي الأهلي، خرج فريقا مدينة عيسى والاتحاد بنتيجة التعادل (1/1)، وسجل هدف مدينة عيسى عماد موسمي، وهدف الاتحاد علي خليل، وبذلك صار رصيد مدينة عيسى (11 نقطة)، والاتحاد (7 نقاط).
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على ملعب النجمة، فاز فريق الاتفاق على أم الحصم بنتيجة (1/2)، وسجل هدفيّ الاتفاق حامد اسوكو وعلي مفتاح وسجل هدف أم الحصم فارس ناصر، وبذلك أصبح رصيد الفائز (7 نقاط)، وأم الحصم بقيّ على رصيده السابق (8 نقاط).
أما المباراة الأخيرة التي احتضنها ملعب مدينة حمد، تمكن بوري من عبور محطة التضامن بنتيجة (1/0)، وسجل هدف بوري سيد إبراهيم علوي، وبذلك أصبح رصيد الفائز (9 نقاط) والتضامن (3 نقاط).
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