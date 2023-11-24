الرفاع يواصل تحضيراته للنجمة اللبناني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يواصل فريق الرفاع بقيادة مدربه الوطني هشام الماحوزي تدريباته المحلية استعدادًا لخوض مباراته الخامسة ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
حيث من المقرر أن يستضيف الرفاع مساء يوم الاثنين المقبل نظيره النجمة اللبناني على استاد مدينة خليفة لحساب المجموعة الثالثة. ويتصدر فريق الرفاع ترتيب الفرق برصيد (10 نقاط) من 3 انتصارات وتعادل وحيد، حيث استهل مشواره بالفوز على النجمة اللبناني في البحرين (0/2)، ثم تعادل مع الزوراء العراقي في البحرين (1/1)، ليتغلب بعدها على العربي الكويتي «ذهابًا وإيابًا» بمجموع (5/1).
وستكون تدريبات الرفاع بصفوف مكتملة بعد عودة لاعبيه الدوليين الذين لعبوا مع منتخبنا التصفيات الآسيوية المشتركة «المونديالية الآسيوية» أمام اليمن والإمارات، وهم: عبدالكريم الفردان، علي حسن، سيد مهدي باقر، حسين العكر، كميل الأسود، جاسم الشيخ، محمد عبدالقيوم، هزاع علي.
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