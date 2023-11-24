الرفاع يواصل تحضيراته للنجمة اللبناني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يواصل‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬تدريباته‭ ‬المحلية‭ ‬استعدادًا‭ ‬لخوض‭ ‬مباراته‭ ‬الخامسة‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستضيف‭ ‬الرفاع‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭ ‬نظيره‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭. ‬ويتصدر‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬ترتيب‭ ‬الفرق‭ ‬برصيد‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬وحيد،‭ ‬حيث‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ (‬0/2‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ (‬1/1‭)‬،‭ ‬ليتغلب‭ ‬بعدها‭ ‬على‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬‮«‬ذهابًا‭ ‬وإيابًا‮»‬‭ ‬بمجموع‭ (‬5/1‭).‬

وستكون‭ ‬تدريبات‭ ‬الرفاع‭ ‬بصفوف‭ ‬مكتملة‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬لاعبيه‭ ‬الدوليين‭ ‬الذين‭ ‬لعبوا‭ ‬مع‭ ‬منتخبنا‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المشتركة‭ ‬‮«‬المونديالية‭ ‬الآسيوية‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬والإمارات،‭ ‬وهم‭: ‬عبدالكريم‭ ‬الفردان،‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬حسين‭ ‬العكر،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬هزاع‭ ‬علي‭.‬