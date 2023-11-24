بحث تعزيز التعاون بين اتحادي التنس والبادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقد رئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة اجتماعا مع رئيس الاتحاد البحريني للبادل السيد فهد فوزي كانو، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الاتحادين.
وحضر الاجتماع الذي يأتي ضمن إطار خطط تعزيز التعاون بين الاتحادات المحلية، عدد من أعضاء مجلس الإدارة في كلا الاتحادين.
وتم خلال الاجتماع استعرض أهمية التعاون لتطوير وتعزيز البنية التحتية للرياضتين في البحرين، وبحث سبل التنسيق بين الجانبين في الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمنشآت الرياضية بهدف تحقيق النجاحات وتطوير المواهب الواعدة في هاتين الرياضتين، كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والخطط لتعزيز التعاون الرياضي بين الاتحادين.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس الاتحاد البحريني للتنس سعادة الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة برئيس وأعضاء مجلس إدارة البحريني للبادل على الجهود التي يبذلونها في تطوير رياضة البادل في المملكة، حيث برزت ثمار تلك الجهود في زيادة انتشار وشعبية اللعبة بالمملكة، وتشجيع الشباب على ممارستها، مرحبا سعادته بالتعاون والعمل المشترك لتحقيق الرؤية المشتركة التي تهدف إلى تطوير وتعزيز رياضتي التنس والبادل في البحرين.
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