بحث تعزيز التعاون بين اتحادي التنس والبادل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬السيد‭ ‬فهد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭.‬

وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬خطط‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الاتحادات‭ ‬المحلية،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الاتحادين‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعرض‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬لتطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للرياضتين‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الإمكانيات‭ ‬البشرية‭ ‬والمنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬وتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬هاتين‭ ‬الرياضتين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والخطط‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الرياضي‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬برئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلونها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬برزت‭ ‬ثمار‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬انتشار‭ ‬وشعبية‭ ‬اللعبة‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬ممارستها،‭ ‬مرحبا‭ ‬سعادته‭ ‬بالتعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬رياضتي‭ ‬التنس‭ ‬والبادل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬