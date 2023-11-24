الاتحاد الأوروبي: ينبغي تنفيذ الاتفاق كاملا وتمديد الهدنة لفترة أطول

الاتحاد الأوروبي: ينبغي تنفيذ الاتفاق كاملا وتمديد الهدنة لفترة أطول
التاريخ
11/24/2023 7:14:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه ينبغي تنفيذ الاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل كاملا كخطوة نحو إنهاء الوضع الإنساني المروع في غزة وتمديد الهدنة إلى فترة أطول.
وكانت بدأ الهدنة الإنسانية اليوم الجمعة في قطاع غزة وتم بموجبها تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.
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