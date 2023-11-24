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الاتحاد الأوروبي: ينبغي تنفيذ الاتفاق كاملا وتمديد الهدنة لفترة أطول

11/24/2023 7:14:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه ينبغي تنفيذ الاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل كاملا كخطوة نحو إنهاء الوضع الإنساني المروع في غزة وتمديد الهدنة إلى فترة أطول.

وكانت بدأ الهدنة الإنسانية اليوم الجمعة في قطاع غزة وتم بموجبها تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

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